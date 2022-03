Roberto Mosquera ofreció disculpas a la hinchada de Sporting Cristal tras empate con Academia Cantolao

Roberto Mosquera se disculpó con la hinchada celeste después del empate con Cantolao.

La hinchada celeste llenó el estadio Alberto Gallardo para ver el debut de Yoshimar Yotún y alentar a su equipo. Por eso Roberto Mosquera, técnico de Sporting Cristal, se disculpó con la afición después de que su equipo vaya ganando por dos goles de diferencia y sobre el final, se dejara empatar por Academia Cantolao en unos minutos.

“Lo primero que te contesto es que felicito a Cantolao que empató un partido que lo tenía prácticamente perdido, eso es un mérito de ellos. Yo creo que debemos unas disculpas a la hinchada porque nosotros no podemos terminar un partido que lo tenemos ganado sin ambición, sin lucha, sin ganas, sin espíritu y las cosas tienen que ir cambiando”, manifestó en conferencia de prensa.

Asimismo, el entrenador peruano se echó la culpa del empate. “Yo soy responsable de los cambios, soy responsable del sistema del equipo, de los tiempos del equipo, así que me hago responsable de este dolor que le hemos causado a la hinchada. Después hablaré con los que han entrado y tendremos una conversación seria con respecto a como se tiene que luchar en Sporting Cristal”.

Por otro lado se refirió a las variantes que realizó durante el compromiso. “Cuando nosotros hemos hecho los cambios, el equipo se ha desinflado entonces yo no he debido hacer cambios, por eso me estoy haciendo responsable. Después del partido, tú, yo y todos sabemos que se tenía que hacer, pero cuando uno hace un cambio es para potenciar al equipo”.

Mosquera se refirió al empate de su equipo contra Academia Cantolao.

SEGUIR LEYENDO