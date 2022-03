¿Quién fue Juan León Durán en el deporte paralímpico peruano?

Juan León Durán, destacado paranadador, llegó a la natación por accidente. | Foto: Municipalidad de Lima

Las historias en el deporte son bastante conmovedoras. Y es que son diversos los motivos por los que una persona decide dedicarse a este o, en todo caso, darle el debido tiempo para lograr cosas en la vida. Sin embargo, hay algunos que llegan sin ni siquiera planearlo, como es el caso del paranadador Juan León Durán, quien recientemente falleció pero que su vida, aún con subidas y bajadas, deja una gran lección.

Para entrar en contexto, Juan tuvo unos inicios bastante duros en el deporte, pues todo empezó a raíz de un accidente fortuito que ocurrió el 24 de julio del 2014 y terminó cambiando su vida para siempre. “ Pasé por un accidente de quemadura de segundo y tercer grado en mis piernas. Estuve dos meses internado y muchas operaciones, cirugía, injertos y nada, no mostraba mejorías y los doctores me dijeron algo que para mí fue muy duro: “tú te vas a morir si no te cortas las piernas”, no podía creer, pero con los dolores y la fiebre intensa se necrosó la piel y estaba a punto de darme gangrena”, comentó el atleta nacido en Ventanilla, Callao, para una entrevista al Instituto Peruano de Deporte (IPD).

El sufrimiento era imparable para Durán, quien solo pensaba lo peor. “Solo decía que me quería morir, pero sería completo… le decía a mi madre entre lágrimas ¿cómo va a ser mi vida sin piernas? Ella me apoyó y me dijo entre lágrimas: “hijo vamos a salir adelante, no te voy a dejar ”. Recién ahí di la aprobación para que me amputen las piernas. Al despertar después de esa operación miré hacia abajo y ya no tenía piernas, me desesperé, lloraba”, añadió.

CAMBIO AL DEPORTE

Como bien se dijo anteriormente, Juan no tenía planeado incursionar en este deporte hasta que llegó esta situación a su vida, la cual era totalmente diferente pues se dedicaba como ambulante a la venta de libros, pulsera, entre otras labores. No obstante, todo cambió en el 2016 a través de una invitación de Renzo Parejas, profesor de natación, quien en ese momento era Head Coach en la Asociación Nacional Paralímpica. “ En el 2016, se acerca un profesor de natación, en el bus y me invita a practicar en la piscina de Campo de Marte para hacer unas pruebas y a las 5 p.m. ya estaba en el agua. Para octubre ya había aprendido los estilos y diciembre ya estaba hecho un capo, y destaqué en varias competencias nacionales organizadas por la Asociación Nacional Paralímpica del Perú (ANPPERÚ), y gracias a esta asociación competí y conseguí medallas”, señaló León quien últimamente vivía en Ancón.

Juan León Durán en su etapa de entrenamiento. | Foto: IPD

LOGROS DEPORTIVOS

A partir de ahí, le dedicó tiempo a este deporte acuático que posteriormente le otorgó muchos logros. Justamente, enumeraremos las medallas y las posiciones que obtuvo en su carrera deportiva:

- Medalla de bronce (tercer lugar) en la modalidad 100 metros pecho en Open Lotería Caixa 2018 – Sao Paulo, Brasil.

- Medalla de oro (primer lugar) en los 400 metros libres, con el tiempo de 6 minutos y 38 segundos en Opern de Barranquilla 2018 en Colombia.

- Medalla de plata (segundo lugar) en los 50 metros libres, haciendo un tiempo de 44 segundos y 64 centésimas – Open de Barranquilla 2018 en Colombia.

- Medalla de bronce (tercer lugar) en los 100 metros libres, alcanzando el registro de 1 minuto, 33 segundos y 11 centésimas – Open de Barranquilla 2018 en Colombia.

- Cuarto lugar en los 100 metros en pecho, con un tiempo de 2 minutos, 25 segundos y 34 centésimas – Open de Barranquilla 2018 en Colombia.

Además, fue parte de la delegación nacional que compitió en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, en donde participó en los 400 metros estilo libre en la categoría S7 y alcanzó a posicionarse en el octavo lugar con un tiempo de 6 minutos, 15 segundos y 22 segundos.

Juan León Durán cuando compitió en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019. | Foto: Sebastián Castañeda - Lima 2019

