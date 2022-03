Eliminatorias Qatar 2022: fechas, horarios y estadios confirmados para las dos últimas jornadas

La última vez que se enfrentaron terminaron empatando 1-1 en el estadio Nacional. Foto: Conmebol.

La Conmebol acaba de oficializar cuándo, dónde y en qué escenarios se jugarán los partidos de la fecha 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Serán cuatro partidos los que se disputarán en el mismo día y horario, entre ellos el Perú vs Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo, en la penúltima fecha.

El único cotejo que se jugará el 25 de marzo en el marco de la jornada 17 será el Argentina vs Venezuela, compromiso que no afecta a ninguna selección que lucha por clasificar, ya que la ‘Vinotinto’ no tiene opciones y la ‘albiceleste’ ya tiene su pasaje reservado.

Además, se pudo conocer que todos los partidos de la última fecha de la competencia se disputarán en simultáneo. Aquí la ‘blanquirroja’ se medirá ante la selección paraguaya en el estadio Nacional de Lima, que posiblemente cuente con el aforo completo. Recordemos que estas dos jornadas definirán a los clasificados a la máxima fiesta del fútbol mundial. Por ahora solo Brasil y los dirigidos por Lionel Scaloni tienen boleto asegurado.

Los países que vivirán momentos de gran tensión serán Ecuador, Uruguay, Perú, Chile, Colombia, Bolivia y Paraguay, selecciones que aún tienen posibilidades de asistir a Asia. Son seis puntos por jugarse y cualquier cosa puede suceder en un torneo donde las sorpresas y hazañas siempre están presentes en todas las jornadas.

FECHA 17 DE LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS:

24 DE MARZO (hora peruana)

- 18:30 PM, Uruguay vs Perú

Estadio Centenario, Montevideo

- 18:30 PM, Colombia vs Bolivia

Estadio Metropolitano, Barranquilla

- 18:30 PM, Brasil vs Chile (Rio de Janeiro)

Estadio Arena Fonte Nova, Salvador de Bahía

- 18:30 PM, Paraguay vs Ecuador

Estadio Antonio Aranda, Ciudad del Este

25 DE MARZO

- 18:30 PM Argentina vs Venezuela

Estadio Monumental, Buenos Aires

Perú visitará a Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo.

FECHA 18 DE LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS:

29 DE MARZO (hora peruana)

- 18:30 PM, Perú vs Paraguay

Estadio Nacional, Lima

- 18:30 PM, Venezuela vs Colombia

Estadio Cachamay, Guayana

- 18:30 PM, Bolivia vs Brasil

Estadio Hernando Siles, La Paz

- 18:30 PM, Chile vs Uruguay

Estadio Monumental, Santiago

- 18:30 PM, Ecuador vs Argentina

Estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil

Perú recibirá a Paraguay en el estadio Nacional de Lima.

PERÚ EN LAS ELIMINATORIAS QATAR 2022

La selección peruana terminó en la zona de repechaje con 21 puntos tras empatar 1-1 con Ecuador en el Nacional. Esto le permitió estar más tranquila, pero no se debe confiar porque Chile, su máximo perseguidor, tiene 19 unidades.

El primer reto de Ricardo Gareca y compañia es ante Uruguay. El partido está programado para el próximo jueves 24 de marzo a las 18:30 (hora peruana) en el estadio Centenario, el cual no contará con mucha presencia de los hinchas de la ‘bicolor’ por el incremento en el precio de las entradas.

Perú no le gana a Uruguay en condición de visita desde el 02 de junio del 2004. En ese entonces, el ‘equipo de todos’ superó 3-1 a los uruguayos con goles de Nolberto Solano, Claudio Pizarro y Jefferson Farfán.

Christian Cueva juega en el Al-Fateh de la Liga Profesional Saudí. Foto: Tres puntas.

