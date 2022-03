Al estilo del estafador de Tinder, 20 peruanas engañadas entregaron medio millón de dólares a falsos jeques que les prometieron matrimonio

Varias peruanas se han quedado endeudadas por estas "estafas del amor". Foto: Andina

El documental El estafador de Tinder y la serie ¿Quién es Anna?, ambas de Netflix, han puesto la mirada en los timadores en todo el mundo y el Perú no es una excepción. Así, en nuestra nación también hay ‘conquistadores’ de las redes sociales que les han robado el corazón y, lamentablemente, también el dinero a varias mujeres.

La Policía Nacional del Perú (PNP) llama estos timadores como “estafas del corazón o del amor”, la cual ha crecido en el país en los últimos años, según reportaje un del diario Ojo.

En 2021, la División de Estafas y Otras Defraudaciones (Divieod) de la PNP informó que tuvo unas 20 denuncias de peruanas que fueron estafadas bajo la modalidad del “cuento del noviazgo o matrimonio”: lograron robar un total de S/ 449,029.50 y $ 249,343.19.

En 2020, también hubo hurto por estas estafas que llegaron a S/ 125,886 y $ 77,009.25. Al parecer, en 2022, la suma seguirá en aumento, pues ya hay una denuncia por 58 mil soles.

La PNP indicó que la mayoría de los delincuentes operan en un 90% en el extranjero cuando adoptan una identificación falsa y luego frecuentan los aplicativos más usados para una cita como Facebook Parejas, Tinder y Telegram.

Otra estadística es que las víctimas son profesionales que tienen edades que oscilan entre los 29 y 45 años. A la mayoría le prometieron matrimonio o les pedían dinero para un viaje a Perú para conocerlas personalmente, pero esto nunca se daba y desaparecían completamente, llevándose el dinero.

En ese lapso, tal como sucedió con el estafador de Tinder, los timadores pedían a la víctima más dinero porque habían sufrido un percance. En otros casos les advirtieron que son médicos o soldados ingleses que están en misiones secretas o regresan de una guerra. Incluso, algunos aparentaron ser hijos de un rey o jeques árabes que en el Medio Oriente.

Ojo tuvo acceso a una denuncia que expuso que el estafador iba a mandar “regalos caros en una maleta” con una falsa factura donde enviaba perfumes, ropa, relojes y dólares, pero para recogerlo debía hacer un depósito en un banco del exterior: una peruana depositó $10 mil y luego $6 mil.

El estafador de Tinder sigue siendo uno de los documentales más vistos en Netflix.

YOUTUBER PERUANA HABLA SOBRE ESTAFAS

Vanesa Harrison, una youtuber peruana que vive en Inglaterra después de casarse con un británico -que conoció de forma presencial- ofrece consejos a las latinoamericanas que le consultan por los estafadores en redes sociales.

La connacional contó a Ojo que los timadores preguntan a las hispanas si viven solas, cuánto dinero ganan y si, en caso pudieran viajar al país, si los pueden acoger.

“Recibí el caso de una abogada peruana que depositó $10 mil a un estafador, tras vender su carro y juntar con sus ahorros bancarios. Me dijo ‘me he quedado sin carro, no tengo dinero para pagar el alquiler del depa... No sé qué hacer. Me voy a volver loca”, declaró.

Harrison expresó que comenzó a recibir comentarios cuando contó cómo había conocido a su esposo, pues consideraron que había sido, a través de las redes sociales, sin embargo, su historia fue diferente.

“Lo conocí presencialmente cuando el vino por primera vez de vacaciones al Perú y fue a Cusco. Yo también estaba por allá y desde allí empezamos a conocernos. Ocurre que, a veces, las personas que llegan a mi historia desde el canal de YouTube lo hacen pensando que su historia es similar a las de ellas. Me dicen ‘Vanessa estoy conociendo a un inglés, pero tengo mis dudas, tú que estás por allá me puedes ayudar’”, manifestó.

Aunque no hay una estadística real, Harrison mencionó que, en el 90% de los casos, ha podido desenmascarar a estos galanes que son “timadores del amor”.

“Siento que el tema ha recobrado más atención debido a la película que salió en Netflix del estafador de Tinder. A diario me llegan entre 10 y 20 mensajes, de peruanas y latinoamericanas, contándome que las estafaron o que están a punto de caer en la estafa y gracias al video y a que respondo a las personas me escriben muchas se libraron de ser estafadas. Me escriben a diario contando sus casos mandándome fotos ya sea la persona que supuestamente las estafa o fotos de las facturas de los envíos que supuestamente los estafadores les hacen a ellas con el único fin de estafarlas”, concluyó.

