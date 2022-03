Gabriel Costa anotó un doblete en victoria de Colo-Colo vs. Universidad de Chile por clásico ‘sureño’

Gabriel Costa lleva en Colo-Colo desde el 2019, donde ha podido asentarse en el último año. | Foto: Colo-Colo

Gabriel Costa no venía atravesando un buen momento en el fútbol chileno con bajos rendimientos y ocasiones de gol falladas, sin embargo, es sabido que las rachas no duran para siempre. El mismo atacante lo tiene muy en mente, pues recientemente anotó un doblete en la goleada de Colo-Colo en condición de local por 4-1 sobre la Universidad de Chile y que lo en la expectativa de los primeros lugares del Campeonato AFP PlanVital de dicho país.

El extremo peruano hizo su aparición en el partido a los 13 minutos. Pablo Solari desbordó por la banda derecha e intentó lanzar un centro buscando a sus compañeros más cercano del arco rival, sin embargo, su disparo chocó en el travesaño y el rebote lo captó Costa, quien anotó el segundo tanto de su equipo con un remate a medias pero que finalmente entró pese a que el arquero Hernán Galíndez sacó el balón que ya había entrado.

Luego, a los 55 minutos, el equipo ‘azul’ estuvo manejando el balón pero lo perdieron en la mitad del campo. Fue así que los ‘albos’ se avivaron y armaron un gran contragolpe. Juan Martín Lucero se abrió por el sector derecho y vio al futbolista peruano que cerraba por el lado izquierdo y le dio un pase que Costa palmó en primera para marcar el segundo tanto en su cuenta personal y el cuarto definitivo .

Cabe resaltar, que los dueños de casa se impusieron y fueron claros dominadores del partido. De hecho, el primer gol llegó a los 10 minutos luego de que el capitán, Gabriel Suazo, mandara un centro al área contraria, que el defensa Bastián Tapia intentó rechazar pero terminó por mandar el balón dentro de su arco. El segundo tanto, como se mencionó líneas arriba, fue obra de Gabriel Costa. La tercera conquista lo hizo Esteban Pavez a los 15 minutos, tras una atractiva jugada colectiva con Lucero que el mediapunta logró mandar al fondo de la red. El mismo Costa fue autor del cuarto tanto, mientras que la Universidad de Chile alcanzó a descontar: el uruguayo Cristian Palacios anotó de penal el único tanto de su equipo a los 71 minutos con un disparo que engañó al portero Bryan Cortés.

De esta forma, el cuadro del ‘Cacique’ subió hasta el cuarto lugar de la tabla de posiciones al hacer 8 puntos, tan solo a 2 del puntero Ñublense, que el pasado viernes 04 de marzo se impuso 3-1 a Deportes La Serena.

DECLARACIONES DE GUSTAVO QUINTEROS

Gustavo Quinteros, entrenador de Colo-Colo, se pronunció sobre la contundente victoria de su equipo ante los ‘azules’, dando a entender que le dio confianza a los jugadores que no venían pasando un buen momento. “ La confianza que uno le entrega a los jugadores cuando no los ve en su mejor nivel es fundamental, yo creo que ese apoyo y respaldo es vital para recuperarlos. Se jugó muy bien y se generaron muchas ocasiones, fuimos eficaces”, contó el DT en conferencia de prensa. Tanto Costa como Solari no venían en un buen nivel, pero lograron recuperarse. “ Estoy muy contento por ellos porque recuperaron su nivel futbolístico. Les dará confianza para todo lo que venga y espero que sigamos creciendo como grupo para pelear por el objetivo principal”, añadió.

NÚMEROS DE GABRIEL COSTA VS. UNIVERSIDAD DE CHILE

Gabriel Costa fue una de las figuras del Colo-Colo vs. Universidad de Chile con sus 2 goles, pero el mejor valorado, según el portal estadístico SofaScore. Y es que obtuvo un puntaje de 8.7 por su accionar en los 82 minutos que estuvo sobre el terreno de juego. De hecho, ganó 3 de los 6 duelos en campo que disputó y tuvo una precisión de 92% (24/26).

