“María del Carmen Alva está interesada en la vacancia y quiere ser presidenta”, dice congresista Darwin Espinoza

María del Carmen Alva, presidenta del Congreso. Foto: Congreso.

La titular del Congreso de la República, María del Carmen Alva, estaría interesada en vacar al mandatario Pedro Castillo para asumir la Presidencia del Perú, de acuerdo a las declaraciones del congresista de Acción Popular, Darwin Espinoza.

Darwin confesó las supuestas intenciones de su correligionaria en una entrevista con Canal N. Allí, además, contó que Alva Prieto llama y manda mensajes para pedir apoyo en busca de destituir del cargo a Castillo Terrones en marzo, y no esperar hasta el mes de julio.

“La señora está interesada en que haya vacancia presidencial, la señora está interesada y quiere ser presidenta del país. Eso es verdad. (Lo digo en base) a sus comentarios, a sus escritos dentro de grupos o llamadas por teléfono a los congresistas”, expresó.

“No solamente soy yo, sino varios congresistas los que han sido llamados, mensajeados (diciendo) que tenemos que apoyarla, que el presidente se tiene que ir ya, no puede esperar hasta julio, se tiene que ir ya este mes, en marzo”, agregó.

De otro lado, ante las versiones que lo sindican como parte de un grupo de cinco legisladores apodados ‘Los Niños’ y cercanos al presidente Castillo, tras las confesiones a la empresaria Karelim López, el legislador de la lampa negó formar parte de dicho grupo, además, precisó no conocer a la lobista ni al exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco.

“Nunca la he visto en mi vida, nunca me he cruzado con ella ni con el señor (Bruno) Pacheco. Es una presión que han estado haciendo para nosotros tomar parte de una vacancia presidencial que está siendo incentivada desde algunos sectores del Congreso y también de gente que impulsa desde afuera”, subrayó.

SEGUNDO PROCESO DE VACANCIA CONTRA PEDRO CASTILLO

Las aparentes intenciones de la titular del Congreso podrían comenzarse a hacer realidad si mañana, jueves 10 de marzo, la moción de vacancia presidencial , presentada por el vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, consigue el respaldo de 52 congresistas para que le jefe de Estado sea citado.

“En la mañana vamos a dar cuenta de la moción de vacancia del señor presidente de la República y en la tarde vamos a admitir a debate la misma moción para definir si es que se le invita para la próxima semana, si se consiguen los 52 votos que se necesitan para tal efecto”, expresó a RPP Noticias.

Este documento fue presentado formalmente, ante la mesa de partes del Congreso el último martes 8 de marzo, con 50 firmas. En su mayoría, figuran las de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular, quienes tienen en total 24, 10 y 9 integrantes respectivamente. El único que no firmó la moción fue Raúl Huamán Coronado, del partido naranja.

Cabe destacar que, de ser admitida la moción de vacancia en el pleno, toca definir la fecha en que el mandatario, junto a su abogado, serán citado al Congreso para ejercer su derecho a la defensa, por el plazo de una hora.

“Vamos a poder citar al presidente al Congreso para que pueda aclarar todas las dudas en su contra. En este momento, él tiene la gran oportunidad de responder ante la población representada en el Congreso”, manifestó Montoya.

Tras ello, se procede a debatir la permanencia o no del mandatario. Finalmente, se vota la aprobación de la vacancia, la cual necesita 87 votos a favor para tener un nuevo presidente en el Perú.

