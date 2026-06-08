Perú

Familiares de detenidos por presuntas actas adulteradas denuncian irregularidades en su detención

Familiares de los detenidos aseguran que algunos miembros de mesa habían reportado actas marcadas ante la ONPE y el JNE antes de ser intervenidos

Guardar
Google icon
Un total de 12 personas, incluyendo miembros de mesa y personeros, fueron detenidas durante la jornada electoral bajo sospecha de adulterar actas. Fueron trasladadas a la División de Investigación de Delitos contra el Estado mientras sus familiares denuncian irregularidades en las detenciones.

En medio del ajustado conteo de votos de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, la jornada electoral del domingo 7 de junio también dejó una serie de incidentes que ahora son materia de investigación. Mientras el Perú permanece atento a los resultados oficiales, las autoridades reportaron la detención de 12 personas por presuntos delitos vinculados al régimen electoral.

La Policía Nacional informó que los intervenidos fueron trasladados a la División de Investigación de Delitos contra el Estado, luego de que se detectaran supuestas irregularidades durante el proceso de sufragio y escrutinio. Sin embargo, familiares y abogados de algunos de los detenidos denunciaron que las intervenciones se habrían realizado de manera arbitraria y sin el respeto de las garantías mínimas de defensa.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información preliminar brindada en Latina Noticias por las autoridades policiales, la mayoría de los detenidos serían miembros de mesa, incluyendo presidentes y otros integrantes responsables del desarrollo del proceso electoral. También figura un adulto mayor cuya condición —si actuaba como personero o miembro de mesa— aún no ha sido confirmada oficialmente.

Un hombre calvo con camisa de calavera y una mujer con chaqueta son escoltados por agentes de policía en una escena nocturna. El hombre parece esposado
Miembros de mesa son detenidos en relación con presuntas irregularidades y fraude electoral durante la segunda vuelta de las elecciones, bajo la vigilancia de agentes policiales. (Latina)

Familiares de los intervenidos permanecieron durante toda la noche y la madrugada en los exteriores de la sede policial exigiendo explicaciones sobre las detenciones. Según señalaron, algunos de los miembros de mesa habían advertido a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre la existencia de actas presuntamente marcadas o con irregularidades, y sostienen que, tras realizar esas denuncias, fueron arrestados.

PUBLICIDAD

Asimismo, denunciaron que varios de los acusados aún no contaban con un abogado de oficio, pese a que las intervenciones se produjeron alrededor de las 2:00 de la tarde.

Abogados que llegaron a la División de Investigación de Delitos contra el Estado expresaron su preocupación por el procedimiento y señalaron que aún esperaban la presencia de representantes del Ministerio Público, la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones y la Defensoría del Pueblo para esclarecer los hechos.

Cabe recordar que, de acuerdo con el protocolo electoral, cualquier presunta irregularidad detectada en una mesa de sufragio debe ser constatada por la Policía Nacional y el Ministerio Público, en presencia de miembros de mesa, personeros y ciudadanos que se encuentren en el lugar, con el fin de garantizar la transparencia del procedimiento.

Hasta el cierre de esta edición, las investigaciones continuaban y las autoridades no habían precisado la situación jurídica de los 12 detenidos ni si alguno de ellos quedaría en libertad en las próximas horas.

Delitos electorales

Durante la segunda vuelta electoral de 2026 en Perú, los delitos electorales más frecuentes abarcan diferentes conductas que afectan la transparencia y legitimidad del proceso. Entre ellos se encuentra el porte de armas, que se sanciona con prisión de uno a doce meses, incluso si se tiene licencia. Manipular, sustraer o destruir material electoral puede conllevar sentencias de entre dos y ocho años de cárcel. El uso de violencia para impedir o perturbar el desarrollo de la votación se castiga con penas que van de tres a diez años de prisión.

La coacción al elector, es decir, amenazar o usar violencia para influir en el sentido del voto, puede derivar en hasta cuatro años de cárcel. Hacer propaganda política el día de la elección o dentro de los locales de sufragio está prohibido y se sanciona con multas de 1 a 5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Votar usando la identidad de otra persona, conocido como suplantación de votantes, también puede implicar hasta cuatro años de prisión, al igual que la compra de votos, que sanciona a quienes ofrecen dinero o beneficios a cambio del sufragio.

