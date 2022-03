Acertijo viral: en la imagen se esconde un impostor y solo tienes 10 segundos para descubrirlo. (Foto: Captura)

Los acertijo virales tienes niveles, algunos son muy fáciles de realizar, otros algo complicados, pero están los más complicados y que llegan a un nivel profesional y ese es el que te traemos el día de hoy.

Te recordamos que este test puede ser útil para entrenar tu cerebro y además para pasar un momento alegre y divertido con tu familia, amigos, pareja, hijos y más personas. Descubrir qué integrante de la familia posee esta habilidad sería muy interesante, ya que ante cualquier otro acertijo, este podría darnos una mano.

Así que no dudes en compartir el acertijo en un momento divertido con aquellos que te rodean.

ACERTIJO VIRAL DEL IMPOSTOR:

Se trata de una imagen donde hay varios personajes, y todos están en un ambiente que parecería el de un consultorio. Sin embargo, este reto sumamente complicado consta en encontrar al impostor y aunque no lo creas el impostor está ahí . Es evidente que si hablamos de impostores, nos referimos a algunos de los personajes que están en la imagen, eso quiere decir que los accesorios o cosas que adornan el lugar, no deben de robar tu atención

Así que ya sabes, luego de darte esa mínima pista, sabemos que será más fácil para ti encontrar al impostor o impostora. Ojo que son solo 10 segundos para dar descubrir este acertijo, si lo logras definitivamente eres una personas con una gran capacidad cognitiva, pero si no es así no te preocupes porque más abajo te mostraremos cuál es la respuesta.

Nuestro consejo es simple, observa a detalle y lo lograrás. Ahora sí ¡es tu turno de brillar y lucirte!

Acertijo viral: en la imagen se esconde un impostor y solo tienes 10 segundos para descubrirlo. (Foto: Captura)

¿Estuvo difícil? Para algunos sí y para otros no. Si lo descubriste en poco tiempo ¡Felicitaciones! y sigue entrenando esa mente brillante porque tu capacidad de concentración es increíble, si ese no es tu caso ¡Tranquilo! que un solo test no define lo que eres o puedes ser. De hecho en la parte baja te mostraremos más test para que sigas practicando.

RESPUESTA DEL ACERTIJO VIRAL

Si has llegado hasta aquí es porque buscas corroborar el resultado y si no lo encontraste, quieres conocer dónde estuvo el impostor. Así que sin darle más vueltas, te diremos la respuesta.

El impostor es aquel que se utiliza otra identidad y si observas bien la imagen un personaje que no levanta sospechas está usurpando a alguien. Se trata del doctor de talla baja con bigotes al estilo Salvador Dalí o al estilo Camilo que tiene el fotocheck de otra persona y que usurpa su identidad.

Respuesta del acertijo viral del impostor. (Foto: Captura)

Definitivamente nadie hubiera sospechado de él porque resulta ser una imagen muy “común” de un médico, pero no es así . Recuerda que, muchas veces las apariencias engañan y este es uno de esos casos.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR RETOS VIRALES?

Se tratan de una serie de actividades, que pueden ser de diversos temas, como matemática, adivinanzas, relación de los objetos, entre otros. El propósito es despertar el interés de las personas para encontrar respuestas de una manera lúdica, además de permitir poner en práctica conocimientos básicos que aprendimos en determinado momento de nuestras vidas.

