María del Carmen Alva resta importancia a mociones de censura en su contra: “El que nada debe, nada teme”

La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, le restó importancia a las denuncias constitucionales que presentaron en su contra hace unos días las bancadas de Perú Libre y Perú Democrático.

En medio de la semana de representación, la titular del Parlamento indicó a la prensa que toma el asunto con calma, ya que todos los legisladores tienen el derecho de realizar estas acciones.

“Bueno, tienen todo su derecho los congresistas de presentar mociones de censura, por mi parte estoy tranquila porque el que nada debe nada teme”, señaló Alva Prieto desde Chorrillos.

Las denuncias constitucionales que recaen sobre la presidenta del Congreso se dan debido a la reunión que tuvo con otros parlamentarios de oposición en un hotel en Miraflores con la intención de –según el semanario Hildebrandt en sus trece– buscar alternativas para lograr la vacancia presidencial de Pedro Castillo.

“[Están] intentando justificar la reunión bajo la excusa de un seminario taller financiado por la Fundación Frierich Naumann, quienes estarían financiando estas actividades golpistas en territorio nacional. Esto es una grave intervención del Gobierno de la República de Alemania en nuestra política y soberanía nacional”, señala la moción de Perú Democrático.

Betssy Chávez, interpuso una demanda constitucional contra María del Carmen Alva, en la cual ha manifestado que no la retirará y continuará con el proceso.

“Yo no voy a retirar ninguna denuncia, ni la que dirigí contra la presidenta del Congreso, doña María del Carmen Alva, ni tampoco contra la que dirigí a Patricia Chirinos porque considero que hay una infracción constitucional en los artículos 102, 113″, expresó en diálogo con Latina.

La congresista de Perú Democrático aseguró que no cree en la denominada “tregua” entre el Ejecutivo y Legislativo promovido exactamente por Alva Prieto y el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres.

“Aunque me lo pidiera el papa, yo no voy a dejar sin efecto las denuncias que he presentado. Hay una infracción constitucional a todas luces y al menos amerita que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales le dé el trámite, la admisibilidad”, dijo.

“Cuando uno plantea una acción como esta, no es un acto de venganza, no es un acto de amedrentamiento, es un tema de poner orden. Saben qué, en este Estado hay Gobierno y si bien es cierto tienen herramientas como congresistas para fiscalizar, siento que ha habido un abuso paulatino”, cuestionó.

En el marco de la semana de representación, María del Carmen Alva visitó la Institución Educativa 7064 María Auxiliadora, ubicada en el Asentamiento Humano Buenos Aires de Villa, en el distrito de Chorrillos.

Desde allí, pidió al Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) acelerar las gestiones para mejorar las condiciones de los colegios de todo del país, ante el próximo inicio de las clases presenciales.

Junto a la directora ejecutiva del Pronied, Milagros López Aliaga, la titular del Poder Legislativo recorrió las instalaciones del colegio y verificó el mal estado en que se encuentran sus diferentes aulas y pabellones.

“Así como constaté en la región San Martín que los colegios no están listos para empezar, veo que aquí en Lima tampoco se dan las condiciones”, señaló Alva.

Con relación a la I.E. María Auxiliadora, mencionó que dicha escuela tiene capacidad para albergar a más de 1 700 alumnos, pero actualmente solo podría recibir al 30 % de ellos. Por esa razón, Alva expresó su preocupación por el resto de escolares que no podrán asistir a las aulas.

“Tiene que haber un plan B, esos niños podrían recibir sus clases en aulas prefabricadas o en otro lugar. Pero este tema lo tiene que decidir pronto el Pronied y el Ministerio de Educación”, indicó.