Temas Relacionados

Elecciones 2026Segunda vueltaperu-noticias

Más Noticias

Elecciones 2026: No habrá clases en colegios que fueron locales de votación

Según la disposción del Ministerio de Educación, los estudiantes de estos centros educativos deberán recuperar las horas de clase perdidas

Elecciones 2026: No habrá clases en colegios que fueron locales de votación

El 100% de la ONPE no es el final: así funciona el proceso electoral que definirá al próximo presidente del Perú

Que la ONPE llegue al 100% de actas contabilizadas no significa que el Perú tenga presidente. Antes de la proclamación oficial, el sistema electoral debe completar la revisión de actas observadas en los 60 Jurados Electorales Especiales, resolver las apelaciones ante el JNE y emitir el acta de proclamación. Solo entonces el candidato con más votos válidos asume el cargo el 28 de julio

El 100% de la ONPE no es el final: así funciona el proceso electoral que definirá al próximo presidente del Perú

12 personas detenidas por presuntas actas adulteradas durante la segunda vuelta de las Elecciones 2026

La Policía Nacional trasladó a miembros de mesa y personeros a una sede especializada, mientras sus familiares denuncian falta de abogados y cuestionan el procedimiento aplicado en el operativo

12 personas detenidas por presuntas actas adulteradas durante la segunda vuelta de las Elecciones 2026

Centros de formación técnica en Perú logran una victoria clave contra el MINEDU: ¿Qué implica la decisión de Indecopi?

En un CETPRO se imparten carreras técnicas cortas y oficios prácticos como electricidad, cocina, administración, computación, mecánica, estética y otros orientados a la inserción laboral rápida

Centros de formación técnica en Perú logran una victoria clave contra el MINEDU: ¿Qué implica la decisión de Indecopi?

Una victoria de Roberto Sánchez no sería la única razón para que el dólar se dispare este lunes 8 de junio en Perú

El recuento de votos de la ONPE da como virtual ganador al candidato de izquierda, en un contexto de alta volatilidad para las monedas de América Latina

Una victoria de Roberto Sánchez no sería la única razón para que el dólar se dispare este lunes 8 de junio en Perú
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Elecciones 2026: No habrá clases en colegios que fueron locales de votación

Elecciones 2026: No habrá clases en colegios que fueron locales de votación

El 100% de la ONPE no es el final: así funciona el proceso electoral que definirá al próximo presidente del Perú

Resultados ONPE al 92.484% EN VIVO: Avanza el conteo oficial de votos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Roberto Sánchez o Keiko Fujimori: Quien gane la presidencia podría suspender sus procesos penales por 5 años

Tendencias redes sociales tras los resultados del conteo rápido: "Nieto", "ONPE", "Tetra"

ENTRETENIMIENTO

Pamela López rompe en llanto tras emotiva sorpresa de sus hijos antes de cumplir 40 años: “Feliz cumpleaños”

Pamela López rompe en llanto tras emotiva sorpresa de sus hijos antes de cumplir 40 años: “Feliz cumpleaños”

Pamela López apareció en Times Square y sus fans revelan la suma que invirtieron para sorprenderla en su cumpleaños

Pamela Franco y Leonard León se juntan tras boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona y lanzan: “Cómo te voy a olvidar”

Fernando Llanos vivió una fuerte discusión con pasajeros en tren durante su transmisión por las elecciones 2026

Kyara Villanella presentó a su novio en un live de cocina con Keiko Fujimori y el momento se volvió viral: “¿Ataque de pánico?

DEPORTES

Papá de Renato Tapia no aseguró su retiro en Alianza Lima por 2 motivos: “El fútbol no solamente es de la persona”

Papá de Renato Tapia no aseguró su retiro en Alianza Lima por 2 motivos: “El fútbol no solamente es de la persona”

Diego Penny lanzó firme advertencia a la selección peruana previo al amistoso con España: “La vamos a pasar mal”

Perú vs España EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Alineaciones de Perú vs España HOY: con tres sorpresas, posibles titulares para partido amistoso por fecha FIFA 2026

Dónde ver Perú vs España HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2026