Magaly Medina responde a burlas de Jefferson Farfán por ganarle juicio: “Me parece un ser despreciable”

Durante la entrevista, Medina explicó que aún espera la resolución de una apelación presentada por su defensa. “Ese es bien antiguo, todo en esta vida se paga, él sabrá por qué hará esos juicios… yo tengo una apelación en espera, porque siento que en ese juicio se violó mi defensa, entonces hemos presentado una queja, estoy en espera de la resolución... han cambiado varios jueces y aún no tengo una respuesta”, declaró la conductora.
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Al responder sobre los comentarios públicos de Farfán, Medina fue directa. “Que se burle lo que quiera, que se burle lo que le da la gana, yo seguiré criticándolo cuántas veces me parezca, porque creo que es un derecho constitucional que me asiste, la libertad de expresión. (El que se ríe último, ríe mejor), siempre es así en la vida”, sostuvo.
La presentadora también dejó clara su opinión sobre el exfutbolista. “Yo no quiero hablar de Farfán de verdad, me parece un ser despreciable, no quiero hablar, esa es mi opinión, no me va a demandar porque me parece un ser despreciable… esa es mi opinión de él como ser humano”, expresó en la entrevista.
¿Qué dijo Jefferson Farfán?
Jefferson Farfán celebró el fallo judicial a su favor en su pódcast ‘Enfocados’. Durante una emisión, el exfutbolista ironizó sobre la indemnización, dirigiéndose a Magaly Medina con frases como: “No te arroches y anda a barrer las calles… Echa, echa, no te voy a regalar nada”.
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Farfán también mencionó que la presentadora viene pagando la suma en cuotas y no de una sola vez. “Yo no sé por qué se arrocha, anda a barrer, se paltea”, afirmó entre risas, en presencia del futbolista Jean Deza.
El origen de este conflicto legal se remonta a la difusión, en el programa de Medina, de imágenes consideradas invasivas de la vida privada del exjugador y su expareja, Yahaira Plasencia. Tras varios años de proceso, la Corte Suprema falló a favor de Farfán, estableciendo la indemnización y la obligación de cumplir 138 jornadas de servicio comunitario.
Medina ha calificado la sanción como excesiva y defiende su labor periodística. “S/350.000 le tengo que pagar a Farfán porque dice que lo miré por la ventana. ¡Caray, no me metí a su cuarto! Lo miré por la terraza de su departamento”, dijo en declaraciones anteriores.
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Farfán ha insistido en que la sentencia debe cumplirse completamente y ha descartado la posibilidad de perdonar algún monto. “No le voy a regalar nada”, sostuvo en su pódcast.
La disputa, lejos de cerrarse, sigue alimentando el debate en el espacio público peruano, mientras la apelación presentada por la defensa de Magaly Medina espera una resolución definitiva.
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