Programación de partidos de hoy, domingo 27 de febrero EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

El Chelsea y el Liverpool sostendrán el duelo de la fecha dominical internacional. | Foto: Agencias

Este domingo 27 de febrero el balón rodará en todo el mundo que tendrá impresionantes encuentros que se vivirán al máximo. En este caso, habrá presencia de los futbolistas peruanos, tanto en México como en Estados Unidos, además de los partidos de la Liga 1 y los espectaculares choques que habrá, tanto en el fútbol europeo como sudamericano.

En el torneo local, sin duda que los atractivos serán los duelos que tengan Alianza Atlético vs. Alianza Lima en Sullana, y el Universitario de Deportes vs. Universidad César Vallejo en el Estadio Monumental de Ate. Los ‘blanquiazules’ necesitan ganar para no alejarse de los primeros lugares, al igual que sus pares sullanenses. En tanto, los ‘cremas’ estuvieron liderando la tabla hasta la fecha pasada, pero una derrota los hizo caer y ahora buscarán el triunfo ante los trujillanos, quienes ahora se enfocarán en la Liga 1 tras caer eliminados en Copa Libertadores.

Por otro lado, en el plano internacional, el Barcelona de España recibirá al Athletic de Bilbao y tratará de seguir acumulando resultados positivos que les permitan, no solo luchar por los puestos de Champions, sino también por afianza el juego implantado por Xavi Hernández.

En Inglaterra, el Chelsea vs. Liverpool será el encuentro que paralizará el país, debido a que se trata de un partido por la final de la Copa de la Liga Inglesa. Ambos son de los clubes más grandes del Reino Unido, por lo que será un choque electrizante.

Finalmente, el Cruz Azul de Juan Reynoso y Luis Abram jugará de locales ante el Santos Laguna. Una victoria los acercará a los primeros lugares en busca de otro título para la ‘Máquina Cementera’, desde mediados del 2021 que no lo conseguían. Asimismo, en la MLS, Pedro Gallese tendrá acción con el Orlando City, al igual que Alexander Callens con el New York City FC.

A continuación, te dejamos la programación con los horarios y canales de los partidos:

Liga 1 de Perú

11:00 a.m.: Sport Boys vs. Carlos Stein - GOLPERU

1:15 p.m.: Alianza Atlético vs. Alianza Lima - GOLPERU

3:00 p.m.: ADT vs Deportivo Municipal

3:30 p.m.: Universitario de Deportes vs Universidad César Vallejo – GOLPERU





LaLiga de España

8:00 a.m.: Villarreal vs. Espanyol - ESPN 3, Star+

10:15 a.m.: Sevilla vs. Real Betis - DirecTV Sports

12:30 p.m.: Real Sociedad vs. Osasuna - DirecTV Sports

3:00 p.m.: Barcelona vs. Athletic de Bilbao – Star+, ESPN





Premier League de Inglaterra

9:00 a.m.: West Ham vs. Wolverhampton - Star+, ESPN

Copa de la Liga Inglesa - Final

11:30 a.m.: Chelsea vs. Liverpool – Star+, ESPN





Serie A de Italia

6:35 a.m.: Torino vs Cagliari - Star+, ESPN

9:05 a.m.: Hellas Verona vs. Venezia FC - Star+, ESPN Extra

12:05 p.m.: Spezia Calcio vs AS Roma - Star+

2:50 p.m.: Lazio vs Napoli - Star+, ESPN 3





Bundesliga de Alemania

9:30 a.m.: Bochum vs. RB Leipzig - Star+, ESPN 2

11:30 a.m.: Augsburg vs. Borussia Dortmund - Star+





Ligue 1 de Francia

7:00 a.m.: AS Mónaco vs. Stade de Reims - Star+, ESPN 2

11:05 a.m.: Troyes vs. Olympique de Marsella - Star+

2:45 p.m.: Olympique de Lyon vs. Lille - TV5 Monde, Star+





MLS de Estados Unidos

1:00 p.m.: Orlando City vs. Montreal Impact - Star+

3:00 p.m.: Atlanta United vs. Sporting KC - Star+

5:00 p.m.: Los Angeles Galaxy vs. New York City - Star+

7:00 p.m.: Houston Dynamo vs. Real Salt Lake - Star+

8:00 p.m.: Seattle Sounders vs. Nashville SC - Star+





Campeonato Uruguayo

3:00 p.m.: Peñarol vs. Nacional - GolTV Play, GolTV





Copa de la Liga Argentina

3:00 p.m.: Estudiantes LP vs. Arsenal Sarandí - TyC Sports

3:00 p.m.: Sarmiento vs. Unión Santa Fe – Star+

5:15 p.m.: River Plate vs. Racing Avellaneda - ESPN, Star+

7:30 p.m.: Argentinos Juniors vs. San Lorenzo - Star+





Liga MX de México

8:00 p.m.: Cruz Azul vs. Santos Laguna - DirecTV Sports

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, ESPN, ESPN 2, ESPN 3, ESPN Extra, TyC Sports, TV5 Monde, GOLPERU, GolTV Play y DirecTV Sports.

SEGUIR LEYENDO