Alejandro Salas defiende a ministros cuestionados: “No me incomoda algo de lo que no tengo pruebas”

Alejandro Salas, ministro de Cultura. Foto: Mincul

El titular del Ministerio de Cultura (Mincul), Alejandro Salas, manifestó no sentir incomodidad por compartir un gabinete con ministros cuestionados o criticados por el Congreso de la República, y que la oposición busca censurar.

En un diálogo con Canal N, Salas precisó que todos los ministros están siendo acusados de diversos temas debido a la coyuntura política en la que nos encontramos, sin embargo, hasta la fecha ni uno ha sido sentenciado.

“Pueden haber dentro de la coyuntura política determinados aspectos en los cuales un político, como un ministro, puede ser señalado, pero eso no significa que se les pueda sentenciar en lo absoluto. (…). No puedo sentirme incómodo por algo que no tengo ningún tipo de pruebas para poder señalar a alguien, menos a un compañero. (…). Los cuestionamientos a la cartera ministerial se dan todos los días y a diversos ministros”, expresó.

En cuanto a la renuncia de Juan Silva del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el titular de Cultura aseguró que el presidente Pedro Castillo sabe escuchar a la población y siempre ha buscado darle tranquilidad política al país.

“Estamos ante un presidente que sabe evaluar y que quiere darle tranquilidad política al país, pero si mañana o más tarde cuestionan a diez ministros porque quieren hacerlo, no significa que va a tener que sacar a los diez ministros”, declaró esta noche.

También señaló esta noche que el Gabinete Ministerial espera que, el próximo 8 de marzo, el Congreso de la República les conceda el voto de confianza para que puedan seguir trabajando para el país.

“Lo único que pedimos es que se nos permita trabajar por el país. Yo creo que el país espera mucho de sus funcionarios públicos y nosotros lo que queremos es trabajar, y es lo que vamos a pedir al Congreso, a través del premier, el día 8 de marzo”, acotó el ministro.

El ministro precisó que ellos expondrán las políticas de sus carteras a través del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y ya será decisión del Congreso si les otorga la confianza o no. “Queremos trabajar por el país, y queremos pedirle esa complacencia al Congreso, (...) ya ellos decidirán constitucionalmente si nos dan la confianza o no”, agregó.

De otro lado, Alejandro Salas aclaró sobre los cuestionamientos que existen tras el despido de dos periodistas en el canal del Estado, aseveró que la decisión no fue tomada por su cartera sino por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), quienes cuentan con total autonomía.

NO RENUNCIARÁ AL MINSA

Pese a ser uno de los ministros más cuestionados del cuarto gabinete de Pedro Castillo, Hernán Condori negó que vaya a renunciar al Ministerio de Salud (Minsa) . Según explicó a la prensa, trabajará hasta que el presidente se lo permita.

“Yo trabajaré hasta el último minuto en que el presidente me lo permita. Lo único que debo hacer es servir al pueblo. Creo que tengo el respaldo de la población”, declaró el ministro Condori a TvPerú.

Asimismo, explicó que las críticas en su contra y los pedidos sobre su salida son las represalias que debe afrontar por encontrar una presunta “mafia” en el sector Salud, aunque no mostró pruebas.

“Tenemos el respaldo del presidente y el detalle está en que nosotros encontramos toda una mafia en el sector salud y el que le habla está destapando diferentes procesos irregulares de todas las gestiones anteriores. Le digo, tenemos 93 millones [de soles] que han estado encarpetados durante tres años y nunca han hecho nada. Con ese dinero vamos a realizar el mejoramiento de puestos de salud de Lima Metropolitana. Tres años que no han usado [ese presupuesto]. Más bien, 40 millones [de soles] se han gastado en consultorías. Esa es la mafia que viene a querer que me vaya”, refirió.

