Juan Mori: congresista mencionado por Karelim López pide salida del ministros de Transportes

El congresista de Acción Popular, Juan Carlos Mori a sido señalado por Karelim López como uno de los ‘niños’. Se supone que los ‘niños’ son cinco congresistas de dicha bancada que contarían con algunos privilegios o favores de parte de este gobierno.

Ante ello, el parlamentario salió al frente y negó cualquier vinculo con karelim López y otros miembros vinculados a la red criminal. “En primer lugar, muestro mi indignación que me hiciera una persona muy cuestionada, con antecedentes ilícitos y de corrupción. Esa señora Karelim López, que presuntamente se ha acogido a una colaboración eficaz en un proceso de investigación a cargo del Ministerio Público, yo debo señalar que no la conozco, no conozco a las personas que han sido señaladas en su totalidad, yo niego totalmente cualquier tipo de vinculación con algunas de estas personas. Yo solicito al Ministerio Público que haga las investigaciones del caso lo más pronto posible para no mancillar mi nombre, mi honor y honra de mi familia”, afirmó el congresista en Panorama.

Al ser consultado, sí se ha visitado el Ministerio de Transportes, Juan Mori dijo lo siguiente: “En ninguna oportunidad. Yo no tengo ninguna cita con el ministro y ni siquiera he podido llegar al Ministerio de Transporte, la única oportunidad que tuve de ver al ministro, fue una reunión de autoridades en la ciudad de Iquitos y solo estuve en la ceremonia protocolar. Posteriormente, yo salí de esa reunión porque tenía otras gestiones que hacer, y nunca más tuve cercanía con el ministro y otros funcionarios de ese ministerio”, comentó.

No obstante, le consultaron sobre lo que le increpan que sus votaciones en el Congreso de la República han sido afines hacia el oficialismo: “Nosotros previo a cada reunión pleno del congreso tenemos reuniones mancomunadas con la bancada. Ahí acordamos la posición que vamos a tener dentro de cada votación, en cada pleno que se va a otorgar en el congreso y eso es absolutamente falso, ya que nosotros nos debemos a un lineamiento como bancada de partido de centro, que defiende la democracia y eso a lo mejor es uno de los principales causales de estas acusaciones. No estamos ni en el extremo derecho ni en el izquierdo, somos un partido de centro”, sentenció a Panorama.

Mori pide cambios en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones

Sin embargo, ahí no quedó todo, puesto que Juan Carlos Mori dio más detalles en el programa Sin Medias Tinta de Latina y pidió la salida del ministro de Transporte, Juan Silva.

“Yo considero que ya debería haber cambios en ese sector. No considero que sea una persona idónea, pero esa decisión la debería de tomar el presidente de la República. En ese aspecto creo que ya debería ser cambiado del ministerio”, juzgó Mori en diálogo con Latina, este domingo.

Asimismo, el legislador desestimó haber mantenido algún tipo de comunicación con el exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, y otros involucrados en la red criminal que fue narrada por López Arredondo.

“Nunca he conocido a Bruno Pacheco ni las personas mencionadas. No he tenido ni siquiera un acercamiento, no sé ni quiénes son estas personas a las cuales no están vinculando como si habría una red criminal”, apuntó.

“Yo niego en su totalidad lo que se ha dicho. Eso se tendrá que investigar porque yo insto al Ministerio Público que hagan todas las investigaciones posibles porque están mancillando mi honor”, sentenció Mori. a Latina.

