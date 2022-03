Ruth Luque: “Yo volvería a votar por Pedro Castillo, jamás por el fujimorismo”

Ruth Luque, congresista de Perú Libre.

Ruth Luque, parlamentaria de Juntos por el Perú, brindó una entrevista en donde se pronunció sobre el intento de vacancia contra Pedro Castillo. Como se sabe, la bancada de Avanza País tiene como finalidad presentar la moción con el fin de sacar de la gestión al mandatario.

Ante la congresista se manifestó en contra del fujimorismo y aseguró a título personal que ella volvería a votar por Pedro Castillo.

“Yo no quiero definir ni quiero hablar como representante. Yo en lo particular en el contexto fujimorista que observo, yo volvería a votar por Pedro Castillo, te lo digo de manera personal, yo no votaría jamás por el fujimorismo por todo lo que ha significado”, indicó para las cámaras de Panamericana TV.

Por otro lado, fue consultada sobre los diversos cuestionamientos sobre Pedro Castillo y si su partido liderado por Verónika Mendoza se equivocó al firmar una alianza.

“Como siempre lo ha dicho, el Nuevo Perú siempre fue sobre la base de un acuerdo programático, así siempre ha sido la afirmación que se hizo y se suscribió en conjunto con otros compromisos y fueron orientando la participación y el respaldo a este gobierno de cambio, que así ha sido denominado. Hubo un conjunto de acciones positivas que han impulsado y que no creo que a este momento y lo voy a hacer a título personal, absolutamente individual, no termina de complementarse y como ejemplo está alta expectativa que es sobre el tema agrario”, expresó.

“Yo te puedo dar mi evaluación yo creo que lo que ha faltado es haber generado una coalición muchísima más amplia. Ha sido en realidad muy complejo por como ha ido caminando el gobierno. Además es un gobierno que ha sido permanentemente debilitado eso es algo que no se puede negar”, agregó.

Asimismo, fue consultada sobre los actuales casos que involucran a Pedro Castillo, sobre todo ante las revelaciones de Karelim López en donde indicaría que el presidente formaría una mafia dentro de su gestión.

La congresista de Juntos por el Perú se pronunció ante los cuestionamientos contra Pedro Castillo.

“En este contexto además de que somos un país que arrastra con tantas crisis de corrupción sí necesitamos poner a disposición absolutamente todo para que las investigaciones corran un curso adecuado y se pueda esclarecer y esclarecer todas las responsabilidades”, manifestó.

Por otro lado, durante la conversación con la periodista Mávila Huertas, Ruth Luque, dejo en claro que no mantiene un cercanía con el presidente Pedro Castillo por el contrario ha sido la primera en criticar acciones que no le han parecido las adecuadas frente al Gobierno.

“Quiero dejar en claro jamás he sido cercana al presidente Pedro Castillo. Yo he participado en tres reuniones dos en calidad de vocera y una de manera pública en donde estuvieron todas las bancadas, por lo menos en mi calidad de vocera he realizado todo de manera pública”, expresó.

“Lo que quiero esclarecer es que el contexto de mi publicación, afirma a una situación que se genera sobre una grave denuncia de hechos de corrupción que evidentemente tienen que investigar, se debe garantizar la autonomía y la independencia que corresponda en un estado de derecho. Cualquier situación de este tipo requiere evidentemente el debido proceso corroboraciones y un conjunto de reglas. Sí mantengo una posición crítica lo voy a ratificar sobre la forma en la cual el gobierno ha ido conduciendo sobre varias decisiones y cuando no son esclarecidas oportunamente”, añadió.

Antes de culminar, fue consultada sobre si apoyará o no la vacancia al jefe de Estado. “No, definitivamente no voy a votar a favor de la vacancia”, expresó la parlamentaria de Juntos por el Perú, dejando en claro su posición.

