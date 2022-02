Hernán Barcos tras el gol de Cristian Benavente: "Viene a mostrar todo lo que sabe" | Foto: Liga 1

Alianza Lima venció por 3-1 a Carlos A. Mannucci con goles de Hernán Barcos, Pablo Míguez y Cristian Benavente en un partido programado por la fecha 3 de la Liga 1 Betsson. En un principio el equipo dirigido por Carlos Bustos empezó teniendo más intensidad y ocasiones claras, todo el panorama cambió cuando Jairo Concha fue expulsado en el minuto 29 tras una falta a Yuriel Celi. Con diez hombres, los blanquiazules no dejaron de llegar al arco trujillano, pero no fueron precisos.

En un contragolpe de Carlos Mannuccr, José Rivera pudo abrir la cuenta en los minutos extra del primer tiempo. De esta forma, los trujillanos se fueron al entretiempo con el marcador a su favor. Para el segundo tiempo, Alianza Lima realizó un cambio de esquema y supo generar más ocasiones de gol.

Alianza Lima remontó y consiguió los tres puntos

Recién en el minuto 56, tras un balón largo de Aldair Fuentes, apareció Hernán Barcos para controlar y definir en cruzado frente al arco de Manuel Heredia. Los íntimos empataron el marcador y luego, en el minuto 78 fue expulsado Luis Olivera en el conjunto ‘Carlista’ por recibir dos amarillas. De esta manera ambas escuadras quedaron con diez hombres.

En el minuto 81. cuando Pablo Lavandeira ejecutó un tiro de esquina y Pablo Míguez apareció de manera oportuna para definir hacia atrás y de esta forma remontar el marcador por 2-1 en favor de Alianza Lima.

Cristian Benavente hizo su debut con la camiseta blanquiazul ingresando en el minuto 79 por Aldair Fuentes y trece minutos más tarde en una jugada individual, fue golpeado generando un tiro libre. El ‘Chaval’ se paró frente al balón y definió al primer palo de una manera espectacular, poniendo el 3-1 a favor de Alianza Lima ante Carlos A. Mannucci.

La palabra de Hernán Barcos

El ‘Pirata’ Hernán Barcos este domingo se reencontró con el gol y fue el líder que llevó la temporada a conseguir el titulo nacional la temporada pasada. Acabado el duelo habló con los medios de comunicación, quienes le consultaron por el excelente debut de Cristian Benavente, con la camiseta de Alianza Lima.

“Cristian es un jugador diferente, que nos va a ayudar mucho, tiene mucho para dar y todavía se está acoplando al equipo de a poquitos, el gol le va a ayudar mucho para la confianza de él, ojalá que siga en ese camino y aumente minutos, que nos va a ayudar muchísimo”, afirmó Hernán Barcos a los medios de prensa aglomerados a las afuera de Matute,

“Vengo hablando de antes que llegue en realidad, venimos tratando de mostrarle a él lo que es Alianza. Él está consciente y sabe a donde viene y le encanta este desafío de sacar a Alianza y tener competencia internacional. Así que está contento y viene a mostrar todo lo que sabe”, agregó.

Sobre la expulsión de Jairo Concha

Corría el minuto 29 del primer tiempo, cuando el incidente se originó tras una discusión entre Yuriel Celi y volante blanquiazul Jairo Concja. Sin embargo, este último no controló la situación y levantó su mano sobre la cara del futbolista del cuadro trujillano en frente del árbitro Joel Alarcón que le sacó la tarjeta roja. Por ello, Hernán Barcos fue consultado sobre esta situación.

“Jairo es un gran jugador que viene haciendo muy bien las cosas y hoy infelizmente lo expulsan en una situación que a cualquier otro jugador no le pasa y no lo expulsa, son cosas que pasan, decisiones arbitrales, que nosotros no tenemos nada que hacer”, señaló.

Analiza el triunfo ante Mannucci

“Complica un poco, ellos encontraron un gol, y obviamente se te pone cuesta arriba con un hombre menos. En el segundo tiempo dijimos tenemos que salir de igual manera y tratar de ganarlo porque estamos en casa y tenemos que hacer respetarnos. Así fue, de a poquitos los fuimos llevando, arrinconando, encontramos el gol nosotros también y ahí se abrió el partido”, sentenció Barcos.

