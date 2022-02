Sporting Cristal: Roberto Mosquera dijo que el equipo no cambiará su forma de jugar y resaltó la calidad del plantel

Roberto Mosquera analizó el rendimiento de Sporting Cristal en las primeras fechas de la Liga 1 2022.

Sporting Cristal es siempre uno de los clubes candidatos al título nacional. Y es que desde hace varios años ha implantado una manera de jugar muy particular que le ha permitido cosechar muchos éxitos en el torneo local. Sin embargo, en el arranque de la Liga 1 2022, no ha tenido buenos resultados que lo han llevado a estar en la décimo sexta posición. Aunque esto no preocupa a Roberto Mosquera, quien aseguró que están por el camino correcto, aunque son conscientes que deben mejorar el rendimiento conforme transcurran los partidos.

Primero que nada, se refirió al último duelo que jugó ante Melgar y logró empatarlo pese a estar dos veces debajo en el marcador “ Estamos muy seguros en el camino que tomamos, no vamos a cambiar de rumbo, no vamos a inventar nada. Creo que tenemos una buena forma de jugar y un buen plantel. En nuestro afán de ganar a veces dejamos espacio y a veces nos hacen daño como nos sucedió el partido pasado. Después tenemos la fuerza mental y el coraje de salir a buscarlo a pesar de estar dos veces debajo en el marcador. Yo creo que ese es un mérito y una virtud que pocos recalcan. Los trabajos siguen siendo los mismos, orientados a mejorar las falencias, como siempre lo hemos hecho. Necesitamos ganar un partido para empezar a enrumbar”, comentó el DT en conferencia de prensa.

RESPETO POR EL ESTILO DE JUEGO

En ese sentido, enfatizó en que la prioridad de su equipo es ganar con el estilo que tiene marcado y del que considera que lo acerca más a los títulos. “Ese partido (ante Melgar) llegamos al 100%. Podemos llegar a todos los partidos al 100% y hacer un primer tiempo flojo. Dentro de eso, yo ponderé la manera en que jugó Melgar, que es un rival que tiene que ser tomado en cuenta. Nos cuesta cuando nos manejan la pelota. Me gusta ganar, jugar bien, tener la posesión de la pelota. Y cuando eso no sucede, me incomoda porque podemos hacerlo. Acá siempre va a haber materia y no pasa por el resultado del partido, sino por la manera cómo jugamos. Un equipo que juega bien yo creo que está más cerca de los primeros lugares, más cerca de un campeonato ”, señaló.

El técnico del club 'rimense' enfatizó en que el equipo mantendrá su estilo de juego pese a los bajos resultados obtenidos en el inicio de la Liga 1. | Video: Cristal TV

BAJAS EN PRETEMPORADA

No obstante, hay un factor a tomar en cuenta, y es el hecho de que Cristal tuvo algunos jugadores (Christofer Gonzales, Horacio Calcaterra, Jesús Castillo, Gianfranco Chávez, Jhilmar Lora y Nilson Loyola) con la selección peruana con motivo de los partidos amistosos y los de Eliminatorias. Por tal motivo, no estuvieron en toda la pretemporada, algo que resaltó Mosquera. “ Por momentos estuvimos inconexos porque no teníamos a 6 jugadores. La pretemporada es la base de todo trabajo y lo volveríamos a hacer. Que quede claro que acá primero está la selección. No utilizo eso como una disculpa, yo dije lo que he sentido, que los primeros minutos estuvimos inconexos y es falta de trabajo en conjunto. Cuando estamos toda la pretemporada, nunca ha pasado esto con Sporting Cristal. Esperemos ganar no porque hemos tenido una semana libre, sino porque hicimos las correcciones que teníamos que hacer”, añadió.

PLANTEAMIENTO DEL EQUIPO RIVAL

Por último, el entrenador peruano es consciente que el equipo debe mejorar, aunque esto depende del planteamiento del equipo rival. “ Mejorar no solo depende de nosotros, depende cómo lo plantea el rival. Puedes haber mejorado mucho y tienes al frente a un rival que tienes que respetar con sus formas, su sistema, sus conexiones y a veces te puede hacer daño. Nosotros somos un equipo muy frontal y dentro de esto siempre arriesgamos. No vamos a cambiar, siempre miramos el arco rival, defendemos cuando tenemos que hacerlo. Pero es un equipo que por los goles que ha hecho en los dos años, es uno de los equipos que más goles ha hecho”, sostuvo.

DATO:

Sporting Cristal jugará este viernes 25 ante UTC en el Estadio Alberto Gallardo a las 3:30 p.m. (hora peruana) como parte de la fecha 4 de la Liga 1 2022.

