Peruano irá como voluntario a defender a Ucrania: “Estoy dispuesto a luchar, dando mi vida”

Soldado peruano luchará por Ucrania. Captura: América Televisión

El pasado 27 de enero, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, solicitó a quienes quieran ayudar a enfrentar la invasión rusa en su país se pueden enlistar. Hay cientos de extranjeros con experiencia en conflictos bélicos que se han unido al llamado del mandatario ucraniano y uno de ellos es nuestro connacional César Eduardo Pérez Farfán, licenciado del Ejército del Perú, que estará defendiendo estos territorios.

“(Motivo para unirse a la resistencia ucraniana) La indignación y la desesperación del presidente Zelenski, que esta pidiendo apoyo a soldados del extranjero para poder darle apoyo al país de Ucrania, ya que en esta ocasión me indigna saber que están atacando a ciudadanos civiles, y eso no debe estar pasando”, dijo en una videollamada con América Noticias cuando se encontraba en Francia camino a Ucrania.

Pérez Farfán contó que habían otros peruanos, que están en otras partes de Latinoamérica, que se están uniendo a esta lucha al presentarse a la embajada de Ucrania para enlistarse como voluntarios y formar parte de la legión de extranjeros.

“Es así que yo, como voluntario, estoy dispuesto a luchar por la patria de Ucrania dando mi vida; sé que no es mi país, pero una vez mas (estoy) usando el uniforme, sacando cara, sacando pecho, demostrando que el Perú da su solidaridad para poder ayudar”, agregó.

Peruano irá a luchar por Ucrania. Video: América Noticias

El exmilitar comentó que estaba alejado de la vida militar en la ciudad de Madrid cuando fue el llamado del presidente ucraniano.

“Yo me encontraba en Madrid, estaba haciendo una vida artística musical, muy ocupado en mis cosas, ya que había dejado las armas en el año 2013, cuando estuve en la base Nueva Jerusalén de Uchubamba, cuando me encontraba en Ollactaytambo N° 3, luego que me licencié continúe con mi vida normal, hasta que se me presentó la oportunidad de ir a España”, manifestó.

Pérez Farfán expuso que su familia lo respalda con esta decisión, le han dado toda su bendición y, sobre todo, esperan que regrese con vida.

“Mi familia está conmigo, está apoyándome, vengo de familia militar y está apoyándome. Están de acuerdo conmigo y me dan toda la bendición. Mi madre, como cualquier madre, solo pide que yo regrese pronto a casa”, dijo.

El peruano hizo un llamado a sus excompañeros de la promoción 2011 y 2012 para que se enlisten y se presenten en la embajada de Ucrania.

REPATRIARON A PERUANOS

El presidente Pedro Castillo recibió a 13 connacionales repatriados de Ucrania, quienes vienen de Varsovia (Polonia) para reencontrarse con sus familiares en el país.

Son 10 adultos, entre ellos una peruana con cinco meses de gestación, y tres menores de edad, que llegaron al país en un vuelo comercial.

“Ya están en casa y para nosotros es satisfactorio volverlos a tener en la tierra que los vio nacer. Nuestro apoyo es permanente”, afirmó el mandatario, quien formuló un llamado al mundo para resolver los problemas en el marco de la paz. “Rechazamos todo sentimiento de violencia. Vamos a seguir atentos a este tipo de evacuación. Tenemos que asumir esta responsabilidad como Estado”, concluyó.

