Ver Alianza Lima vs Sporting Cristal: juegan por la fecha 5 de la Liga 1 (Foto: Alianza Lima | Sporting Cristal)

Alianza Lima vs Sporting Cristal: El cuadro blanquiazul enfrenta al equipo celeste en el estadio Alejandro Villanueva este domingo 6 de marzo por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1. Aquí todos los detalles.

Alianza Lima y Sporting Cristal llegan con la misma necesidad al clásico de la fecha: sumar puntos. Con un inicio irregular ambos equipos se ubican a mitad de la tabla de posiciones con una distancia considerable respecto a los primeros lugares.

Alianza Lima no ha podido ganar dos partidos seguidos y por el contrario, solo ha sumado una victoria en cuatro partidos. Además de dos empates y una derrota en el último partido ante Alianza Atlético.

Sporting Cristal en tres encuentros ha mejorado con el pasar de las fechas. En el debut perdió, luego consiguió un empate y finalmente consiguió su primera victoria. El equipo celeste descansó en la fecha 3 y no sumó puntos en esa jornada.

El técnico de Sporting Cristal Roberto Mosquera sufrió dos bajas para el partido ante Alianza Lima. En un comunicado se informó sobre la lesión de Fernando Pacheco y John Jairo Mosquera. Asimismo, Jesús Pretell es duda por la misma situación. En el caso del zaguero Gianfranco Chávez logró recuperarse y sería parte del equipo titular.

Por el contrario, el estratega de Alianza Lima Carlos Bustos tendrá disponible a dos jugadores claves en su esquema: Jairo Concha, que cumplió la fecha de suspensión, y Edgar Benítez, que se recuperó de una molestia y no fue parte del partido ante Alianza Atlético Sullana. No obstante, la expectativa de la hinchada estaba puesta en el debut en la Liga 1 2022 del atacante Jefferson Farfán, pero no será posible. La ‘Foquita’ no está en óptimas condiciones físicas y no fue convocado para el duelo ante Sporting Cristal. De no mediar inconvenientes, el once blanquiazul será similar al que venció a Carlos A. Mannucci en la fecha 3.

El fichaje estelar de Alianza Lima, Cristian Benavente estará en el banco de suplentes a la espera de su oportunidad en el juego. El ‘Chaval’ ha disputado dos partidos: en su estreno marcó un gol de tiro libre ante Mannucci e ingresó en la derrota ante Alianza Atlético. El mediocampista ofensivo ha sumado 38 minutos.

Ver Alianza Lima vs Sporting Cristal: juegan por la fecha 5 de la Liga 1 (Foto: Alianza Lima)

CANAL TV PARA VER ALIANZA LIMA VS SPORTING CRISTAL

El clásico de la fecha 5 Alianza Lima vs Sporting Cristal será transmitido por la tv paga para el territorio nacional. El canal deportivo Gol Perú será el encargado de emisión a través de Movistar Tv vía los canales 14 y 714 HD. La posibilidad de verlo por streaming será por la aplicación Movistar Play.

ALINEACIONES POSIBLES DEL ALIANZA LIMA VS SPORTING CRISTAL

Alianza Lima: Ángelo Campos, Christian Ramos, Pablo Míguez, Yordi Vílchez, Ricardo Lagos, Josepmir Ballón, Edgar Benítez, Jairo Concha, Oslimg Mora, Hernán Barcos y Aldair Rodríguez.

Sporting Cristal: Alejandro Duarte, Johan Madrid, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Nilson Loyola, Horacio Calcaterra, Jesús Castillo, Christofer Gonzáles, Aljandro Hohberg, Irven Ávila y Percy Liza.

HORARIOS DEL ALIANZA LIMA VS SPORTING CRISTAL

- Perú / 3:30 p.m.

- México / 2:30 p.m.

- Estados Unidos (Miami) / 3:30 p.m.

- Colombia / 3:30 p.m.

- Ecuador / 3:30 p.m.

- Venezuela / 4:30 p.m.

- Bolivia / 4:30 p.m.

- Paraguay / 5:30 p.m.

- Uruguay / 5:30 p.m.

- Chile / 5:30 p.m.

- Argentina / 5:30 p.m.

- Brasil / 5:30 p.m.

- España / 9:30 p.m.

ÚLTIMOS PARTIDOS ALIANZA LIMA VS SPORTING CRISTAL

28/11/21 Sporting Cristal 0-0 Alianza Lima

21/11/21 Alianza Lima 1-0 Sporting Cristal

24/10/21 Alianza Lima 1-3 Sporting Cristal

02/05/21 Sporting Cristal 2-1 Alianza Lima

25/08/20 Sporting Cristal 1-1 Alianza Lima

04/12/19 Sporting Cristal 1-1 Alianza Lima

01/12/19 Alianza Lima 1-0 Sporting Cristal

19/07/19 Alianza Lima 2-1 Sporting Cristal

24/02/19 Sporting Cristal 1-0 Alianza Lima

16/12/18 Sporting Cristal 3-0 Alianza Lima

12/12/18 Alianza Lima 1-4 Sporting Cristal

16/09/18 Alianza Lima 2-2 Sporting Cristal

30/05/18 Sporting Cristal 1-2 Alianza Lima

07/04/18 Sporting Cristal 3-0 Alianza Lima

18/02/18 Alianza Lima 0-2 Sporting Cristal

SEGUIR LEYENDO