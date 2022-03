Programación de partidos de hoy, domingo 06 de marzo EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

El duelo del Manchester City vs. Manchester United será el más atractivo de la jornada dominical. | Foto: Getty Images

Este domingo 06 de marzo se llevará a cabo una nueva jornada de partidos de fútbol tanto en el plano local con la Liga 1, como en el plano internacional, con encuentros de la Premier League, el fútbol español, el italiano, entre otros. Además, de los choques que sostendrán los peruanos en el extranjero.

Evidentemente, en la Liga 1, el choque más atractivo será el que disputen esta tarde Alianza Lima vs. Sporting Cristal. Ambos equipos se enfrentan por primera vez en este año tras las finales que disputaron el año pasado y que terminó con un balance a favor de los ‘blanquiazules’. En esta ocasión, ambos equipos buscarán ganar para acercarse a los primeros lugares de la tabla que tiene como líderes a Sport Huancayo y Deportivo Municipal, los dos equipos con 12 puntos.

Por otro lado, en el fútbol internacional, la Premier League de Inglaterra tendrá un choque electrizante con el Manchester City vs. Manchester United. Es el clásico de la ciudad de Manchester de dos escuadras cuyas realidades son distintas. Mientras que los ‘cityzens’ se ubican primeros y son favoritos para hacerse con el título, los ‘Diablos Rojos’ en la quinta casilla con muy pocas opciones de dar batalla y con una irregularidad que ha marcado el rendimiento a lo largo del campeonato.

Ahora, en cuanto a la participación de los peruanos , hasta el cierre de esta nota, Miguel Trauco no fue considerado para el partido entre el Sain-Etienne vs. Metz. Fue triunfo 1-0 del equipo del exUniversitario de Deportes que con este resultado se aleja, momentáneamente, de la zona de descenso.

Quien sí tendría presencia sería Renato Tapia en el Celta de Vigo vs. Mallorca. El volante nacional no venía alineando en el once titular, pero se espera que pueda ser considerado y tenga minutos. Por su parte, en Chile, Gabriel Costa jugaría con Colo-Colo vs. Universidad de Chile por el campeonato nacional de ese país, mientras que Luis Advíncula y Carlos Zambrano fueron convocados por Boca Juniors para enfrentarse a Huracán por la Copa de la Liga argentina.

A continuación, te dejamos la programación completa con los horarios y canales de los partidos:

Liga 1 de Perú

11:00 a.m.: Academia Cantolao vs. Carlos A. Mannucci - GOLPERU

3:00 p.m.: Carlos Stein vs. Alianza Atlético - Willax TV

3:30 p.m.: Alianza Lima vs. Sporting Cristal – GOLPERU





Premier League de Inglaterra

9:00 a.m.: Watford vs. Arsenal - Star+, ESPN

11:30 a.m.: Manchester City vs. Manchester United - Star+, ESPN





LaLiga de España

8:00 a.m.: Cádiz vs. Rayo Vallecano - Star+, DAZN

10:15 a.m.: Elche vs. Barcelona - Star+, DAZN

12:30 p.m.: Celta de Vigo vs. Mallorca - Star+, DAZN





Serie A de Italia

6:30 a.m.: Genoa vs. Empoli – Star+, ESPN

9:00 a.m.: Bologna vs. Torino – Star+

9:00 a.m.: Venezia vs. Sassuolo – Star+

9:00 a.m.: Fiorentina vs. Hellas Verona – Star+, ESPN Extra

12:00 p.m.: Juventus vs. Spezia – Star+, ESPN 2

2:45 p.m.: Napoli vs AC Milán – Star+, ESPN





Ligue 1 de Francia

7:00 a.m.: Saint-Étienne vs. Metz - Star+, ESPN 3

9:00 a.m.: Bordeaux vs. Troyes - Star+

9:00 a.m.: Reims vs. Estrasburgo - Star+

9:00 a.m.: Rennes vs. Angers - Star+

9:00 a.m.: Nantes vs. Montpellier - Star+

11:05 a.m.: Lille vs. Clermont - Star+

2:45 a.m.: Olympique Marsella vs. AS Mónaco - Star+





Campeonato Nacional de Chile

10:00 a.m.: Colo-Colo vs. Universidad Chile - Estadio TNT Sports, TNT Sports

4:00 p.m.: O’Higgins vs. Audax Italiano - TV Chile, Estadio TNT Sports

6:30 p.m.: Cobresal vs. Universidad Católica - Estadio TNT Sports, TNT Sports





Liga Profesional Argentina

3:00 p.m.: Banfield vs. Defensa y Justicia - Star+, TV Pública

3:00 p.m.: Newell’s Old Boys vs. Atlético Tucumán - TyC Sports, TNT Sports

5:15 p.m.: Boca Juniors vs. Huracán - Star+, ESPN

7:30 p.m.: Vélez Sarsfield vs. Estudiantes - TyC Sports, TNT Sports

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star+, ESPN, ESPN 2, ESPN 3, ESPN Extra, TyC Sports, entre otros. Además de las señales de GOLPERU en los canales 14 y 714 para el sector peruano.

