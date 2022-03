Test visual: la forma y tamaño de tu mano revela tu personalidad oculta

Descubre cómo es tu personalidad según el tamaño y forma de tus manos.

Una de las característica que diferencia a las personas es el tamaño de sus manos y las líneas que componen cada palma. Ninguna de las marcas que posees se repite en otro, por lo que se demuestra una vez más que cada uno es único e inigualable. Muchos conocedores han logrado interpretar esta parte de nuestro cuerpo, otorgándole una serie de significados que se asocian a las habilidades y características de la personalidad.

El tamaño y forma de las manos pueden decir mucho de nosotros, sobre todo aquellos aspectos que no les prestamos mucha importancia o que simplemente no notamos a primera vista. Con una prueba rápida, conoce estas características que te identifican y te convierten en una persona especial.

Antes de empezar, primero tienes que saber que existen diferentes tipos de manos, unas más largas y otras más cortas, diferentes dedos y diversas formas de palmas. Lo mismo ocurre con las líneas de las palmas, los lunares y marcas de nacimiento.

Estas características que poseen nuestras manos determinan qué elemento de la naturaleza te describe mejor. Estos son: aire, agua, fuego y tierra. Solo midiendo una de tus manos lograrás descubrir habilidades y todo aquello que te diferencia de otras personas. ¿Estás listo? ¡Comencemos!

Tus manos corresponden a uno de los cuatro elementos de la naturaleza.

En el siguiente gráfico te vamos a compartir algunos detalles que poseen las manos, de acuerdo a uno de los 4 elementos de la naturaleza que te mencionamos con anterioridad. Lo que debes hacer es mirarla muy bien y relacionarla con uno de los gráficos que verás en la pantalla.

Trata de encontrar uno que se asemeje a tu mano derecha o izquierda. Recuerda que el tamaño es diferente en todos, por lo que estas medidas son solo una guía. Luego de cumplir con este primer paso, lo que sigue es conocer sus significados. ¡Lee atentamente cada descripción!

MANOS DE TIERRA

Son de palmas grandes, largas y gruesas. Los dedos son anchos, ni largos o cortos y representan a este elemento por que la piel suele ser seca y siempre piensan en el futuro, así como estar conscientes de todo lo que hacen, por lo que una de sus características es pisar tierra en todo momento. Se aseguran de terminar lo que empezaron. Son aventureros, arriesgados, sabios y hábiles usando esta parte de su cuerpo.

MANOS DE FUEGO

Sus palmas son largas y sus dedos cortos. Por la característica de sus extremidades tienen personalidad terca y nunca dan su brazo a torcer para poder defender sus ideas, aunque no siempre tienen la razón. Se caracterizan por tomar decisiones rápidas. Poseen una belleza particular. Se le ocurren rápidamente nuevas ideas y son apasionados en todo lo que hacen. Son de pedir amor, pero no se arriesgan a entregar su corazón a cualquier persona.

MANOS DE AIRE

Tienen forma larga y estrecha y la palma de la mano es alargada, sus dedos son delgados, con las articulaciones bien marcadas. Tienen una personalidad para ser muy amigables, pero en ciertas ocasiones pueden ser cortantes y distantes sin alguna razón específica. Actúan de acuerdo a los impulsos, por lo que se arrepienten mucho de lo que dicen y hacen. Poseen una facilidad única de retener información, y es así como suelen destacar en los estudios.

MANOS DE AGUA

Son parecidas a las de aire, solo con la diferencia de que son un poco más alargadas. Representan el elemento, ya que son húmedas y sudan más de lo normal. Estas personas son descritas como emotivas, con un gran corazón y compasión. No temen a mostrarse como son verdaderamente, aunque esta puede ser una desventaja para aquellos que quieran hacerle daño. Poseen una dulzura y empatía única. Esto se puede determinar gracias a su palma redonda y a veces de color rosa. Son el apoyo que necesitas y sin importar la hora, siempre podrás contar con ellos.

