Salió a ejercer su voto en la segunda vuelta electoral y sicario lo ejecuta de cuatro balazos en Chimbote

La jornada de la segunda vuelta electoral en el país se vio marcada por un nuevo hecho de violencia. Un padre de familia identificado como Luis Bocanegra, de 44 años, fue asesinado a balazos en el asentamiento humano Villa España, en la ciudad de Chimbote, región Áncash, cuando compartía bebidas alcohólicas con un grupo de amigos tras culminar su jornada laboral.
De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, quien presuntamente trabajaba en el rubro de construcción civil y cumplía labores de vigilancia en una obra pública de la zona, se encontraba en el frontis de una tienda cuando un sujeto llegó caminando, lo identificó y se retiró por unos instantes. Minutos después, regresó y le disparó en al menos cuatro oportunidades.
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Dos de los proyectiles impactaron en la cabeza de Bocanegra, quien fue auxiliado de emergencia y trasladado a la clínica San Loreto. Sin embargo, los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento pocos minutos después de su ingreso.
Según la información preliminar, el atacante escapó caminando por las calles del asentamiento humano Villa España, sin que hasta el momento haya sido capturado. Agentes de la Policía Nacional (PNP) llegaron al lugar para iniciar las investigaciones y buscar posibles registros de cámaras de seguridad que permitan identificar al responsable.
No obstante, vecinos indicaron que en el punto exacto donde ocurrió el crimen no existen cámaras de videovigilancia, aunque las autoridades revisan imágenes captadas por dispositivos instalados en zonas cercanas.
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Las primeras hipótesis apuntan a que el homicidio podría estar relacionado con presuntas rencillas surgidas en la obra pública donde laboraba la víctima. Sin embargo, los investigadores aún recogen los testimonios de familiares y personas que se encontraban con él al momento del ataque.
Consultados sobre una posible extorsión o amenazas previas, los agentes señalaron que todavía no existe una confirmación oficial. Personas cercanas a Luis Bocanegra lo describieron como un hombre tranquilo y dedicado a su familia, mientras que la Policía también verifica información relacionada con antecedentes por un presunto delito de robo, un aspecto que forma parte de las diligencias en curso.
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El crimen ocurre en medio de la jornada electoral y vuelve a poner en evidencia la preocupación por los hechos de sicariato y violencia que afectan a diversas ciudades del país. Las investigaciones continúan para determinar el móvil del asesinato e identificar al autor del ataque.
Líneas de emergencia
El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.
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También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:
- Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.
- Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.
- Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.
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