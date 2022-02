Crematorio El Ángel: mujer lleva más de un año pidiendo que le entreguen cenizas de su madre fallecida por COVID-19

Leiner Álvarez denuncia que no recibe respuesta ni de la Fiscalía ni de la Neneficencia de Lima. | Foto: Panamericana

Leiner Álvarez está viviendo la peor pesadilla que podría imaginar una hija. El 24 de febrero de 2021 falleció su madre por COVID-19 y hasta ahora, un año después, no ha recibido las cenizas de parte del Crematorio El Ángel.

“Veo una injusticia con la Beneficencia del Estado, veo una injusticia que no recibo respuesta ni de la Beneficencia cuando me dijo que iba a aplicar una sanción sobre el crematorio y nada”, denuncia en Buenos días Perú.

Ella afirma que tiene todas las facturas del pago de la cremación, las cuales ascienden a S/ 3,200 soles.

RECUENTO DE LOS HECHOS

Álvarez, de nacionalidad venezolana, contó que ella se encontraba en el país sola, con su hija menor de edad y su madre, cuando le notificaron del fallecimiento de su progenitora. El servicio de traslado al Hospital de Ate, donde le ofrecieron un servicio gratuito de cremación. Sin embargo, esto quería decir que recibiría las cenizas 15 días después, por lo que rechazó.

Ella entonces decidió contratar un servicio particular y eligió el crematorio del Cementerio El Ángel, de la Beneficencia de Lima. En ese lugar le hicieron pagar y firmar unos documentos. Le informaron que el proceso tardaría tres horas, horas en las que ella permaneció ahí esperando a que se le entregue la urna de su madre.

Leiner Álvarez incluso relata que rompió el protocolo del crematorio y abrió el cajón donde estaba su madre para poder verla una última vez. El hospital la había entregado con una colcha. Esta colcha luego la vio en el suelo, junto a otros cuerpos.

Cuenta que en un momento, los demás familiares que se encontraban en el lugar empezaron a dudar y decir que lago extraño estaba sucediendo en el interior. Entonces, ella y otros más intentaron entrar a la zona de los hornos, pero le cerraron la puerta. Aun así, cuenta que pudo ver muchos cuerpos en el suelo y reconoció entre ellos al de su madre, por la colcha.

Por ello, ella sospecha que usaron el mismo horno para quemar a todos los difuntos juntos. Algo que denuncia totalmente y considera una falta de respeto para ella y su difunta madre.

“Lamentable que el caso aún sigue en Fiscalía, la Fiscalía de El Agustino, y yo aún no he recibido respuesta. (...) Es indignante ver que mi madre ya falleció y como familiar no tengo donde homenajearla, recordarla”, señaló.

Mujer denuncia que el Crematorio El Ángel realizaba el proceso con múltiples cuerpos a la vez. | VIDEO: Panamericana

PIDE JUSTICIA

El dolor de Leiner se agudiza con el pasar de días porque, pese a ya haber una denuncia, no se ha sancionado al crematorio.

Este caso forma parte de todas las denuncias que surgieron en medio de la pandemia, de irregularidades en la entrega de las cenizas de muchas personas que fallecían de COVID-19. Solo en febrero de 2021, en muchos medios se divulgó que personas descubrían que en las urnas que les entregaban no estaban las cenizas de sus familiares. También detallaron lo mismo que vio Leiner, que los cuerpos eran incinerados en forma masiva y sin ningún tipo de identificación.

Pero la madre de familia continúa con su denuncia de forma pública. Señaló también que el crematorio la llamó intentando darle una urna; pero la rechazó, ya que nada le certifica que es su madre.

“Me llamo una señorita y me dijo ‘ya están lista las cenizas de su madre’ como que si yo pagué para que me hicieran un servicio después de un año. (...) Y le dije que no”, relató.

“No es posible y no me parece justo que el crematorio El Ángel, en el escrito que he recibido dicen que va a permanecer cerrado hasta que hagan las averiguaciones del caso y veo que comenzó a funcionar inmediatamente. No pasaría un mes y ya está funcionando”, denunció.

