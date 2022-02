Federico Alonso: “No éramos los mejores, ni ahora somos los peores”

El uruguayo suma este 2022 su tercera temporada en Universitario de Deportes. Foto: Universitario.

Universitario de Deportes perdió su primer partido en lo que va del año y fue en condición de visita ante el recién ascendido Carlos Stein por la tercera jornada de la Liga 1 2022

Jhonny Mena y Nelinho Quina (en propia puerta) le dieron la victoria al equipo de Lambayeque, mientras que para los cremas marcó el defensa uruguayo Federico Alonso. Justamente, a su arribo a la capital, él analizó lo que fue esta dura derrota del elenco crema en la Liga 1 2022.

“Nosotros la semana pasada no éramos los mejores, ni ahora somos los peores. Sé podría haber dado un empate, pero ellos se quedaron con los tres puntos”, manifestó en un primer momento Federico Alonso, a los medios de comunicación que fueron al aeropuerto a recibirlos.

“Nosotros, ahora tenemos que trabajar, tuvimos muchas ocasiones de gol y ellos nos llegaron dos o tres veces siendo contundentes. Hay que ser más contundentes nosotros para poder quedarnos con los tres puntos”, agregó.

Para Alonso un factor encontró que tuvieron en el duelo ante Carlos Stein, fue el campo de juego del Estadio Municipal César Flores Marigorda, localizado en la ciudad de Lambayeque, y que para él influyó en el resultado y juego.

“Sí, para nuestro juego si. Sabíamos que por momentos se iba a tornar, por momentos, un partido muy físico y friccionado porque no estaba apto para jugar. Ellos quizás estaban un poco más climatizado y adaptado a la cancha sacando provecho de eso. Nosotros intentamos por otras alternativas que no era muy vistoso de ver y no pudimos quedarnos con los tres puntos”, manifestó Federico Alonso.

Federico Alonso se dirige al hincha crema

El zaguero uruguayo de Universitario de Deportes, Federico Alonso se refirió al hincha de Universitario que viajó hasta Lambayeque para alentar al equipo de sus amores y que lamentablemente no fue el resultado que esperaban.

“La verdad que la hinchada acompaño e hizo un sacrificio enorme para poder estar en ese partido, en esa Provincia teniendo la posibilidad de ver al equipo de sus amores y no pudimos regalarle un triunfo”, sentenció.

Con este resultado, Universitario de Deportes se quedó con seis puntos y la próxima fecha recibe a César Vallejo por la fecha 4 de la Liga 1 Betson Temporada 2022.

Universitario ya planifica duelo ante Barcelona de Ecuador

Desde el día domingo, el plantel de Universitario de Deportes entrenó en su sede de Campo Mar, los jugadores que tuvieron minutos hicieron trabajos de reacondicionamiento, mientras que los demás compañeros hicieron pequeños trabajos físicos y con balón.

Este lunes vuelven a los entrenamientos por la mañana según lo planeado en un solo turno. El martes entrenan por la mañana y por la tarde, aproximadamente a las 2:30 p.m. está programado el vuelo hacia Guayaquil.

Y es que. el duelo entre Barcelona de Ecuador ante Universitario de Deportes está programado para el día miércoles 23 de febrero, a las 7:30 p.m. (hora local) por el duelo de ida de la Fase 2 Copa Libertadores.

