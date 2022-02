Universitario vs Barcelona SC: Fabián Bustos no vendrá a Lima tras fichar por Santos de Brasil

El argentino llegó a la semifinales de la Copa Libertadores con el Barcelona en el 2021. Foto: Conmebol.

Barcelona SC presenta una importante baja de cara al duelo ante Universitario de Deportes por el partido de vuelta de la segunda fase previa de la Copa Libertadores. Fabián Bustos, técnico argentino, es el nuevo técnico de Santos de Brasil y dejará al cuadro ‘amarillo’ en las próximos horas, por lo que no viajará a Lima para dirigir al cuadro ecuatoriano.

El hermano de Carlos Bustos había recibido una oferta formal el jueves 24 de febrero y esta fue aceptada este viernes en la mañana. Sin embargo, todo se confirmó cuando el ‘Peixe’ publicó lo siguiente: “¡BIENVENIDO, BUSTOS! Fabián Bustos es el nuevo técnico del Santos FC! El técnico, que se encontraba en el Barcelona de Guayaquil, firmó el acuerdo, quedando por firmar el contrato definitivo en los próximos días para hacerse cargo del equipo”, se puede leer en sus redes sociales.

Luego se realizó una conferencia de prensa para despedr al técnico que los sacó campeón en el 2020 y el estratega de 52 se despidió con unas emotivas palabras. “Barcelona me hizo mejor entrenador, gracias a la dirigencia y a los jugadores. Me llevo un montón de cosas buenas, si me quedo con una es el aliento de la gente, el estadio lleno hacía que se me erizara la piel”, confesó.

Entre lo más destacado que dejó Fabián Bustos en el ‘ídolo’ fue el campeonato nacional en su primer año como entrenador y la clasificación a las semifianles del máximo torneo internacional de clubes sudamericanos, donde fue eliminado ante el poderoso Flamengo de Brasil en unos partidos muy parejos.

Ahora lo que más soprende es que deja al equipo en plena disputar por el pase a la tercera fase previa de la Copa Libertadores. Los ‘cremas’ cayeron 2-0 en Guayaquil y ahora esperarán en el estadio Nacional para definir quien clasifica a la siguiente ronda. Barcelona SC aún no ha anunciado un nuevo técnico, por lo que probablemente alguien dirija de forma interina.

El argentino fue anunciado por el Santos de Brasil.

UNIVERSITARIO 0-2 BARCELONA

Universitario viajó a Guayaquil con las mayores ilusiones, pero se llevó una derrota 2-0, que pudo ser más abultado si no hubiera sido por la poca eficacia que tuvieron los futbolistas del Barcelona a la hora de definir. Sin embargo, la llave aún no está cerrada y todo se definirá este miércoles 02 de marzo en el estadio Nacional de Lima, que contará con el 80% del aforo para los hinchas ‘merengues’ que deseen asistir al estadio.

Lo que ha dejado un sinsabor extraño en los seguidores de los ‘cremas’ es que llevan su segunda derrota consecutiva luego de caer 2-1 ante Carlos Stein en Lambayeque días antes, por lo que será difícil remontar esta situación emocional para algunos futbolistas.

Universitario perdió ante Barcelona SC en Guayaquil por el partido de ida de la Copa Libertadores

CLUBES QUE DIRIGIÓ FABIÁN BUSTOS:

- Manta FC

- Deportivo Quito

- Imbabura SC

- Técnico U

- CD Macará

- LDU Portoviejo

- Delfín

- Barcelona SC

SEGUIR LEYENDO