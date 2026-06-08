Keiko Fujimori o Roberto Sánchez: ¿Cómo se declara al ganador de las elecciones de Perú?

El organismo electoral actualiza los resultados y muestra que ambos aspirantes mantienen una distancia reducida en votos, mientras quedan pendientes actas por contabilizar|Composición: Creada por Gemini IA| Foto: REUTERS/Alessandro Cinque.

El proceso de conteo de votos de la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez ha iniciado y con ello, el camino a la proclamación del resultado final por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). A pesar de que el cómputo realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se encuentre al 93.361 % y la diferencia entre ambos es menor a 30.000 votos, pasarán varias semanas antes de que se declare un ganador.

Según Grecia Rentería, vocera del JNE, la proclamación oficial del ganador de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 se realizará aproximadamente a mediados de julio, esto debido a los procedimientos formales de conteo de votos y a la evaluación que se hace de las actas por parte del JNE.

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¿Cómo se proclaman los resultados finales?

El conteo de ONPE que se puede revisar públicamente en su página web oficial distingue dos tipos de actas de votación: aquellas que ya fueron contabilizadas y aquellas que deberán ser enviadas a sus respectivos Jurados Electorales Especiales (JEE), donde se revisarán a detalle cada uno de los votos emitidos y se decidirá si estos son válidos o no. Esto incluye los votos que son impugnados por los personeros de cada partido político.

Además, como parte del procedimiento de conteo de votos, el JNE deberá realizar audiencias públicas de recuento de votos, las mismas que se transmiten en vivo por los canales de la entidad electoral para transparentar el procedimiento.

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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se encuentran en un empate técnico, según los resultados del conteo rápido de ONPE. (Foto: Composición - Infobae)

Cada partido político puede solicitar formalmente la impugnación o nulidad de mesas de votación, pedidos que el JNE deberá resolver en ultima instancia dentro de un plazo establecido. No es sino hasta el final de este procedimiento, con la información entregada por todos los JEEE, cuando ya no es posible presentar ningún otro recurso y se han sumado todos los votos, que el Jurado Nacional de Elecciones se encuentra en capacidad para proclamar los resultados finales.

El ganador oficial de la segunda vuelta, al igual que pasó en las Elecciones Generales, se anuncia en una sesión solemne de proclamación de resultados del JNE, que deberá contar con la presencia de todos sus integrantes.

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Durante la sesión, se indica cuántos votos válidos recibió cada uno de los candidatos y sus respectivas fórmulas presidenciales y se proclamará como ganador a quien tenga la mayor cantidad de votos, independientemente de la diferencia que haya entre los dos. En esta etapa, el ganador se define por mayoría simple: gana quien obtenga más votos válidos que su rival. La ley peruana no contempla “empate técnico” en el resultado oficial.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, candidatos presidenciales, aparecen con sus cédulas de sufragio frente a una urna de la ONPE. (Infobae / Fotocomposición)

Resultados ONPE 2026: link oficial para seguir el avance del escrutinio

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) activó la tarde de este domingo 7 de junio la plataforma oficial para seguir el avance del conteo y revisar los resultados del balotaje entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

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El acceso a la página de consulta se realiza mediante el enlace oficial habilitado para la segunda vuelta: https://resultadosegundavuelta.onpe.gob.pe/main/resumen

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