Corte de agua en Los Olivos, San Martín de Porres y La Victoria HOY: Conoce los horarios de la restricción del servicio

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este jueves 20 de enero se registrará un corte de agua en Los Olivos, San Martín de Porres y La Victoria, por el trabajo de mejoramiento en el sistema de agua potable.

Según el cronograma compartido en Twitter, el corte del servicio no afectará al total de estas jurisdicciones, sino a zonas específicas y en horarios delimitados.

Los cortes de agua serán de la siguiente manera:

La Victoria: de 10:00 a 18:00 horas

Urb. Apolo, Urb. Fortis

Los Olivos: de 15:00 a 9:00 horas del 18 de febrero

Av. las Palmeras con Ca. Amaranto, Urb. Las Palmeras Etapa I

San Martín de Porres

Av. Los Alisos con Av. Universitaria, Urb. El Rosario del Norte

El corte se realizará en algunas zonas y solo por horas.

CORTE DE LUZ DE LA SEMANA

Jueves 17 de febrero

CERCADO DE LIMA 08:30 – 15:00

JR. AZANGARO CDRA 3, 4, JR. MIROQUESADA CDRA 3, 4, JR. UCAYALI CDRA 2, 3, 4.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 17:00

A.H. NUEVO PARAÍSO MZ A, B, C, C3, D, F, G, I, J, M, N, AGRUPACIÓN VILLA LA FLORIDA MZ A, B, C, D, E, C, G, I, J, K, L, N.

SAN MIGUEL 09:30 – 10:30

URB. PABLO VI JR. AMALIA PUGA DE LOZADA CDRA 1, 8, MZ H, CALLE CAMPANILLAS CDRA 1, 6, MZ D, E, CALLE CAUCHOS CDRA 1, 8, MZ C, CALLE CHIRAS CDRA 1, MZ A, B, CALLE CUCARDAS CDRA 1, MZ A, JR. INDEPENDENCIA CDRA 5, MZ V, H, PROLONGACIÓN CUSCO CDRA 7, 8, URB. PANDO CALLE HERMELINDA CARRERA CDRA 1, MZ A, B, CALLE RAMÓN CASTILLA CDRA 5, 6, 7, CALLE SANTA ANA CDRA 6, 8, MZ A, CALLE TORIBIO MEJÍA CDRA 6

SAN MIGUEL 11:00 – 12:00

CONJUNTO HABITACIONAL JULIO C. TELLO ALAMEDA JULIO C. TELLO CDRA 1, 3, 5, CALLE FRANCISCO BOLOGNESI CDRA 2, 4, 5, AV. LIMA CDRA 2, 5, 6, 7, CALLE ALFONSO UGARTE CDRA 3, 4, CALLE MADRILEÑA CDRA 1, 4, CALLE RAMÓN CASTILLA CDRA 4, PASAJE DANIEL A. CARRIÓN CDRA 1, 2, 3, 5, PASAJE MACARENA CDRA 1, PASAJE MIGUEL GRAU CDRA 1, 5, PASAJE TORIBIO MEJÍA CDRA 1.

SAN MIGUEL 13:00 – 14:00

URB. PANDO AV. LIMA CDRA 4, 7, 8, 9, AV. TACNA CDRA 3, 6, 7, 8, CALLE ALFONSO UGARTE CDRA 2, 3, 4, CALLE ARICA CDRA 7, CALLE LA MAR CDRA 4, CALLE RAMÓN CASTILLA CDRA 3, 4, 5, 7, 8.

SAN ISIDRO 15:00 – 16:00

URB. SANTA MÓNICA AV. JUAN PEZET CDRA 14, 15, 16, URB. ORRANTIA DEL MAR JR. AUGUSTO BOLOGNESI CDRA 0, 1, 2, 3, 5, 7, CALLE BALTAZAR LA TORRE CDRA 7, 8, CALLE FRANCISCO VALLE RIESTRA CDRA 1, 4, 5, CALLE JUAN DELLEPIANE CDRA 1, 2, 3, 4, CALLE DIONISIO DE ANCHORENA CDRA 2, 7, CALLE LOS MANZANOS CDRA 6, CALLE SANTIAAGO ANTUNEZ DE MAYOLO CDRA 2.

