DT de España dio singular concepto de la selección peruana previo a amistoso FIFA: “Somos conscientes de su potencial futbolístico”

Luis de la Fuente habló del choque de la 'furia roja' ante la 'bicolor' en México. (Video: SeFutbol)

La selección peruana enfrenta hoy un desafío trascendental en Puebla, México, al medirse en un amistoso internacional ante España, considerada una de las grandes favoritas para conquistar el próximo Mundial 2026. El encuentro no solo marca el estreno de la ‘blanquirroja’ en una prueba de alto voltaje bajo el mando de Mano Menezes, sino que también representa el primer gran examen del nuevo ciclo para el equipo nacional.

Justamente, el DT de la ‘furia roja’, Luis de la Fuente, dejó en claro que este cotejo tiene un valor estratégico. “¿De qué sirve el amistoso ante un rival que no es mundialista? Ya teníamos previsto este viaje a Puebla, estas circunstancias, que nos sitúan en la realidad del Mundial. Todo lo contrario a lo que puedes pensar de algún contratiempo, nada que ver con la realidad”, subrayó en primera instancia en conferencia de prensa.

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El seleccionador español también se refirió al proceso de adaptación de sus jugadores tras el anterior amistoso ante Irak. “No es una probatura solamente por dar minutos a los jugadores, tanto en el partido con Irak como este (ante Perú), es para ir cerrando aspectos. Ten en cuenta que el partido con Irak llevábamos desde marzo sin estar juntos”, puntualizó acerca de los cotejos que ha tenido en agenda previo a la cita mundialista.

El técnico Luis de la Fuente ya consiguió dos títulos con España: Liga de Naciones de la UEFA 2023 y Eurocopa 2024. - créditos: REUTERS/Lee Smith/File Photo

De la Fuente aclaró, además, que los ensayos tácticos en estos partidos no buscan experimentar, sino consolidar una identidad de juego y perfilar el once titular que arrancará el Mundial 2026. “Esto nos va a permitir estar más cerca de la competición, que quedan siete días para el partido (ante Cabo Verde), y no vamos a hacer probaturas, simplemente ir atando cabos y cerrando el círculo para que se parezca el equipo lo más posible a lo que pretendemos conseguir el 15”, expresó.

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DT de España sobre la selección peruana y Mano Menezes

Consultado sobre el conocimiento que tiene de su rival, Luis de la Fuente fue contundente al remarcar la seriedad con la que España prepara cada partido. “¿Vimos videos de Perú? Para nosotros es un partido muy importante. Por supuesto que nosotros siempre hacemos un visionado de los últimos cuatro, cinco, seis partidos de los rivales. Así hemos hecho exactamente igual con Perú y somos conscientes de su potencial futbolístico y la historia futbolística que tiene”, detalló.

La percepción del entrenador de 64 años sobre la selección peruana es clara: es un equipo “muy combativo, competitivo, aguerrido, con muy buenos jugadores también en el plano individual”. El análisis del cuerpo técnico ‘ibérico’ incluyó el reciente partido de Perú ante Haití y otros encuentros previos, lo que llevó a De la Fuente a anticipar “un partido muy exigente, como queremos, como necesitamos, que ya nos ponga la senda de lo que nos va a exigir el próximo partido ante Cabo Verde”.

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El cuadro peruano remontó 2-1 a su rival de turno con goles de Renzo Garcés y Jairo Vélez - Crédito: Movistar.

El experimentado técnico no dejó margen para la relajación. “No lo afrontamos solamente como un partido de preparación, que lo es. Porque nosotros siempre nos exigimos mucho y lo que queremos es darnos esta mejor versión que será necesaria para tener esa buena sensación y empezar el campeonato con buenas vibraciones. Así que esperamos ya ansiosos el día de mañana (hoy)”, afirmó.

Por último, Luis de la Fuente reconoció que no ha tenido aún contacto personal ni profesional con Mano Menezes, pero expresó su respeto por su extensa trayectoria: “No tengo el gusto de conocerlo en el plano personal y profesional. Seguro que será un grandísimo seleccionador y estoy deseando conocerle”.

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