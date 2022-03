Christofer Gonzáles y su incomodidad tras el empate ante Cantolao: “Todos nos tenemos que hacer cargo de las situaciones”

En los minutos finales y con dos golazos, Cantolao le empató 2-2 a Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo, partido correspondiente a la jornada 6 del Apertura por la Liga1 Betsson. Y es que, en un partido que parecía ser controlado por los ‘celestes’, pero que a poco del final culminó con el sabor amargo para todos sus hinchas.

Uno de los que mostró su molestia fue Christofer Gonzáles, autor del segundo gol de Sporting Cristal, que habló en conferencia de prensa y mostró toda su bronca por perder dos puntos en su cancha ante Academia Cantolao.

“Fue un partido muy parejo, donde ellos hicieron su trabajo tapándonos nuestras salidas y presionando mucho. En el segundo tiempo, ellos dejaron de ejercer esa presión y encontramos más espacios y pudimos anotar dos goles y eso es lo que nos incomoda porque ganando 2-0, dejamos escapar puntos en un partido que lo teníamos controlado”, dijo Gonzáles en conferencia de prensa.

No obstante, Christofer Gonzáles dejó en claro que no hay un culpable por este resultado adverso, y que servirá para en lo que viene no volver a cometer el mismo error: “Ahora solo queda levantarse y pensar en el siguiente partido. Acá no hay culpables, porque todos nos tenemos que hacer cargo de las situaciones. Teníamos manejado y nos ha molestado mucho cómo nos empatan de esa manera. Somos un equipo grande y no nos puede pasar estas cosas”, agregó.

A su vez, Christofer Gonzáles, volante celeste agradeció el apoyo del hincha este domingo en las tribunas. En tanto que, el volante no dejó de hablar del segundo debut de Yoshimar Yotún con camiseta de Sporting Cristal.

“El marco en el estadio estaba lindo y les pido a los hinchas que sigan apoyando al equipo, es una lástima que hoy no hayamos ganado y nos hemos quedado con mucha bronca. ¿Mi opinión sobre la vuelta de Yoshimar Yotún? Con ‘Yoshi’ nos conocemos bien y es muy fácil jugar a lado de él. Yo estoy feliz que haya vuelto, que haya estado en su casa y poco a poco se va a acoplar al sistema de juego que tenemos”, concluyó.

Con este empate, Sporting Cristal sumó 8 puntos. En tanto, Cantolao tiene 4 unidades. Ahora, el próximo partido del equipo de Roberto Mosquera será de visita ante Carlos Stein.

DT de Cristal hace su reflexión

“Felicito a Cantolao que empató un partido que prácticamente lo tenía perdido y eso es mérito de ellos. Les debemos una disculpa a la hinchada porque no podemos perder un partido que teníamos ganado sin ambición”, señaló Mosquera en conferencia de prensa.

“Me hago responsable de los cambios, soy el responsable del sistema y del dolor que te causamos a la hinchada”, agregó.

Roberto Mosquera, además, señaló que hablará con los jugadores que ingresaron en el segundo tiempo. “Después hablaré con los que entraron y tendremos una conversación seria con respecto a la manera con la que se tiene que luchar por Sporting Cristal”, sentenció.

