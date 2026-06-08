DT de España dio singular concepto de la selección peruana previo a amistoso FIFA: “Somos conscientes de su potencial futbolístico”

La selección peruana enfrenta hoy un desafío trascendental en Puebla, México, al medirse en un amistoso internacional ante España, considerada una de las grandes favoritas para conquistar el próximo Mundial 2026. El encuentro no solo marca el estreno de la ‘blanquirroja’ en una prueba de alto voltaje bajo el mando de Mano Menezes, sino que también representa el primer gran examen del nuevo ciclo para el equipo nacional.
Justamente, el DT de la ‘furia roja’, Luis de la Fuente, dejó en claro que este cotejo tiene un valor estratégico. “¿De qué sirve el amistoso ante un rival que no es mundialista? Ya teníamos previsto este viaje a Puebla, estas circunstancias, que nos sitúan en la realidad del Mundial. Todo lo contrario a lo que puedes pensar de algún contratiempo, nada que ver con la realidad”, subrayó en primera instancia en conferencia de prensa.
PUBLICIDAD
El seleccionador español también se refirió al proceso de adaptación de sus jugadores tras el anterior amistoso ante Irak. “No es una probatura solamente por dar minutos a los jugadores, tanto en el partido con Irak como este (ante Perú), es para ir cerrando aspectos. Ten en cuenta que el partido con Irak llevábamos desde marzo sin estar juntos”, puntualizó acerca de los cotejos que ha tenido en agenda previo a la cita mundialista.
De la Fuente aclaró, además, que los ensayos tácticos en estos partidos no buscan experimentar, sino consolidar una identidad de juego y perfilar el once titular que arrancará el Mundial 2026. “Esto nos va a permitir estar más cerca de la competición, que quedan siete días para el partido (ante Cabo Verde), y no vamos a hacer probaturas, simplemente ir atando cabos y cerrando el círculo para que se parezca el equipo lo más posible a lo que pretendemos conseguir el 15”, expresó.
PUBLICIDAD
DT de España sobre la selección peruana y Mano Menezes
Consultado sobre el conocimiento que tiene de su rival, Luis de la Fuente fue contundente al remarcar la seriedad con la que España prepara cada partido. “¿Vimos videos de Perú? Para nosotros es un partido muy importante. Por supuesto que nosotros siempre hacemos un visionado de los últimos cuatro, cinco, seis partidos de los rivales. Así hemos hecho exactamente igual con Perú y somos conscientes de su potencial futbolístico y la historia futbolística que tiene”, detalló.
La percepción del entrenador de 64 años sobre la selección peruana es clara: es un equipo “muy combativo, competitivo, aguerrido, con muy buenos jugadores también en el plano individual”. El análisis del cuerpo técnico ‘ibérico’ incluyó el reciente partido de Perú ante Haití y otros encuentros previos, lo que llevó a De la Fuente a anticipar “un partido muy exigente, como queremos, como necesitamos, que ya nos ponga la senda de lo que nos va a exigir el próximo partido ante Cabo Verde”.
PUBLICIDAD
El experimentado técnico no dejó margen para la relajación. “No lo afrontamos solamente como un partido de preparación, que lo es. Porque nosotros siempre nos exigimos mucho y lo que queremos es darnos esta mejor versión que será necesaria para tener esa buena sensación y empezar el campeonato con buenas vibraciones. Así que esperamos ya ansiosos el día de mañana (hoy)”, afirmó.
Por último, Luis de la Fuente reconoció que no ha tenido aún contacto personal ni profesional con Mano Menezes, pero expresó su respeto por su extensa trayectoria: “No tengo el gusto de conocerlo en el plano personal y profesional. Seguro que será un grandísimo seleccionador y estoy deseando conocerle”.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Perú vs España EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026
El equipo de Mano Menezes afronta uno de sus retos más exigentes ante una selección llamada a pelear por la cita mundialista. Sigue aquí todas las incidencias del partido
A qué hora juega Perú vs España HOY: partido amistoso en Puebla por fecha FIFA 2026
La ‘blanquirroja’ enfrenta un desafío relevante frente a uno de los principales aspirantes al título en el Mundial. A continuación, los horarios del encuentro
Melgar ejerce una operación novedosa: incorporó a préstamo al mediocentro ecuatoriano Kevin Minda para encarar Liga 1 2026
La entidad ‘rojinegra’ incorporó a un volante central, con pasado en las selecciones menores de la ‘tri’, de cara al Torneo Clausura. Llega en condición de préstamo con opción de compra
Mano Menezes confía en la propuesta de la selección peruana para sorprender a España: “Vamos a ser un ‘sparring’ a la altura”
El entrenador brasileño se pronunció por el amistoso ante la ‘furia roja’ y la etapa de construcción en la que se encuentra la ‘bicolor’
Papá de Renato Tapia no aseguró su retiro en Alianza Lima por 2 motivos: “El fútbol no solamente es de la persona”
Luis Tapia abordó la posibilidad de que su hijo se incorpore al elenco ‘íntimo’ al cierre de su trayectoria deportiva. Además, respondió a las críticas surgidas tras su decisión de emigrar a Emiratos Árabes Unidos
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD