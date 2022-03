‘Cuto’ Guadalupe halagó a Alex Valera y habló del Universitario vs Barcelona SC por Copa Libertadores

El futbolista lleva anotados tres goles en la presete temporada.

Luis ‘Cuto’ Guadalupe es un referente de Universitario de Deportes por su amor a la camiseta y sus buenos años en el club. El exfutbolista habló recientemente en una entrevista y se refirió al partido de los ‘cremas’ ante Barcelona SC por la Copa Libertadores, pero también se dio un tiempo para destacar al delantero nacional Alex Valera.

“Me gusta cómo ha evolucionado Valera. Me encantó cómo entró en el partido entre Perú y Ecuador. Lo veo a él anotando hoy” , comentó el exjugador hablando con el programa Fútbol Como Cancha de RPP Noticias. Recordemos que el nueve de los ‘merengues’ llegó como una apuesta desde Deportivo Llacuabamba y tomó el lugar a base de goles y esfuerzo.

Por otro lado, mencionnó cómo la ‘U’ debe jugar el partido. “Se tiene que salir a jugar un partido inteligente, no es ir por ir a buscar el encuentro cuando sabes que el rival tiene jugadores muy rápidos. La entrega no se puede negociar, el jugador tiene que dar todo en el campo. Ser solidario con lo que pide el encuentro. Un partido por Libertadores no es como uno local. La ‘U’ cuenta con esos futbolistas”

Además, habló de lo que influirá el público que asistirá al estadio Nacional. “La gente es un factor muy importante, uno cuando entra al campo ve la fiesta de la Libertadores , el prestigio internacional, todo jugador quiere mostrarse más aún cuando vistes la camiseta de un grande como Universitario”, comentó. Serán aproximadamente 39 mil espectadores.

Finalmente, mencionó que los ‘cremas’ deberán hacer un gran esfuerzo para llevarse la victoria y clasificación a la siguiente instancia. “El equipo está preparado físicamente y mentalmente para poder rendir al nivel de la Libertadores. La fe no es suficiente ni cae del cielo, el rival tiene que ver a un equipo que te quiere pasar por encima” , dijo.

Recordemos que Luis Guadalupe jugó en diversos equipos del fútbol peruano; Universitario, Juan Aurich, León de Huánuco, Real Garcilaso, Universidad César Vallejo y Caimanes. Fue internacional con Independiente de Argentina, Veria FC de Grecia y Malinas de Bélgica. Además, fue parte de la selección peruana y disputó la Copa América Paraguay 1999.

Universitario de Deportes y Barcelona SC se enfrentarán este miércoles 02 de marzo desde las 07:30 p.m. (hora peruana) en el estadio Nacional de Lima, que contará con el 90% del aforo habilitado de acuerdo a la disposición del gobierno. Este será el primer partido tras la pandamia del COVID-19 que se jugará con esa cantidad de público.

El delantero ya debutó en Copa América y Eliminatorias Sudamericanas.

SOBRE NELINHO QUINA

Luis ‘Cuto’ Guadalupe también se refirió al momento de Nelinho Quina con Universitario de Deportes. El defensa central es uno de los referentes del equipo. Además, viene destacando por los goles que anota (lleva cuatro tantos) y la seguridad que motró en la Liga 1. Sin embargo, dejó una mala imagen en el partido de ida ante Barcelona por Copa Libertadores.

“Nelinho Quina ya sabe lo que tiene que hacer, he jugado con él, es un referente y está jugando en una posición que le ha caído muy bien. Es muy importante que el defensa se haga sentir”, comentó el exfutbolista que vistió la camiseta de Independiente de Avellaneda.

Nelinho Quina marca el 3-0 en Universitario vs César Vallejo por Liga 1. (Video: GOLPERU).

SOBRE PIERO QUISPE

‘Cuto’ Guadalupe también se refirió al futbolista revelación de Universitario de Deportes en la temporada, Piero Quispe, quien jugó por Hernán Novick y no dejó dudas de su buen juego y su gran desenvolvimiento. Luis lo halagó, pero también brindó algunas recomendaciones.

“A mí me encanta Piero Quispe, pero veo a los jóvenes muy ralos. Mientras tengas esa ambición de querer sobresalir, no solo por tu juventud, también tiene que ser por el recorrido. Hay que hacer un trabajo extra para tener más masa muscular”, comentó.

