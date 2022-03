Ricardo Gareca y su dura reflexión sobre los “empresarios” y el por qué Christofer Gonzáles no migra al exterior (Foto: FPF | Sporting Cristal)

Ricardo Gareca convocó a la selección peruana al mediocampista de Sporting Cristal Christofer Gonzáles, ponderó su buen momento en la liga local y explicó a su entender por qué no ha migrado al exterior.

“Todavía no entendemos por qué no está en el extranjero”, afirmó Ricardo Gareca en conferencia de prensa al ser consultado sobre Christofer Gonzáles y su presente y futuro profesional. El DT argentino abundó en su apreciación sobre los futbolistas que, pese a tener un buen nivel y capacidad, no logran jugar en clubes del extranjero.

LOS EMPRESARIOS Y EL FÚTBOL

“Sé cómo funciona el fútbol. A veces un jugador tiene la puerta abierta en un lugar y se la cierran. Hoy en día ha cambiado mucho el fútbol. Antes el club tenía un interés, hoy al club lo maneja un empresario, yo creo que la puerta de los empresarios es importante, pero cuando se monopoliza a un determinado mercado, a mí particularmente no me gusta. Yo creo que eso va en contra y es perjudicial para el fútbol. Cuando se ejerce y se tiene el control absoluto, prácticamente de lo que es el mercado. Le hablo de diferentes entradas, de diferentes equipos. Hay equipos a los que usted entra solo a través de un empresario. Entonces, cuando existe un, dos o tres representantes, el jugador no entra, directamente no entra. Creo que muchas veces se necesita una dosis de suerte, hoy en día en el fútbol. Y, a veces el empresario ideal que pueda entrar en determinados lugares, lamentablemente creemos que, en muchos casos, en muchos muchachos se ve frustrada esa posibilidad, precisamente por eso”, apuntó.

Christofer Gonzáles fue convocado a la selección peruana para los partidos por las Eliminatorias Qatar 2022

LA CAPACIDAD DE CHRISTOFER GONZÁLES

Luego de su reflexiva conclusión sobre Christofer Gonzáles y el papel de los empresarios en los fichajes en el fútbol, el estratega argentino alabó su condición en el campo de juego.

“No me quiero extender en algo que no es mi terreno. Lo único que me interesa son las condiciones del jugador, y las condiciones de Christofer Gonzáles nos gusta mucho, desde hace tiempo y sobre todo, este presente de él. Fue convocado en las primeras convocatorias cuando nos hicimos cargo de la selección, pero después con el correr de los años ha modificado muchas cosas de su vida y el campo de juego. Lo que hemos visto en el campo de juego realmente nos convenció, nos gustó muchísimo y lo ha sostenido. Ojalá se le pueda dar la posibilidad de poder ir al exterior”, concluyó.

Lista de convocados de selección peruana: Ricardo Gareca convocó a 29 jugadores para las Eliminatorias Qatar 2022 (Foto: FPF)

LISTA DE CONVOCADOS

LISTA DE CONVOCADOS

- Pedro Gallese

- José Carvallo

- Ángelo Campos

- Luis Advíncula

- Aldo Corzo

- Jhilmar Lora

- Carlos Zambrano

- Miguel Araujo

- Christian Ramos

- Alexander Callens

- Luis Abram

- Miguel Trauco

- Marcos López

- Renato Tapia

- Wilder Cartagena

- Josepmir Ballón

- Sergio Peña

- Horacio Calcaterra

- Jairo Concha

- Yoshimar Yotún

- Christofer Gonzales

- André Carrillo

- Gabriel Costa

- Edison Flores

- Christian Cueva

- Raziel García

- Gianluca Lapadula

- Alex Valera

- Santiago Ormeño

