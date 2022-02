Melissa Paredes y las razones por las que no ingresó a Esto es Guerra: ¿Se va a Telemundo?

Melissa Paredes no habría aceptado propuesta de Esto es Guerra por ir a Telemundo. (Foto: Instagram)

Durante la semana se especuló el posible ingreso de Melissa Paredes a Esto es Guerra, pues su novio Anthony Aranda hizo su aparición en el reality. Sin embargo, pese a que muchos esperaron verla, ella nunca apareció, por lo que la modelo se animó a explicar el por qué en Mujeres al Mando.

El magazine, en su último programa, reunió a casi todas sus conductoras, entre ellas, la exreina de belleza, quien llegó hasta las instalaciones de Latina para contar sus planes a futuro, dejando entrever que tiene un proyecto con la cadena internacional Telemundo.

“¿Tú gran sueño es actuar en Telemundo?”, fue la consulta que le hicieron en el programa. Melissa Paredes no dudó en responder a esta interrogante y señaló que definitivamente uno de sus más grandes anhelos es actuar en una de sus producciones.

Pero esto no fue lo único que reveló la modelo, y es que ella hizo el ademán de un avión con sus manos mientras daba a entender que pronto viajaría. “ Es más... (ya me voy) ”, agregó.

Por su parte, Karen Schwarz, quien estuvo invitada en el programa, comentó que esa es la principal razón por la que Melissa Paredes no aceptó ingresar a Esto es Guerra. “ Entonces es por eso que no firmó para... (EEG) de repente se va... ”.

La exconductora de América Hoy no negó lo dicho por su compañera y solo atinó a decir que la actuación es una de las cosas que más la apasiona. Recordemos que ella ha actuado en diferentes producciones de Michelle Alexander.

“ Para mí es un gran sueño, para mí la actuación es lo que más me apasiona, me encanta, transmitir a través de la actuación me parece increíble ”, indicó Melissa Paredes antes de cambiar de tema.

PARA AMOR Y FUEGO NO LLEGARON A UN ACUERDO ECONÓMICO

El programa Amor y Fuego también opinó sobre la no llegada de Melissa Paredes a Esto es Guerra, pues de acuerdo a sus fuentes, la modelo ya tenía todo arreglado con el reality, pero esto finalmente se cayó debido a que la producción no aceptó sus pretensiones económicas.

Asimismo, Rodrigo González señaló que de esta situación se aprovechó Latina y le hizo llegar una propuesta para que sea conductora de televisión en el nuevo proyecto que vienen trabajando en reemplazo de Mujeres al Mando.

MELISSA PAREDES MANDA INDIRECTA A AMÉRICA HOY

Luego de las duras críticas de sus excompañeras, Melissa Paredes decidió enviarle una indirecta a América Hoy, programa del que fue despedida tras protagonizar un ampay con el bailarín Anthony Aranda.

“No puedo faltar y aquí estoy. Me siento feliz, yo dije, tengo que estar aquí porque en un momento muy duro de mi vida ustedes me dieron la mano y eso siempre lo voy a llevar en mi corazón. Pararme en este escenario y decir aquí estoy, de pie y de vuelta, les agradezco mucho. Siempre las mujeres tenemos que estar más unidas que nunca, no importa si te caes, mi amor, lo importante es cómo te levantas . Eso siempre”, señaló.

