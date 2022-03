VER EN VIVO Real Madrid vs Mallorca: horario y canal tv del partido por fecha 28 de LaLiga Santander

Real Madrid vs Mallorca EN VIVO: partido por fecha 28 de LaLiga Santander.

Real Madrid vs Mallorca EN VIVO. ‘Merengues’ visitan este lunes 14 de marzo a los ‘Piratas’ en el Estadio de Son Moix por la fecha 28 de LaLiga Santander de España. En esta nota conoce todos los detalles del encuentro: horarios, canales y mucho más. ¡No te lo pierdas!

Los de Carlo Ancelotti llegan entonados este duelo por el torneo local. Esto tras eliminar a PSG de Champions League en una noche histórica que sus hinchas no podrás olvidar: remontaron 3-1 con triplete de Karim Benzema y consiguieron los boletos para los cuartos de final del certamen.

Y Real Madrid no se durmió en sus laureles. Tan pronto como pudo, entrenó para el juego con Mallorca por el campeonato doméstico. Los ‘blancos’ van con todo: convocaron a sus principales hombres para medirse fuera de casa. Karim Benzema, Vinicius, Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, entre otros, destacan en la lista.

Real Madrid marcha puntero en LaLiga Santander con 63 puntos, 7 más que el segundo, Sevilla. A Barcelona y Atlético Madrid les sacó 12 unidades. Y ahora van por un nuevo triunfo que le permita tener 3 más de ventaja.

En el anterior enfrentamiento golearon 4-1 a Real Sociedad con goles de Camavinga, Luka Modric, Karim Benzema y Marco Asensio. Ocurrió el pasado 5 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Emoción y golazos.

Mallorca, por su parte, vive otro presente. El local suma 4 derrotas al hilo en LaLiga Santander. El último fin de semana cayó 4-2 ante Celta de Vigo. Y ahora tiene al rival más complicado del certamen, pero tendrán el apoyo de su gente.

Su concierto de malos resultados también se refleja en la tabla de posiciones, donde ocupa la casilla 16 con 26 puntos, a 2 de la zona de descenso. Complicado momento que deberán superar si no quieren lamentarse a fin de temporada.

Convocados de Real Madrid para duelo con Mallorca por LaLiga Santander.

HORARIOS DEL REAL MADRID VS MALLORCA

- Costa Rica / 2:00 p.m.

- Guatemala / 2:00 p.m.

- Nicaragua / 2:00 p.m.

- Honduras / 2:00 p.m.

- El Salvador / 2:00 p.m.

- México / 2:00 p.m.

- Panamá / 3:00 p.m.

- Estados Unidos (Miami) / 3:00 p.m.

- Perú / 3:00 p.m.

- Colombia / 3:00 p.m.

- Ecuador / 3:00 p.m.

- Venezuela / 4:00 p.m.

- Bolivia / 4:00 p.m.

- Paraguay / 5:00 p.m.

- Uruguay / 5:00 p.m.

- Chile / 5:00 p.m.

- Argentina / 5:00 p.m.

- Brasil / 5:00 p.m.

- España / 9:00 p.m.

CANALES PARA VER REAL MADRID VS MALLORCA

- Argentina / ESPN y Star+.

- Bolivia / ESPN y Star+.

- Brasil / Star+.

- Chile / ESPN y Star+.

- Colombia / ESPN y Star+.

- Ecuador / ESPN y Star+.

- México / Blue To Go Video Everywhere.

- Paraguay / ESPN y Star+.

- Perú / ESPN y Star+.

- España / Movistar+, Movistar Laliga y Movistar Laliga 1.

- Estados Unidos / ESPN+.

- Uruguay / ESPN y Star+.

- Venezuela / ESPN y Star+.

