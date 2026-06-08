Perú

Magaly Medina responde a burlas de Jefferson Farfán por ganarle juicio: “Me parece un ser despreciable”

La conductora de televisión expresó su completo rechazo hacia el exfutbolista por sus declaraciones en medio del proceso legal que tienen

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Montaje dividido: a la izquierda, Magaly Medina con cabello rojizo y blusa burdeos, hablando. A la derecha, Jefferson Farfán con gorra, gafas oscuras y camiseta negra, gesticulando
Magaly Medina expresa su indignación ante las burlas de Jefferson Farfán tras ganar el juicio, calificándolo de "ser despreciable".
La confrontación judicial entre Magaly Medina y Jefferson Farfán ha vuelto a escalar tras las recientes declaraciones de ambos en el contexto de las elecciones generales de 2026. Este domingo 7 de junio, Medina habló con Trome y reiteró su postura frente al fallo que la obliga a pagar S/350 mil al exdelantero y cumplir jornadas de servicio comunitario, además de dejar clara su opinión personal sobre Farfán.

Durante la entrevista, Medina explicó que aún espera la resolución de una apelación presentada por su defensa. “Ese es bien antiguo, todo en esta vida se paga, él sabrá por qué hará esos juicios… yo tengo una apelación en espera, porque siento que en ese juicio se violó mi defensa, entonces hemos presentado una queja, estoy en espera de la resolución... han cambiado varios jueces y aún no tengo una respuesta”, declaró la conductora.

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Al responder sobre los comentarios públicos de Farfán, Medina fue directa. “Que se burle lo que quiera, que se burle lo que le da la gana, yo seguiré criticándolo cuántas veces me parezca, porque creo que es un derecho constitucional que me asiste, la libertad de expresión. (El que se ríe último, ríe mejor), siempre es así en la vida”, sostuvo.
Jefferson Farfán se burla de Magaly Medina y le exige que le pague todo tras ganarle juicio.
Jefferson Farfán se burla de Magaly Medina y le exige que le pague todo tras ganarle juicio.

La presentadora también dejó clara su opinión sobre el exfutbolista. “Yo no quiero hablar de Farfán de verdad, me parece un ser despreciable, no quiero hablar, esa es mi opinión, no me va a demandar porque me parece un ser despreciable… esa es mi opinión de él como ser humano”, expresó en la entrevista.

¿Qué dijo Jefferson Farfán?

Jefferson Farfán celebró el fallo judicial a su favor en su pódcast ‘Enfocados’. Durante una emisión, el exfutbolista ironizó sobre la indemnización, dirigiéndose a Magaly Medina con frases como: “No te arroches y anda a barrer las calles… Echa, echa, no te voy a regalar nada”.

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Farfán también mencionó que la presentadora viene pagando la suma en cuotas y no de una sola vez. “Yo no sé por qué se arrocha, anda a barrer, se paltea”, afirmó entre risas, en presencia del futbolista Jean Deza.
El deportista celebró en su pódcast la resolución a su favor y criticó públicamente a la presentadora, quien deberá cumplir además jornadas de servicio comunitario. YouTube / Pódcast 'Enfocados'

El origen de este conflicto legal se remonta a la difusión, en el programa de Medina, de imágenes consideradas invasivas de la vida privada del exjugador y su expareja, Yahaira Plasencia. Tras varios años de proceso, la Corte Suprema falló a favor de Farfán, estableciendo la indemnización y la obligación de cumplir 138 jornadas de servicio comunitario.

Medina ha calificado la sanción como excesiva y defiende su labor periodística. “S/350.000 le tengo que pagar a Farfán porque dice que lo miré por la ventana. ¡Caray, no me metí a su cuarto! Lo miré por la terraza de su departamento”, dijo en declaraciones anteriores.

Farfán ha insistido en que la sentencia debe cumplirse completamente y ha descartado la posibilidad de perdonar algún monto. “No le voy a regalar nada”, sostuvo en su pódcast.

Magaly Medina responde a Jefferson Farfán y cuestiona sus finanzas tras insistencia por el pago judicial.
Magaly Medina responde a Jefferson Farfán y cuestiona sus finanzas tras insistencia por el pago judicial.

La disputa, lejos de cerrarse, sigue alimentando el debate en el espacio público peruano, mientras la apelación presentada por la defensa de Magaly Medina espera una resolución definitiva.

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