Nuevo accidente en Pasco: reportan colisión de unidad de la empresa Bacilio y vecinos exigen mayor control a transportes

Tras un nuevo accidente en Chaupimarca, residentes de Pasco expresan su preocupación por la frecuencia de siniestros vinculados a Bacilio y solicitan acciones concretas para proteger a los pasajeros.| Foto: Centro de Pasco

Una unidad de la empresa de transportes Bacilio se vio implicada nuevamente en un accidente de tránsito en el distrito de Chaupimarca, cerca del grifo Túpac Amaru (Pasco), lo que incrementó la preocupación de los residentes por la frecuencia de estos hechos. El incidente ocurrió cerca de las 22:20 y generó la rápida intervención del personal de la Unidad Ambulancia 17, que brindó asistencia a los lesionados y colaboró en las labores de auxilio.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer el motivo del accidente ni la cifra exacta de personas afectadas. La empresa Bacilio ha sido señalada en repetidas ocasiones por su participación en siniestros viales, situación que ha motivado críticas entre usuarios y vecinos del sector.

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Los pobladores solicitaron mayor fiscalización a las autoridades para garantizar que las compañías de transporte cumplan con las normas de seguridad vial.

Un tren de carga impactó violentamente contra un bus de transporte público en Santa Clara, Ate. El choque provocó una colisión en cadena que involucró a un auto y una mototaxi, dejando a una pareja herida. La imprudencia del conductor del bus al intentar ganarle el paso al tren habría sido la causa del accidente.| Panamericana

Otro accidente en Lima

En la zona de Santa Clara, en el distrito de Ate, un accidente múltiple vinculado al cruce ferroviario dejó dos personas heridas y generó preocupación entre los vecinos y autoridades locales. Según informó Panamericana Noticias, un tren impactó contra tres vehículos, entre ellos una mototaxi en la que viajaba una familia.

El siniestro ocurrió cuando el conductor de un bus de transporte público intentó atravesar la vía antes del paso del tren. En ese momento, el tren alcanzó la parte posterior del bus, que se desplazó y colisionó con un auto particular. Este vehículo, a su vez, terminó golpeando a una mototaxi en la que se encontraba una pareja junto a su pequeño hijo.

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Accidente ferroviario en Santa Clara deja dos heridos y moviliza a los vecinos| Panamericana

Dos pasajeros heridos

Los pasajeros de la mototaxi sufrieron las consecuencias más graves del incidente. La madre resultó con una lesión en la cabeza y el padre quedó atrapado con una pierna comprimida dentro del vehículo, mientras que el menor, que permanecía en brazos de su madre, salió ileso.

El citado medio reportó que la emergencia movilizó a unidades de los bomberos, agentes de serenazgo y a varios vecinos, quienes colaboraron para rescatar a los afectados.

El bus de transporte involucrado en el incidente no transportaba pasajeros al momento del choque, lo que evitó que hubiera más heridos. El único ocupante era el conductor, quien no sufrió lesiones. Los ocupantes del auto particular tampoco resultaron afectados físicamente.

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El intento de un conductor por atravesar el cruce ferroviario culmina en un choque múltiple| Panamericana Norte

La respuesta de los servicios de emergencia demandó varios minutos debido a la complejidad del rescate y el riesgo que representaba la cercanía de la vía férrea. Los heridos fueron trasladados a un hospital cercano, donde permanecen bajo observación médica y se recuperan de las lesiones sufridas.

Vecinos y testigos insistieron en la necesidad de reforzar la prudencia de los conductores al aproximarse a cruces ferroviarios. Las autoridades locales evalúan medidas para mejorar la seguridad vial y reducir el riesgo de accidentes en la zona.