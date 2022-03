Alianza Lima vs. Sporting Cristal: Jefferson Farfán presente mirando el partido por Liga 1 2022

Jefferson Farfán aún no juega ningún partido este año con Alianza Lima, aunque lo cuidan para que llegue al 100%. | Captura GOLPERU

Alianza Lima viene sosteniendo un reñido partido ante Sporting Cristal correspondiente a la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2022. Si bien en un inicio ambos equipos se dividieron la pelota, los ‘celestes’ son los que se adueñaron de la posesión de la pelota y generaron la mayor cantidad de ocasiones en lo que va del primer tiempo. Justamente, uno de los jugadores que se ha perdido este partido es Jefferson Farfán, quien no fue convocado pero de todos modos estuvo observando las acciones.

Fue en el minuto 25, cuando las cámaras de GOLPERU captaron al delantero ‘íntimo’ en la tribuna de oriente, en compañía de Jonathan Medina, arquero que tampoco fue citado para este duelo, y un trabajador del primer equipo del elenco ‘aliancista’. Inmediatamente se instauró la pregunta en los encargados de la transmisión. Alberto Beingolea, comentarista que acompaña a Jesús ‘Tanke’ Arias en esta partido, cuestionó acerca de su ausencia.

En eso, Ana Lucía Rodríguez, reportera que cubre el encuentro a ras de cancha, dio a conocer los alcances sobre la actualidad de la ‘Foquita’. “Todavía no está recuperado. Es más, ha recrudecido la molestia y tiene dolor . Hay que esperar. No hay una fecha definida para cuándo puede volver. Se especulaba y la idea era que llegue a este partido, pero con las molestias que tiene no se sabe cuándo volverá. Depende de él y cómo se sienta”, indicó.

Y es que Farfán no disputa un partido desde el partido de vuelta entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal que fue el 28 de noviembre del 2021. Ese día, los ‘blanquiazules’ se consagraron campeones nacionales, pero hasta el momento no ha disputado ningún encuentro este año.

El delantero peruano sigue ausente por lesión y aún no disputa un partido este 2022. | Video: GOLPERU

Alianza Lima vs. Sporting Cristal se jugará este domingo 06 de marzo, en lo que, sin duda, es el duelo más atractivo de la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1. El cuadro ‘cervecero’ se mide ante el cuadro ‘íntimo’ en el estadio Alejandro Villanueva de Matute. Aquí todos los detalles.

Alianza Lima tendrá la oportunidad de volver a la senda del triunfo ante Sporting Cristal tras su derrota como visitante con Alianza Atlético en Sullana. Esta vez, en casa, únicamente con su hinchada y con el estadio con la totalidad de entradas vendidas para el aforo del 90% permitido. Un factor que puede marcar la diferencia en los jugadores ‘íntimos’ para sacar a relucir su mejor versión.

Los dirigidos por Carlos Bustos tratarán de despejar las dudas de sus últimos encuentros para encaminarse en la pelea por el título nacional, con el objetivo de lograr el bicampeonato de la Liga 1 y prepararse para lo que será su participación en la Copa Libertadores 2022. Y es que el cuadro ‘blanquiazul’ solo ha sumado solo 5 puntos de 12 posibles en el arranque del Torneo Apertura. No ha podido hasta el momento reeditar su buena campaña de la temporada anterior en la que, curiosamente, solo perdieron con los ‘bajopontinos’.

Precisamente, Sporting Cristal, que es conducido por el estratega Roberto Mosquera, recuperó las buenas sensaciones luego conseguir su primer triunfo en la Liga 1. El equipo celeste buscará imponer condiciones en condición de visita y se apoyará en el buen momento del mediocampista Christofer Gonzales, quien consiguió un doblete ante UTC en el estadio Alberto Gallardo en el último partido por el Torneo Apertura.

Sin embargo, el plantel de Sporting Cristal llegará mermado debido a las lesiones de los atacantes Fernando Pacheco y John Jairo Mosquera, pero esperan una gran actuación del delantero Percy Liza ante Alianza Lima, quien se ha desempeñado como principal referencia de ataque y lleva 1 gol en 3 partidos disputados esta temporada.