Viernes 18 de febrero

SAN MIGUEL 09:00 – 17:00

URB. PANDO AV. UNIVERSITARIA MZ C3, CALLE LOS TULIPANES MZ A.

SAN MARTÍN DE PORRES 09:00 – 17:00

COOPERATIVA SAN JUAN SALINAS MZ A, B, C, D, ASOC. SANTA ISABEL MZ A, B, COOPERATIVA VIRGEN DE FÁTIMA MZ A, W.

SAN ISIDRO 09:30 – 10:30

AV. ALBERTO DEL CAMPO CDRA 1, 2, AV. MIROQUESADA CDRA 11, CALLE BALTAZAR LA TORRE CDRA 4, 5, CALLE VALLE RIESTRA CDRA 1, 2, 3, CALLE GONZALES LA ROSA CDRA 1, 2, 4, CALLE JOSE GRANDA CDRA 1, 2, 5, CALLE JUAN DELLEPIANE CDRA 1, CALLE DIONISIO ANCHORENA CDRA 0, 1, 2, CALLE LOS MANZANOS CDRA 2, 3, CALLE MIGUEL DE ECHENIQUE CDRA 1, CALLE ANTUNEZ DE MAYOLO CDRA 1, PASAJE PRIVADO CDRA 2

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:30 – 17:30

URB. CANTO GRANDE CALLE BAMBUES CDRA 8, MZ M.

SAN ISIDRO 11:00 – 12:00

URB. COUNTRY CLUB CALLE LOS CASTAÑOS CDRA 1, 3, 19.

JESUS MARÍA 13:00 – 14:00

AV. DE LA POLICIA CDRA 1, 4, 5, 6, CALLE ESTADOS UNIDOS CDRA 9, CALLE SANTO DOMINGO CDRA 1, JR. CARACAS CDRA 1, 4, 24, 25, JR. DIEGO DE ALMARGRO CDRA 1, PASAJE CARIBE CDRA 1, PASAJE HAITÍ CDRA 1, PASAJE MARACAIBO CDRA 1, PASAJE PAEZ CDRA 1, PASAJE PATRICIOS CDRA 1, PASAJE PUERTO RICO CDRA 1, 4.

JESÚS MARÍA 15:00 – 16:00

AV. SAN FELIPE CON CALLE NICARAGUA.

BARRANCA 11:00 A 13:00

CALLE SAENZ PEÑA CUADRA 1 LADO IMPAR, CALLE LAURIAMA CUADRAS 1,2, LADOR PAR

BARRANCA 14:00 A 18:30

JR. CASTILLA CUADRA 1 DESDE EL N°193, CUADRA 2, 3 Y 4 HASTA EL N° 438; JR. PROGRESO CUADRA 1 HASTA N° 123; JR. VILELA CUADRA 1

Sábado 19 de febrero

MAGDALENA 09:00 – 10:00

AVENIDA JAVIER PRADO OESTE 2442, URBANIZACIÓN ORRANTIA DEL MAR.

COMAS 09:00 – 15:00

FUNDO CHACRA CERRO PASAJE 1 MZ B, D, M.

MAGDALENA 11:00 – 12:00

URB. SAN FELIPE AV. JAVIER PRADO OESTE CDRA 9, CALLE FRANCISCO GRAÑA CDRA 9, JR. TOMAS RAMSEY CDRA 9.

MAGDALENA 13:00 – 14:00

AV. JAVIER PRADO OESTE CON CALLE FLORA TRISTÁN.

MAGDALENA 15:00 – 16:00

URB. ORRANTIA DEL MAR AV. JAVIER PRADO OESTE CDRA 9, 24, 25, CALLE ROCCA DE VERGALLO CDRA 2, 3, 9, JR. TOMÁS RANSEY CDRA 10.

Domingo 20 de febrero

CALLAO 09:00 – 16:00

AV. NÉSTOR GAMBETA KM. 14.1 NÉSTOR GAMBETTA CARRETERA VENTANILLA KM 8.5 NÉSTOR GAMBETTA KM.14.5

