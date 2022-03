Manuel Merino rechazó tener alguna responsabilidad en la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado

Congreso aprobó investigar por 15 días denuncia contra Manuel Merino por represión en protestas. Foto: Andina

El exmandatario Manuel Merino de Lama se defendió ante la subcomisión de acusaciones constitucionales y manifestó que él y las personas que integraron su gabinete son “defensores de los derechos humanos” y que la investigación en su contra por parte del Ministerio Público es “una burla”.

Merino rechazó además tener alguna responsabilidad en la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado, quienes murieron en las marchas en contra de su gobierno, realizadas en noviembre de 2020.

“Más allá de la defensa de los derechos humanos, que nosotros somos asiduos defensores de los derechos humanos, el Ministerio Público no ha hecho una investigación legítima sobre quiénes mataron a los jóvenes, no hay una investigación sobre las personas que azuzaron las marchas”, aseveró.

“Ahora me acusan por omisión porque no preví que esto iba a pasar, es una burla por parte del Ministerio Público. Nosotros que hemos estado defendiendo los intereses de todos los peruanos. No han hallado argumentos para acusarnos, nos violan un derecho fundamental, se salta con garrocha nuestros derechos para tirar responsabilidad contra nosotros”, añadió.

Recalcó que durante la marcha hubo personas infiltrados que llevaron a los hechos de violencia y que estas manifestaciones en su contra fueron las que causaron “la segunda ola de contagios de COVID-19″.

NO HAY RESPONSABLES

Asimismo, Manuel Merino agregó que “no han hallado las armas que usen las municiones que mataron a los jóvenes, no se ha hallado responsable a la policía. Hubo gente infiltrada, posiblemente pagada, gente interesada en que mi asunción al mando sea ilegal”

“El Ministerio Público no ha hecho una investigación como debía haberla hecho porque no ha llamado a la investigación para descubrir quienes mataron a estos dos jóvenes. No hay una absoluta persona de esos políticos que azuzaron las marchas en pandemia, que los haya llamado a declarar. Hay cámaras de videovigilancia y no hay ningún solo testimonio en el Ministerio Público”, acotó.

“La cadena de mando donde se me pretende hacer responsabilidad se rompe porque los delitos por homicidios, por lesiones leves o graves, no han podido justificarlas porque no saben quién mató al joven Sotelo o al joven Pintado. No lo saben porque no han hecho una investigación”, aseveró.

DENUNCIA CONSTITUCIONAL

El pasado mes de diciembre, la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República admitió la denuncia presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra Manuel Merino, el ex premier Ántero Flores Aráoz y al ex ministro del Interior, Gastón Rodríguez por las represiones policiales durante las marchas de noviembre de 2020.

Merino de Lama, Flores Aráoz y Rodríguez son acusados por los delitos de omisión impropia, homicidio y lesiones leves y graves.

En las marchas de noviembre del 2020, murieron los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado, por lo cual la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió una indagación preliminar contra el exmandatario Manuel Merino de Lama, el ex jefe del gabinete Ántero Flores-Aráoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez.

