Yonhy Lescano respalda decisión del Congreso ante presentación del gabinete Torres: “Era necesario el voto de confianza”

Foto Andina

El ex congresista Yonhy Lescano se pronunció sobre la decisión del congreso de la República de otorgarle el voto de confianza al gabinete ministerial liderado por Aníbal Torres. El también ex candidato a la presidencia del Perú, se mostró a favor de dicho acuerdo a fin de no frenar al país, indicando que el desarrollo no puede detenerse.

“Era necesario que se le otorgue el voto de confianza al actual gabinete, el Perú no puede parar y si hay ministros cuestionados, se debe optar por otra vía, ojalá que con esto se rectifique el actuar del Gobierno y se atiendan las políticas de Estado”, aseveró el exsecretario general de Acción Popular.

Al conocerse de manera pública el proceso de votación por parte de los parlamentarios. El político nacional, manifestó que la prioridad es el crecimiento del país y en cuento a los ministros deben buscarse otras vías de sanción, sin perjudicar el desarrollo de la nación.

Asimismo, advirtió sobre una de las problemáticas la interior del país que puede traer severas consecuencias. Sin embargo, pidió paz y tranquilidad a fin de iniciar con el trabajo expuesto ante el pleno del congreso.

“Ahora, el presidente y los ministros deben de atender las necesidades de la población, se viene un paro ganadero lechero y hay muchas quejas por parte de los productores agrarios, se debe atender esas demandas”, añadió Lescano a un medio de comunicación.

Cabe resaltar que el también abogado nunca ocultó su intención de apoyar al gobierno de turno “en lo que sea necesario para contribuir al desarrollo del Perú”.

Sin embargo, no todo es positivismo, por su parte la congresista Norma Yarrow, se mostró completamente en contra de la decisión de los parlamentarios. incluso tildó de “vergonzoso que el congreso haya otorgado el voto de confianza a un gabinete tan cuestionado.

“Es vergonzoso que se haya dado el voto de confianza a un gabinete tan cuestionado, un gabinete donde el viernes vamos a entrar a una censura contra el ministro de Salud, que definitivamente tiene que irse”.

La legisladora mostró su molestia porque el vocero alterno de Somos Perú, José Jerí, retiró su firma para iniciar el trámite de la moción de vacancia.

“No queda otro camino que la vacancia. Hemos comprobado en todo este tiempo que el presidente no tiene la capacidad para gobernar. El Gobierno ha perdido toda la legitimidad ante la ciudadanía”, concluyó.

Asimismo, criticó el accionar de Waldemar Cerrón quien pidió que no se debería averiguar el pasado de las personas.

“Está hablando el hermano del portero, que tiene denuncias tan fuertes y es quien gobierna tras Castillo. ¿Qué podemos esperar de una persona como Waldemar, que simplemente es el hermanísimo de alguien tan cuestionado como Vladimir Cerrón, quien azuza constantemente al Congreso? Es uno los artífices principales de la violencia que hemos visto ayer en contra de algunos periodistas y ciudadanos”, señaló.

“Las personas de Perú Libre tienen doble discurso y lo tomo por dónde viene. ¿Qué se puede decir el hermano que gobierna el país que es Vladimir Cerrón tras las cortinas de palacio?”, añadió.

Recordemos que Aníbal Torres, durante su discurso ante el pleno del congreso, mencionó que hay mucho por hacer y que la concertación “es la apuesta del Gobierno del Pueblo”.

“No es la primera vez que se habla de concertación en este hemiciclo. Y seguramente para la ciudadanía que hoy nos escucha este parece un cuento conocido. Hay que aceptar que al Ejecutivo y al Legislativo nos ha costado trabajar juntos y que finalmente la inestabilidad política la sufren los que no están sentados aquí”, expresó el primer ministro al inicio de su exposición.

“Por eso, mi persona, en representación del gobierno presidido por el profesor Pedro Castillo Terrones, acude ante la representación nacional, convencido de que, si queremos hacer las cosas bien por nuestra gente, tenemos la obligación de escuchar, rectificar y trabajar juntos”, agregó.

