¿Paolo Guerrero a Alianza Lima? Las condiciones que alejarían al delantero de Matute

Alianza Lima querría a Paolo Guerrero pero bajo ciertas condiciones.

Paolo Guerrero es uno de los jugadores más importantes que tiene la historia de la selección peruana. Y es que con sus goles y aportación, tanto dentro como fuera del campo, ha sido fundamental para los éxitos de la ‘bicolor’, entre los que destacan resaltantes participaciones en Copas Américas y clasificación al Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, en la actualidad se encuentra sin equipo y se enfoca en la recuperación de su rodilla derecha. Aunque con el mercado de pases por cerrar, Alianza Lima fue el club que le ofreció un contrato pero con algunas cláusulas en el contrato que no gustarían al delantero.

De hecho, este tema fue abordado por los panelistas del canal de YouTube, ‘A PRESIÓN’, en donde el periodista Mauricio Loret de Mola dio a conocer mayores alcances. “El tema Paolo es complejo. En principio todo iba bien en cuanto a opciones de un equipo y también en cuanto a lo que pretendía Paolo, hasta que llegaron a un punto límite. El conjunto de Alianza o los que manejan el club llegaron a ciertas conclusiones, y con el riesgo de lo que le acaba de suceder con Farfán, porque no juega todos los partidos, es que quieren ponerle ciertas cláusulas a su contrato. Es decir, de cuántos partidos jugados, si su rodilla va a responder como uno desea o no. Y por tanto, desde el lado de Guerrero no contemplan esa posición porque dicen que es parte del fútbol. Ahora la situación está entrampada”, señaló el comunicador.

La situación física de Jefferson Farfán ha sido un tema que se ha venido comentado con bastante preocupación en las últimas semanas. Esto debido a que el atacante no ha jugado ningún partido en lo que va del año y tampoco se sabe cuándo podrá volver a las canchas. El último encuentro que disputó fue en la vuelta de la final de la Liga 1 2021 ante Sporting Cristal (28 de noviembre) y que significó el título nacional para los ‘blanquiazules’. Desde esa fecha, ha entrenado aparte y con algunas molestias en la rodilla izquierda que le impiden hacer trabajos a la par de sus compañeros. Inclusive, desde el comando técnico de la ‘blanquirroja’ esperaban que pudiera estar listo para el último duelo ante los ‘rimenses’ en Matute, pero esto no se dio y seguirá con terapias.

Jefferson Farfán y Paolo Guerrero en las divisiones menores de Alianza Lima. | Foto: Difusión

Con todo este contexto de la ‘Foquita’, los dirigentes del elenco ‘íntimo’ habrían tomado las respectivas precauciones a fin de evitar poder pagarle la totalidad del sueldo a un futbolista del que aún no se sabe en qué condiciones físicas volverá, tomando en cuenta de que las lesiones en las rodillas muchas veces dejan secuelas a futuro. Justamente para complementar esta información, Peter Arévalo comentó que el caso de Jefferson es distinto al de Paolo. “El tema de Jefferson es distinto a lo de Paolo. Lo de Paolo va a asumirlo solamente Alianza y en lo de Jefferson, Alianza es uno de los inversionistas. Entonces el club toma sus precauciones ”, contó otro de los panelistas del programa deportivo.

LLEGADA DE GUERRERO DEPENDE DE FARFÁN

Mauricio también mencionó que la llegada del ‘Depredador’ a tienda ‘blanquiazul’ depende de Farfán, precisamente. “Va a sonar extraño, pero lo que dificulta la llegada de Paolo a Alianza es Jefferson Farfán. Es una realidad por los antecedentes recientes. No se sabe cuándo va a jugar Jefferson. Y quizás si no había este antecedente, de repente no se limitaban tanto y no soltaban tanto la cuerda para que pueda llegar ahora Paolo Guerrero con facilidad”, añadió.

Ahora, el ser jugador libre le otorga a Paolo cierta libertad para elegir al equipo donde pueda ir, ya que el mercado de fichajes en Perú, si bien cierra hoy, puede tener un destino en otro país, salvo sorpresa de último momento.

El periodista se refirió a las cláusulas que le impondría el club 'blanquiazul' al 'Depredador', tomando en cuenta que viene recuperándose de una grave lesión. | Video: Canal de YouTube 'A PRESIÓN'

SEGUIR LEYENDO