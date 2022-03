“El pueblo luchando, los están matando, y el tipo subiendo fotos de Gandhi rezando”: La ‘tiraera’ de Residente a J Balvin

El puertorriqueño le lanzó una fuerte 'tiraera' a J Balvin y en menos de una hora, la canción se volvió viral en todas las redes sociales FOTO: Captura de pantalla (YouTube / Bizarrrap)

Ocho minutos con 39 segundos es lo que dura la canción que René Pérez Joglar (Residente) le dedicó a J Balvin. Titulada Music Sessions #49, cuenta con la producción del argentino Bizarrap.

En el sencillo, que fue lanzado en la tarde de este jueves, el puertorriqueño tilda al colombiano de “Racista” “Bobolón” y de “ser criado por un influencer frustrado”.

Un poco de contexto: no todo esto empezó con el ‘carrito de hot dog’

El 1 de marzo, Residente subió un video a su cuenta de Instagram anunciando que iba a sacar una canción tirándole a un artista de reguetón, a quien calificó como “un pendejo del género urbano”. Muchos especularon que aquel pedazo de la canción estaría dirigido a J Balvin. En efecto, así fue.

En dicho video, el puertorriqueño afirmó que lo presionaron para que el video no fuera publicado: “amenazaron con demandar a mi sello -discográfico- si yo sacaba el tema; le pidieron una llamada al presidente de mi disquera pa’ que me detuviera y no sacara la canción”, explicó el cantante, quien añadió que no le importaba figurar en los principales listados musicales después de publicar aquel sencillo.

Previo a dicho anuncio, ocurrió lo que ya muchos conocen: la respuesta de Pérez Joglar a José Álvaro Osorio luego de que este publicara en Twitter su intención de “boicotear” la última edición de los Latin Grammy. Allí, el primero comparó a Balvin con un carrito de perros calientes.

Music sessions #49, capítulo 3: los mensajes dedicados a Balvin

Al inicio de esta parte del sencillo, René le pregunta a su hermano, Gabriel, si le gusta la canción y los dos capítulos que la conformaban hasta el minuto 4:47, a lo que él le contesta “la verdad que está bien mierda, cabrón, pero si le tiras a Balvin, pueda que me guste”; en seguida, el cantante responde que Balvin es “un bobolón ese cabrón”. Después, empieza el recital:

“Voy a rebajarme con un bobolón, que le canta a SpongeBob y a Pokemon; la copia de un clon, el Logan Paul del reguetón; esto es más bajo que eyacular sin erección”.

“Como le dicen por ahí, ‘Josecito, no tires calle, por eso tienes los nudos blanditos; con solo un video entierro a este becerro, y lo pongo a subir fotos con su perro”, haciendo referencia a que, luego del video donde lo compara con un carrito de perros, el nacido en Medellín subió a su perfil de Instagram una foto junto con su mascota.

“El pueblo luchando, los están matando, y el tipo subiendo fotos de Gandhi rezando”, fue otra de las estrofas que impactó dentro del clip. En este fragmento, Residente le recuerda a su contendor la aparente indiferencia que tuvo durante el paro nacional de abril del año pasado.

Incluso, lo tiró de mentiroso, afirmando que, “vende la salud mental pa’ vender un documental”.

“Tú eres más falso que un hot dog sin ketchup ni pan; más falso que los abdominales de Luian; es tan inseguro el pana que tiene que estar anunciando por Instagram cuánta lana gana”.

También le recordó el premio a ‘mejor artista afro latino’ que recibió el año pasado y hasta mencionó la polémica que generó por cuenta de la canción ‘Perra’ y en cuyo video aparecieron encadenadas dos mujeres negras, caracterizadas como caninos.

“Un blanquito que perdió el camino; todo un divino aceptando su premio de afro latino (...) Mi llave, lo peor de todo y lo más grave es que este pendejo es racista y no lo sabe”.

A continuación, escuche la canción completa de René con Bizarrap y donde le ‘tira’ a J Balvin:

