Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en empate técnico: Así fueron sus discursos luego de conocer los primeros resultados

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se encuentran en un empate técnico, según los resultados del conteo rápido de ONPE. (Foto: Composición - Infobae)

Horas después del final de la jornada electoral, la encuestadora Ipsos difundió los resultados del conteo rápido de votos e indicó que, al 100 % de este proceso, Roberto Sánchez obtuvo el 50,3% de los votos válidos y Keiko Fujimori el 49,7%, por lo que ambos candidatos se encuentran en un empate técnico debido al margen de error de ±1,9 puntos porcentuales.

A pesar de que la presentación indicaba una diferencia mínima en la que ningún candidato era un claro ganador, tanto Keiko Fujimori como Roberto Sánchez emitieron pronunciamientos al respecto. La candidata de Fuerza Popular se mostró más mesurada y llamó a los personeros de su partido a actuar; mientras que el congresista y candidato por Juntos por el Perú se presentó cerca a la Plaza San Martín con un discurso más efusivo.

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Roberto Sánchez: “Empieza el hito constructivo para acabar con el pacto mafioso”

El pronunciamiento de Sánchez se produjo en medio de un ambiente de expectativa entre sus simpatizantes. Desde el escenario instalado en la plaza San Martín, el candidato dirigió un mensaje a los asistentes y vinculó la jornada electoral con un proceso de recuperación democrática.

“Hermanos. Compañeros. Pueblo de todas las sangres. Pueblo profundo. Pueblo peruano. Hoy, en esta noche bendita, en que nuestro santo pueblo, el Perú de todas las sangres, viene anteponiendo la voluntad primaria de la recuperación de la democracia para todos los pueblos”, expresó ante la multitud.

Imágenes de la noche electoral de 2021, donde el entonces candidato Pedro Castillo se dirige a miles de sus simpatizantes desde un balcón. Con un discurso encendido, celebra los resultados preliminares y promete un gobierno del pueblo y para el pueblo.

Durante su intervención, el candidato sostuvo que la fecha marcaba el inicio de una nueva etapa política. “Este día, este día de la bandera nacional, este día de la dignidad, este día del pueblo, empieza, hermanos y hermanas, el hito constructivo para acabar con el pacto mafioso que se ha apropiado de nuestro gobierno”, afirmó.

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“Hoy, en el conteo rápido, hay una ventaja importante que reafirma la voluntad del pueblo que quiere democracia y justicia. Pero como corresponde a un pueblo demócrata, este es el momento de la defensa del voto, de la transparencia electoral”, afirmó. También convocó a personeros, movimientos sociales e instituciones democráticas a “respetar, exigir el respeto al resultado electoral y la voz del pueblo”.

Keiko pide calma y afirma que reconocerá los resultados

Por su parte, Fujimori prefirió tener una postura mesurada sobre el empate técnico reportado por Ipsos. “Hasta el momento, no hay ningún ganador, serán días largos”, afirmó junto a su fórmula presidencial y la dirigencia fujimorista, y añadió que sería irresponsable definir el resultado “en base este contexto (...) que utiliza aproximadamente 1.000 actas de 90.000” a nivel nacional.

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“El trabajo de los personeros ahora es más importante que nunca. Repito, y este es mi mensaje a los personeros: el trabajo de ustedes en estos momentos es doblemente importante. Se necesita contar cada una de las actas. Sea cual sea el resultado, lo reconoceremos e instamos a que nuestro competidor haga lo mismo”, continuó.

La candidata Keiko Fujimori se dirige a sus simpatizantes y a la prensa tras conocerse los resultados del conteo rápido de Ipsos. En su discurso, destaca que se trata de un empate técnico y pide a sus personeros redoblar esfuerzos para defender cada voto hasta el conteo final.

La lideresa de Fuerza Popular llamó a la prudencia y se declaró confiada. “El resultado oficial se producirá después de que se contabilicen el 100% de las actas. Quiero agradecer a los peruanos que votaron y no votaron por mí (...), a todas las fuerzas democráticas que han demostrado su valentía y patriotismo, poniendo los intereses de nuestro país primero, más allá de las diferencias”, continuó.

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Resultados al 92.925 %

Al 92.925 % de las actas contabilizadas hasta la mañana del 8 de junio de 2026, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, candidata de Fuerza Popular, se mantiene como lider del conteo con 50.104 % de los votos, equivalentes a 8,745,833 sufragios.

Resultados al 92.925 %

Por su parte, Roberto Helbert Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú, registra 49.896 %, con un total de 8,709,615 votos.