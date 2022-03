Diego Rebagliati y la posición de Yoshimar Yotún en la cancha: “No es un jugador que juega de espaldas”

Diego Rebagliati opinó de la posición ideal de Yoshimar Yotún.

Yoshimar Yotún debutó con Sporting Cristal en el empate 2-2 con Academia Cantolao. El zurdo compartió el mediocampo con Horacio Calcaterra y Christofer Gonzáles, pero no tuvo una gran conexión con ambos. Por ello, Diego Rebagliati y sus compañeros analizaron la posición de ‘Yoshi’ y cuál es la más conveniente para su estilo de juego.

“’Yoshi’ es un jugador de primera línea, que va a hacer funcionar al equipo en la medida de la exigencia del partido”, señaló el panelista en el programa Después de Todo. No obstante, su compañero Horacio Zimmermann señaló que el futbolista de 31 años puede desempeñar en otro sector de la cancha. “Yoshimar jugó muchos partidos, sin Reynoso, más adelante”.

Diego Rebagliati trató de explica por qué jugaba ahí. “En una línea de cinco, Yotún no juega de espaldas nunca”. “Yo no creo que no tenga la capacidad para jugar de espaldas”, agregó Zimmermann.

“Yo siempre he discutido eso cuando no está Cueva, que juegue Yotún ahí. A mi me parece que no”, contó el exjugador sobre la posibilidad de que el integrante de Sporting Cristal reemplace en un momento a ‘Aladino’ en la selección peruana.

Todo este debate se desarrolló por todas las variantes que tiene Roberto Mosquera en la mitad de la cancha. En el duelo con el ‘Delfín’ terminó ingresando Jesús Castillo y se volvió a tener el orden táctico de antes. ‘Calca’ no se adaptó a jugar de ‘ancla’.

La próxima jornada, Cristal, probablemente, tendrá muchas ausencias en el mediocampo. Esto porque ‘Canchita’, Calcaterra y Yoshimar Yotún fueron convocados por Ricardo Gareca para la fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022.

Los ‘celestes’ visitarán a Carlos Stein el próximo domingo 20 de marzo a las 13:00 (hora peruana) en el estadio Municipal César Flores Marigorda. Martín Távara tendría más posibilidades de arrancar junto a Castillo en Lambayeque.

SPORTING CRISTAL VS. ACADEMIA CANTOLAO

Percy Liza abrió el marcador en el Gallardo. Leandro Sosa inició la jugada combinó con Horacio Calcaterra y este cedió el pase inmediatamente para Christofer Gonzales, quien se proyectó por la banda izquierda y sacó un centro para que Irven Ávila conecte de cabeza. Sin embargo, Christian Limousin tuvo una gran atajada, pero dejó un rebote que fue muy bien aprovechado por la ‘Figura’.

Christofer Gonzáles volvió a poner su cuota goleadora en el conjunto ‘bajopontino’ y anotó el 2-0. Nilson Loyola conectó en una espectacular triangulación con ‘Canchita’ e Irven Ávila. El balón terminó en los pies del volante, quien leyó bien la jugada, encaró hacia el medio y sacó un potente derechazo rasante al primer palo.

El bajón del equipo de Roberto Mosquera inició a los 82′ con el descuento de Brayan Reyna. El extremo hizo una jugada a lo Maradona y puso el 2-1. Primero se sacó de encima a Jhilmar Lora y luego le ‘rompió’ cintura a Gianfranco Chávez. Tras ello , definió con un sutil toque por entre las piernas del portero Renato Solís, que nada pudo hacer.

El empate se concretaría minutos después. Jesús Castillo, que estaba por el borde del área rival, superó a Christofer Gonzáles y sacó un impresionante remate que se metió al ángulo. De esta forma silenció el complejo deportivo, que lucía abarrotado y con este tanto, el ‘Delfín’ sumó un punto importante.

