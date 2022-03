Play Land Park: angustiantes testimonios de quienes presenciaron el accidente en juego mecánico

Terrible accidente fue lo que se registró este viernes en las instalaciones del centro de entretenimiento de juegos mecánicos Play Land Park en Santiago de Surco.

Y es que según se ven en las imágenes, uno de los carritos del Play Land Park se desprendió de la trayectoria de la riel dejando heridos a un hombre y una mujer.

Este hecho causo tremenda preocupación a los asistentes, al ver este hecho que produjo heridos en este conocido juego mecánico, que es muy rápido. Por ello, la “Banda del chino” estuvo presente en el lugar y conversó con testigos, quienes detallaron lo sucedido.

“Dos personas han resultado heridas en este gravísimo. Conversamos acá con testigos quienes han podido observar , lo que sucedió en este juego”, dijo en un primer momento la reportera Gabriela Rodríguez.

“En realidad, yo llegué cuando ya se había desprendido el coche, como ves es un juego giratorio. Yo estaba a la expectativa que es lo que pasaba adentro para ver si hay personas heridas y a los 15 o 20 minutos llegó la ambulancia, que se paró frente al juego. Yo vi que salió una chica de 18 años, en camilla y con collarín. Su pierna también sangraba porque tenía una herida”, contó un testigo.

“Al rato vino un niño con silla de ruedas. Aproximadamente tenía entre 10 a 11 años. Él estaba golpeado y se le vio un pequeño corte”, agregó el joven testigo.

Testigo da detalles sobre la hora del accidente

Según narró un testigo del hecho a ‘América Noticias’, uno de los carritos se salió del riel aproximadamente a las 21:30 horas de este viernes, provocando que algunos pasajeros salieran despedidos.

“Transcurrieron cuatro minutos y de golpe frenó. Parecía como un incendio porque la gente comenzó a gritar y vimos a una chica que pedía ayuda por el amigo y miraba al centro. Del carrito no vi que se salió, sino que el chico salió (despedido)”, relató.

Otra testigo reveló todo lo que se vivió en pleno accidente.

Una testigo dio detalles a la “Banda del Chino” sobre cómo se vivió esos minutos luego del accidente dentro de los testigo. “Justo cuando llegamos, la gente se aglomeró al momento del accidente en los juegos. Los que hablaban decían que el juego del carrito que giraba, se había desprendido y se habían golpeado los chicos, ya que estaban mal heridos”, detalló la testigo.

Al ser consultada, ¿sobre qué hizo el personal del Play Land Park tras el accidente? Ella dijo lo siguiente: ““Si pararon el juego, ahí nomás, y se veía una zapatilla, que salió volando del juego”, manifestó.

“La joven dijo que le dolía el brazo, no lo podía mover así nomás. Estaba adolorida”, reveló otro testigo.

Autoridades fueron al lugar de los hechos

Al lugar de los hechos llegó Serenazgo, efectivos policiales y también llegó la Gerencia de Fiscalización de Surco para ver si fue una negligencia o un accidente.

Los heridos fueron trasladados a una clínica particular local y hasta el momento no se sabe sobre sus estados. No obstante, un efectivo policial dijo lo siguiente. “Está todo en investigación, deme unos minutos para darle la información completa. Estamos esperando al administrador de la empresa que venga”, enfatizó.

