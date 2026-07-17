Leslie Shaw afirma que Korina Rivadeneira utilizó a Mario Hart para quedarse en Perú: “Ese es su karma”

Olinda Castañeda recuerda el polémico episodio con Mario Hart, quien tras serle infiel, le envió una carta notarial por llamarlo 'Daddy Yankee de bolsillo', causándole gastos legales y un gran disgusto. TikTok/ ChimiChimi.
Las recientes declaraciones de Leslie Shaw volvieron a poner en el centro de la atención uno de los romances más comentados de la farándula peruana. Durante una entrevista para el programa digital ‘Chimi Churri’, la cantante no solo recordó la mediática relación que mantuvo con Mario Hart, sino que lanzó una nueva crítica contra el piloto y también se refirió a Korina Rivadeneira, actual esposa del exchico reality.
La intérprete de ‘La Faldita’ aseguró que la modelo venezolana representa el “karma” de Mario Hart, al sostener que habría iniciado su relación con él para asegurar su permanencia en el país. Además, volvió a afirmar que el piloto le fue infiel con Olinda Castañeda y con la propia Korina, episodio que, según confesó, todavía le genera molestia y del que nunca recibió disculpas.
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Leslie Shaw asegura que Korina Rivadeneira es el “karma” de Mario Hart
Durante la conversación, Leslie Shaw fue consultada por la historia que unió a Mario Hart con Korina Rivadeneira, relación que comenzó poco tiempo después del fin de su romance con el corredor de autos.
Sin rodeos, la cantante dejó entrever que, desde su perspectiva, Hart terminó siendo utilizado por la modelo venezolana.
“Ella solamente se quería asegurar de quedarse acá. Ahorita ya como se aseguró, ya no la van a sacar… usado el otro, ese es su karma, lo usaron (por papeles)”, manifestó Leslie Shaw en ‘Chimi Churri’.
Con esa declaración, la artista insinuó que Korina habría tenido como principal interés regularizar su permanencia en el Perú, motivo por el cual calificó la situación como el “karma” que, según considera, hoy enfrenta Mario Hart.
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Las palabras de la cantante rápidamente comenzaron a generar reacciones en redes sociales debido a que involucran directamente a la actual esposa del piloto, con quien mantiene una familia desde hace varios años.
La cantante revive las presuntas infidelidades de Mario Hart
Las declaraciones sobre Korina llegaron mientras Leslie recordaba la difícil etapa que vivió durante su relación con Mario Hart, a quien volvió a acusar de haberle sido infiel en dos oportunidades.
Según su versión, primero descubrió una presunta traición con Olinda Castañeda y, tras decidir darle una nueva oportunidad al piloto, este habría vuelto a engañarla con Korina Rivadeneira, situación que terminó por romper definitivamente la relación.
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La cantante confesó que esos hechos marcaron profundamente su vida porque era la primera vez que hacía pública una relación sentimental, por lo que toda la polémica fue seguida de cerca por los programas de espectáculos y la opinión pública.
Leslie Shaw descarta volver a compartir un set con Mario Hart
La artista también dejó claro que no tiene intención de reencontrarse con Mario Hart en un programa de televisión. Según explicó, aún recuerda con incomodidad todo lo ocurrido tras la ruptura, especialmente porque, además del dolor sentimental, tuvo que afrontar un proceso legal.
Leslie contó que el piloto decidió enviarle una carta notarial luego de que ella lo llamara “Daddy Yankee de bolsillo”, frase que se volvió viral en aquel momento.
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La cantante aseguró que esa decisión le ocasionó pérdidas económicas debido a los gastos que tuvo que asumir para contratar asesoría legal.
“Yo estoy super fastidiada hasta el día de hoy, me hizo gastar un montón en mi abogado. Él me denunció a lo Farfán con Magaly, me hizo perder plata, encima que me hizo cachuda, me hizo gastar en abogado”, comentó para Trivu.
Según explicó, el proceso judicial fue especialmente incómodo porque sintió que quien debía asumir las críticas era el propio Mario Hart y no ella, quien asegura haber sido la afectada por las presuntas infidelidades.
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“Él ofendido era él”, recuerda Leslie Shaw
La cantante también relató que uno de los momentos más difíciles ocurrió cuando la carta notarial llegó al domicilio de sus padres.
Para Leslie, la situación resultó especialmente dolorosa porque sus padres son personas mayores y se preocuparon al recibir el documento.
“Encima que se burlaron de mí en televisión nacional, me llega una carta a la casa de mis papás. Él ofendido era él”, recordó.
Posteriormente explicó que toda esa etapa coincidió con uno de los momentos más complicados de su vida personal.
“Mis papás son personas mayores, entonces que vean eso… Encima que ya sabes que yo la he estado pasando mal porque era primera vez que yo exponía una relación mía a nivel nacional y realmente me dolió que me traicionen”, manifestó.
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La intérprete señaló que la exposición mediática de la ruptura incrementó el impacto emocional de la situación y que, por ello, todavía recuerda con incomodidad aquel episodio.
“Aguántate”, dice Leslie sobre la carta notarial
Durante la entrevista, Leslie insistió en que Mario Hart debió asumir las críticas que recibió tras hacerse públicas las versiones sobre las supuestas infidelidades.
En ese sentido, volvió a cuestionar que el piloto recurriera a una carta notarial por haberlo llamado “Daddy Yankee de bolsillo”, calificativo que se convirtió en uno de los más recordados de la televisión peruana.
“Encima que me mande una carta notarial por decirle ‘Daddy Yankee de bolsillo’, aguántate ¿no? No seas cabr, ya la cag, aguanta los insultos hasta que se me pase”**, expresó.
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Con estas palabras, la cantante dejó en claro que considera desproporcionada la reacción del piloto y sostuvo que sus declaraciones fueron consecuencia del dolor que experimentaba en ese momento.
Leslie Shaw afirma que Mario Hart nunca le pidió disculpas
Otro de los puntos que más llamó la atención de la entrevista fue cuando Leslie aseguró que jamás recibió una disculpa por parte de Mario Hart.
La artista recordó que, tras descubrir las presuntas infidelidades, el piloto intentó acercarse mediante algunos gestos, pero insistió en que nunca hubo un reconocimiento directo del daño que, según afirma, le ocasionó.
“Jamás se disculpó. Sus papás fueron a verme al teatro y él me mando rosas cuando estaba ahí cepillando. Me engañó con las dos (Olinda y Korina) y encima quería que yo vaya a barrer y le pague una indemnización, dime la ostra. Yo si lo veo, lo atropello”, comentó.
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