Será difícil que Keiko Fujimori o Roberto Sánchez puedan ser vacados de llegar a la Presidencia, asegura experto

José Tello pidió consensos entre bancadas e incluir a líderes como Rafael López Aliaga para delinear acuerdos de país, al considerar que el escenario posterior a los comicios exige entendimientos estables. (Exitosa)

La posibilidad de vacancia presidencial para Keiko Fujimori o Roberto Sánchez se perfila como un escenario remoto, según el análisis de José Tello, especialista en temas electorales, en diálogo con Exitosa.

Durante su intervención, Tello detalló que la composición actual del Congreso otorga una base sólida tanto a Keiko Fujimori como a Roberto Sánchez frente a eventuales intentos de vacancia.

De acuerdo con lo explicado por el especialista, la candidata de Fuerza Popular cuenta con veintidós senadores, cifra que le confiere un margen suficiente para bloquear cualquier intento de destitución.

“Si ella fuera presidenta, necesitarían de cuarenta y un votos en el Parlamento. Con el hecho de que Keiko Fujimori tenga veintidós de los sesenta, dejan treinta y ocho”, precisó Tello.

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José Tello afirmó en Exitosa que la vacancia presidencial de Keiko Fujimori o Roberto Sánchez es un escenario remoto por la actual composición del Congreso. (Foto composición: Infobae Perú)

El conductor de la emisora remarcó que, bajo ese panorama, “no hay forma de vacar a Keiko”, frase que el especialista confirmó de manera enfática. Esta afirmación se fundamenta en que la bancada de Fujimori por sí sola imposibilita alcanzar el número necesario de votos para una vacancia.

El escenario de Roberto Sánchez

El caso de Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, también presenta características que dificultan una eventual vacancia, aunque por motivos diferentes.

Sánchez cuenta con catorce senadores, número inferior al de Fujimori. Sin embargo, José Tello aclaró que al sumar los votos de las bancadas de López Chao y el partido de Belmo, conocido como Obras, la cifra supera los veinte parlamentarios. “Tampoco sería viable, sería imposible”, sostuvo el especialista.

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El análisis revela que la clave en la estabilidad de Sánchez radica en la necesidad de mantener alianzas políticas. “Para que pueda no ser vacado, necesita hablar con López Chao o su bancada Ahora Nación, necesita hablar con Belmo o su bancada Obras, y solo ellos tres juntos harían más de veinte votos, haciendo imposible su vacancia”, explicó Tello. El especialista subrayó que ese sería el escenario que imposibilitaría la vacancia de Sánchez.

El organismo electoral actualiza los resultados y muestra que ambos aspirantes mantienen una distancia reducida en votos, mientras quedan pendientes actas por contabilizar|Composición: Creada por Gemini IA| Foto: REUTERS/Alessandro Cinque.

Necesidad de diálogo

El debate abordado en Exitosa incluyó la importancia de promover una agenda consensuada entre el Ejecutivo y el Legislativo. A juicio de Tello, ambos poderes deben delinear una agenda país, incluyendo a otros líderes políticos como Rafael López Aliaga, quien lidera la bancada Renovación. El especialista invitó a los actores políticos a dialogar para alcanzar entendimientos que beneficien al país.

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José Tello puntualizó que el proceso de vacancia presidencial, tras los resultados electorales, se ha tornado muy difícil de concretar. “Lo que sí me ha dejado esta elección veinte veintiséis es que, por lo menos, la vacancia presidencial es muy difícil que pueda estar en el radar”, expresó el especialista, según la misma fuente.

Para graficar el equilibrio de fuerzas, se planteó un escenario hipotético en el que se intentara vacar a Roberto Sánchez. Sumar los veintidós votos de Keiko Fujimori y ocho de Renovación Popular arrojaría treinta, cifra insuficiente para alcanzar los cuarenta y un votos requeridos en el Parlamento. “Por ambos lados, el tema de la vacancia es muy residual. No es posible, en primera línea, no es posible”, reiteró Tello.

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Keiko Fujimori cuenta con 22 senadores de Fuerza Popular, una cifra que bloquea los 41 votos necesarios para una vacancia presidencial. (Anthony Nino de Guzman / AFP)

Escenario político tras las elecciones

De acuerdo con el especialista, la composición del Congreso y la necesidad de consensos entre bancadas impiden que el mecanismo de vacancia pueda prosperar en el corto plazo, tanto para la candidata de Fuerza Popular como para el representante de Juntos por el Perú. El panorama político posterior a las elecciones demanda diálogo entre los principales líderes y la construcción de acuerdos para garantizar la gobernabilidad.

Exitosa recogió las declaraciones de José Tello, quien enfatizó el rol de la aritmética parlamentaria y la disposición al diálogo como factores determinantes para la estabilidad presidencial en el actual escenario peruano.

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