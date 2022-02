Acertijo visual: ¿eres capaz de encontrar el número 56 en un minuto? (Foto: Captura - Composición)

Un acertijo visual para despejar la mente al iniciar la semana no vendría nada mal. Es probable que este tipo de juego mental sea el preferido de miles de personas de diversas edades y es que ¿a quién no le gusta demostrar que es bueno y puede lograr algo? Esta demostración sin duda es satisfactoria para nosotros mismos y es por eso que te traemos un acertijo visual con un nivel de dificultad bastante alto. Debes encontrar el número 56 en medio de todos los 59 en tan solo un minuto (60 segundos).

Recuerda que estos retos visuales están hechos con el fin de divertirte y de activar tu mentalidad y concentración, así que si no encuentras el número o pasas del minuto de tolerancia, evita que el estrés llegue a ti porque la diversión está por encima de todo en este acertijo visual.

Recuerda una vez más que para poder lograr este reto debes de concentrarte mental y visualmente, ya que los número 56 y 59 son muy similares, pero estamos seguros de que lo lograrás con mucha concentración y ganas de formar parte de ese pequeño grupo que sí lo pudo hacer.

RETO DEL NÚMERO 56

Esta imagen nos muestra un fondo rojo y en la parte de encima una imagen que forma un cajón de conversación de color morado. Dentro de este cajón hay muchos números 59 en color blanco hueso, todos los dígitos están muy juntos, lo cual dificulta encontrar al número 56, pero recuerda que nada es imposible.

Es importante volver a mencionar que el tiempo establecido para este reto es de 60 segundos, es decir, un minuto. En el caso de que logres ubicarlo en menos tiempo, desde ya felicitamos esa gran capacidad que posees y te animamos a que sigas entrenando para convertirte en uno de los mejores.

Antes de que veas la imagen te daremos una pequeña pista y es “recuerda que los últimos serán los primeros”. Si has escuchado esta frase y sabes lo que significa de hecho te ayudará a encontrar con mayor facilidad el número oculto.

Ahora sí observa la imagen y ubica el 56 dentro del mar de números 59, si no lo encuentras, en la parte de abajo te mostraremos la respuesta.

Acertijo visual: encuentra al número 56. (Foto: Captura MDZ))

Si ya estás en esta parte de la nota suponemos que ya encontraste el resultado y quieres comparar y asegurarte que la respuesta esté bien, si no es ese el caso, no hay problema, con una constante práctica podrás resolver retos similares a este en menos tiempo. No tenemos pruebas pero tampoco dudas de ello.

RESPUESTA DEL ACERTIJO VISUAL

Esta es la parte y hora de la verdad. ¿Será que lo lograste? ¿Será que te equivocaste? ¿Será para la próxima? Sea como sea aquí te mostraremos el resultado del acertijo que puso a más de uno de cabeza.

Ubica tu mirada en la parte media inferior de la imagen, ahí encontrarás al escurridizo número 56 oculto en medio de todos los número 59. ¿Lo ubicaste? Si no es así mira la imagen de abajo y te darás cuenta que no estaba tan difícil si aplicábamos las técnicas de concentración visual y mental.

Acertijo visual: encuentra al número 56. (Foto: Captura MDZ))

Si quieres la revancha, no te preocupes porque estaremos publicando nuevos acertijos visuales y en la parte baja podrás ver algunos que publicamos.

