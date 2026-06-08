Ucayali: Gobierno declara en emergencia eléctrica a Purús por falta de combustible que amenaza el suministro de energía

Torre de alta tensión de electricidad

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró en situación de emergencia eléctrica o grave deficiencia del servicio al Sistema Eléctrico Aislado Puerto Esperanza – Purús, en la región Ucayali, debido a problemas en el abastecimiento de combustible para la central térmica que alimenta a esta localidad amazónica.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.º 227-2026-MINEM/DM, publicada este 7 de junio en el Diario Oficial El Peruano. La declaratoria tendrá una vigencia máxima de 180 días calendario o hasta que se restablezca el suministro regular de combustible para la Central Térmica de Purús, lo que ocurra primero.

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De acuerdo con el documento, la emergencia no responde a la falta de infraestructura de generación eléctrica, sino a las dificultades logísticas para garantizar el abastecimiento continuo y seguro de diésel que requiere la central para operar. Esta situación ha provocado una reducción de la capacidad efectiva de producción de energía y pone en riesgo la continuidad del servicio para los habitantes de Puerto Esperanza.

Los informes técnicos elaborados por la Dirección General de Electricidad y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) advierten que existe un déficit de generación de 402,48 kilovatios (kW), cifra que el Minem ha reconocido como la capacidad adicional necesaria para asegurar el suministro eléctrico en la zona.

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¿Por qué existe riesgo de cortes de energía en Purús?

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Según la resolución ministerial, el principal problema es la imposibilidad de abastecer de manera regular a la Central Térmica de Purús debido a restricciones logísticas. Entre las dificultades identificadas figura el deterioro de la pista de aterrizaje utilizada para el transporte de combustible, lo que limita la llegada de vuelos de abastecimiento.

Para enfrentar esta situación, el Gobierno plantea una serie de medidas temporales, entre ellas la rehabilitación o mantenimiento de la pista aérea, la coordinación con la Fuerza Aérea del Perú para retomar los vuelos de apoyo, la autorización excepcional para importar combustible desde Brasil y la evaluación de otras alternativas logísticas que permitan garantizar el suministro.

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Electro Ucayali será la encargada de ejecutar las acciones

La resolución también designa a Electro Ucayali S.A., empresa responsable del sistema eléctrico aislado de Puerto Esperanza, para implementar las medidas temporales necesarias que permitan superar la emergencia.

Asimismo, la distribuidora deberá remitir al Ministerio de Energía y Minas, dentro de los tres primeros meses de vigencia de la declaratoria, un informe con el cronograma y los expedientes de las contrataciones de obras, bienes o servicios realizadas para restablecer el servicio eléctrico.

Puerto Esperanza, capital de la provincia de Purús en Ucayali, es una de las localidades más aisladas del país y depende principalmente del transporte aéreo y fluvial para el abastecimiento de productos esenciales, entre ellos el combustible utilizado para la generación de energía eléctrica. Debido a estas condiciones, cualquier interrupción en la cadena logística puede afectar el suministro de electricidad para la población y los servicios públicos de la zona.

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