Perdió a su esposa por cáncer y escribió un libro testimonial: “Es una manera de expulsar las penas”

Portada de "Mavia, mi bálsamo" y algunas páginas del libro. Foto: Artífice Comunicadores

Efraín Gómez empezó a escribir Mavia, mi bálsamo con el recuerdo de su esposa que había fallecido de cáncer. Fueron tres años de aprendizaje a su lado, hubo muchos pasajes tristes y pequeñas alegrías. El camino fue complicado hasta que llegó la despedida, un adiós para siempre que el periodista lambramino expone en este libro testimonial que fue publicado por Artífice Comunicadores.

—¿Cómo fue ese acercamiento para que en algún momento comenzaras a escribir este libro en homenaje a tu esposa?

—Hay dos cosas que me marcaron. La primera es que tres años antes que fallezca Mavia un amigo me preguntó qué significaba para mí mi esposa. Mi respuesta inmediata fue: Mavia es mi bálsamo. Con esa palabra resumía todo lo que sentía. Y la segunda es que cuando estábamos en el tratamiento ella me dijo que me había ganado un ‘pedacito de cielo’ y esperaba que nuestros nietos -si algún día los tengo- se enteraran cómo había trabajado con ella. Yo, como periodista, tengo mis apuntes y, a veces me sentaba frente a la computadora y poco a poco iba a avanzando. Después de cinco años he podido publicar el libro. No es un libro extenso, pudo haber sido más páginas, pero creo que este es un resultado sólido. Es una manera de expulsar las malas angustias, mis penas y los pesares, pero, al mismo tiempo, todo lo que he podido dar en este proceso de tres años.

—Es un proceso largo. Incluso en la introducción escribes: “Expreso mis expectativas de esperanzas por quienes atraviesan este doloroso camino que muchas veces es irreversible, infranqueable y nos destina a una ruta sin retorno”. En pocas líneas dices bastante.

—Ese es el enfoque que le di. Escribir este libro me ha hecho más humano, más solidario y más atento con quien me cruzo cuando estoy caminando en la calle. También en tener fe. Ahora miro arriba y pienso que hay alguien que nos guía y es Dios.

—¿Antes no creías en Díos?

—Como la mayor parte de católicos que solo asistimos a la iglesia en matrimonios, bautizos y velorios. Mavia era bien activa. Me acuerdo que recorríamos las siete iglesia en Semana Santa, pero no era devoto, sin embargo, esto ha cambiado; me he pegado al catolicismo y lo digo abiertamente.

—En el libro hay muchas frases de dolor, que te rompen cuando estás terminando de leer. Se puede decir que todos los que hemos pedido a un ser querido lleva el duelo a su manera.

—Sí, es que tal vez no puede ser un paciente de cáncer como fue mi caso sino que haya fallecido por otra enfermedad y en el camino qué no se hace por salvar al ser querido. Creo que son lecciones que chocan.

—Uno hace lo que sea por el ser amado.

—Así es. Te comento, por ejemplo, que la presentación de Mavia, mi bálsamo, fue en el distrito de Lambrama, en Abancay, donde nací y me crié. Estaba leyendo unos párrafos del libro y veo a una personas que comenzó a llorar con lo que relataba. Después de la presentación, esta persona se me acercó y me dijo que tenía a su esposa con cáncer hace cuatro años, pero no la atendía, o sea, estaba con ella, pero prefería que el médico se encargue de ella. Segundos después me abrazó y comenzó a llorar. De alguna forma en el entorno familiar hay algún pariente que está padeciendo de una enfermedad.

"Mavia, mi bálsamo" fue dedicado a la hija del periodista Efraín Gómez

LAMBRAMA, MIRADAS DE NOSTALGIA

—Hace un momento me acabas de comentar que naciste en Lambrama y, además de Mavia, mi bálsamo, también publicaste Lambrama. Miradas de nostalgia.

—Es mi lugar de nacimiento. El pueblo tiene mi historia: mi niñez, mi adolescencia, y al lugar que siempre busco retornar.

—Es un paraíso de costumbres: hay fiestas como la de San Blas, la Virgen y el niño Jesús.

—Por mi profesión he viajado durante cuatro décadas a varias partes del Perú. Cada pueblo tiene su propia particularidad tal como sucede en Lambrama, que es muy rica en cultura, tradición y ancestral, pero se está cayendo por una imposición cultural que nos va venciendo. La modernidad, el desarrollo y el avance occidental hacen que sea diferente, por eso lo quise recordar con este libro. Hay mucha contraposición cultural con los jóvenes de este distrito abancaíno.

—¿El objetivo es que no se olviden las tradiciones de Lambrama?

—Exacto. Hay una riqueza cultural. Es un pueblo típico al que no le prestan atención las autoridades y, como sucede en las campañas políticas, les ofrecen de todo, pero cuando llegan al cargo se olvidaron completamente. Volviendo a tu pregunta, se tiene que trabajar sutilmente en la escuela para que sepan que en Lambrama hay cultura y tradición. Aquí siempre intentamos ayudarnos mutuamente porque esperar que las autoridades lleguen se va a demorar mucho.

"Lambrama. Miradas de nostalgia" es el segundo libre de Efraín Gómez publicado por Artífice Comunicadores. Foto: Artífice Comunicadores

SEGUIR LEYENDO