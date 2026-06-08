Será difícil que Keiko Fujimori o Roberto Sánchez puedan ser vacados de llegar a la Presidencia, asegura experto

La posibilidad de vacancia presidencial para Keiko Fujimori o Roberto Sánchez se perfila como un escenario remoto, según el análisis de José Tello, especialista en temas electorales, en diálogo con Exitosa.
Durante su intervención, Tello detalló que la composición actual del Congreso otorga una base sólida tanto a Keiko Fujimori como a Roberto Sánchez frente a eventuales intentos de vacancia.
De acuerdo con lo explicado por el especialista, la candidata de Fuerza Popular cuenta con veintidós senadores, cifra que le confiere un margen suficiente para bloquear cualquier intento de destitución.
“Si ella fuera presidenta, necesitarían de cuarenta y un votos en el Parlamento. Con el hecho de que Keiko Fujimori tenga veintidós de los sesenta, dejan treinta y ocho”, precisó Tello.
PUBLICIDAD
El conductor de la emisora remarcó que, bajo ese panorama, “no hay forma de vacar a Keiko”, frase que el especialista confirmó de manera enfática. Esta afirmación se fundamenta en que la bancada de Fujimori por sí sola imposibilita alcanzar el número necesario de votos para una vacancia.
El escenario de Roberto Sánchez
El caso de Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, también presenta características que dificultan una eventual vacancia, aunque por motivos diferentes.
Sánchez cuenta con catorce senadores, número inferior al de Fujimori. Sin embargo, José Tello aclaró que al sumar los votos de las bancadas de López Chao y el partido de Belmo, conocido como Obras, la cifra supera los veinte parlamentarios. “Tampoco sería viable, sería imposible”, sostuvo el especialista.
PUBLICIDAD
El análisis revela que la clave en la estabilidad de Sánchez radica en la necesidad de mantener alianzas políticas. “Para que pueda no ser vacado, necesita hablar con López Chao o su bancada Ahora Nación, necesita hablar con Belmo o su bancada Obras, y solo ellos tres juntos harían más de veinte votos, haciendo imposible su vacancia”, explicó Tello. El especialista subrayó que ese sería el escenario que imposibilitaría la vacancia de Sánchez.
Necesidad de diálogo
El debate abordado en Exitosa incluyó la importancia de promover una agenda consensuada entre el Ejecutivo y el Legislativo. A juicio de Tello, ambos poderes deben delinear una agenda país, incluyendo a otros líderes políticos como Rafael López Aliaga, quien lidera la bancada Renovación. El especialista invitó a los actores políticos a dialogar para alcanzar entendimientos que beneficien al país.
PUBLICIDAD
José Tello puntualizó que el proceso de vacancia presidencial, tras los resultados electorales, se ha tornado muy difícil de concretar. “Lo que sí me ha dejado esta elección veinte veintiséis es que, por lo menos, la vacancia presidencial es muy difícil que pueda estar en el radar”, expresó el especialista, según la misma fuente.
Para graficar el equilibrio de fuerzas, se planteó un escenario hipotético en el que se intentara vacar a Roberto Sánchez. Sumar los veintidós votos de Keiko Fujimori y ocho de Renovación Popular arrojaría treinta, cifra insuficiente para alcanzar los cuarenta y un votos requeridos en el Parlamento. “Por ambos lados, el tema de la vacancia es muy residual. No es posible, en primera línea, no es posible”, reiteró Tello.
PUBLICIDAD
Escenario político tras las elecciones
De acuerdo con el especialista, la composición del Congreso y la necesidad de consensos entre bancadas impiden que el mecanismo de vacancia pueda prosperar en el corto plazo, tanto para la candidata de Fuerza Popular como para el representante de Juntos por el Perú. El panorama político posterior a las elecciones demanda diálogo entre los principales líderes y la construcción de acuerdos para garantizar la gobernabilidad.
Exitosa recogió las declaraciones de José Tello, quien enfatizó el rol de la aritmética parlamentaria y la disposición al diálogo como factores determinantes para la estabilidad presidencial en el actual escenario peruano.
PUBLICIDAD
Más Noticias
La pota se hunde: pescadores salen tanqueando con un precio en Perú y cuando vuelven hay otro
Armadores y tripulantes denuncian que el encarecimiento de los insumos hacen inviable la continuidad de la pesca artesanal en los principales puertos del país, sergún Sonapescal
Precio del dólar de dispara tras resultados ONPE en Perú: Así abrió el tipo de cambio hoy 8 de junio
El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat
Nuevo accidente en Pasco: reportan colisión de unidad de la empresa Bacilio y vecinos exigen mayor control a transportes
La recurrencia de incidentes con vehículos genera inquietud entre los pobladores, quienes demandan a las autoridades intensificar la fiscalización
Salió a ejercer su voto en la segunda vuelta electoral y sicario lo ejecuta de cuatro balazos en Chimbote
Horas después de emitir su voto, un padre de familia fue asesinado frente a una tienda. La Policía investiga un posible ajuste de cuentas
Expareja de Paul Michael acusa a Pamela López de levantarle la voz a su hija: “La puse en su sitio”
Sofía Delgado reveló esta información en un live de TikTok con La Vitteri y aseguró que tiene clara sus distancias con la actual pareja de Paul Michael
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD