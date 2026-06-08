Samahara Lobatón llama a Youna durante live a pedirle ropa para su hija y él responde: “Qué necesidad, me puedes decir en privado”

Samahara Lobatón realiza una llamada en vivo a Youna para solicitarle ropa para su hija, provocando que él le pida realizar tales gestiones en privado, según el texto superpuesto en la imagen.

Samahara Lobatón sorprendió a sus seguidores al realizar una transmisión en vivo tras su salida de ‘La Granja VIP’, donde protagonizó una tensa interacción con Youna, el padre de su hija, al pedirle ropa para la pequeña Xianna mientras ambos se encontraban conectados públicamente.

Durante la transmisión, Samahara Lobatón decidió marcarle a Youna, quien reside en Estados Unidos, para solicitarle prendas para su hija. La influencer no ocultó el contexto de la llamada y advirtió a su expareja que todo se transmitía en directo.

“Como me respondas mal vas a ser funado en todo mi live de TikTok. Xianna no tiene ropa para salir, ¿puedes mandarme con mi mamá?”, expresó. En ese momento, detalló la lista de prendas que necesitaba: jeans, mallas y ropa para salir, especificando las tallas y bromeando sobre la estatura de la niña. “Jeans talla seis, siete. Si tu hija es una jirafa como tú”, agregó entre risas.

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La hija de Melissa Klug expuso al padre de su hija en una comunicación por redes sociales, pero él evidenció su incomodidad ante lo sucedido | TikTok

La reacción de Youna fue inmediata. Su incomodidad quedó registrada cuando respondió: “Okey, eso me puedes decir en privado, no en un live”. El barbero, acostumbrado a mantener su vida íntima lejos de la exposición mediática, manifestó su molestia por la forma en que se hizo el pedido.

Ante esto, Samahara insistió en mantener la conversación pública: “No, pa que estés en compromiso de mandar la ropa”, comentó, mientras continuaba la transmisión.

En medio del intercambio, Youna recalcó su postura y cuestionó la necesidad de exponer la situación ante los seguidores. “¿Y entonces qué necesidad de hacer un live? Te estoy diciendo”, respondió con firmeza. Por su parte, Samahara Lobatón argumentó que el tiempo y las circunstancias le impedían abordar el tema en otro momento y prefería aprovechar la comunicación en ese instante.

Samahara Lobatón realiza una llamada en vivo a Youna para solicitarle ropa para su hija, provocando que él le pida realizar tales gestiones en privado, según el texto superpuesto en la imagen.

La conversación evidenció las tensiones entre ambos, especialmente después de que Youna anunciara públicamente la suspensión de su relación sentimental con Samahara.

Youna anunció su separación de Samahara Lobatón tras coqueteos de ella con Renato Rossini Jr.

El barbero explicó en el programa ‘Q’Bochinche!’ que había decidido poner en pausa su vínculo con la influencer mientras ella permanecía en el reality. “En este momento, yo he decidido pausar toda relación con Samahara o se me vincule con ella”, declaró.

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Aclaró, además, que la decisión no afecta el apoyo hacia la madre de su hija en el programa: “El apoyo a ella ha estado intacto desde el día uno que ingresó a ‘La Granja’ y no tiene nada que ver que esté con Renato, Pepito... es la mamá de mi hija y la voy a apoyar”.

El distanciamiento entre ambos se profundizó luego de que se difundieran imágenes y comentarios sobre los coqueteos de Samahara Lobatón con Renato Rossini Jr. dentro del reality. En un intercambio con Rossini Jr., Youna aceptó las disculpas de su colega, pero reconoció que el episodio le afectó personalmente.

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El influencer Youna anuncia públicamente que ha decidido poner un 'stop' a su relación con Samahara Lobatón, a raíz del comportamiento de ella en el reality 'La Granja VIP'. Video: TikTok @riclatorrez

“Si quería lograr una incomodidad conmigo, lo logró. Si quería que termine una relación, lo logró”, afirmó, dejando en claro que las repercusiones de la exposición mediática alcanzaron su vida privada y familiar.

La interacción pública entre Samahara Lobatón y Youna reavivó el debate sobre los límites de la vida personal y la exposición digital, en un contexto donde la convivencia, la crianza y la separación se discuten frente a miles de seguidores.