Netflix: la nueva película de Stephany Cayo lanzó trailer y estos son los memes que le dedicaron en Twitter

Netflix lanza su primera producción original grabada en Perú.

A un mes del estreno oficial, Netflix lanzó este viernes el trailer final de ‘Hasta que nos volvamos a encontrar’ la esperada película que se consolida como el primer proyecto original peruano de la plataforma y que llega a las pantallas a nivel mundial el próximo 18 de marzo.

La producción contará la historia de Salvador Campodónico (Maxi Iglesias), un exitoso empresario español cuya familia es dueña de la corporación hotelera más importante de toda España, que para la construcción de su primer proyecto internacional eligirá aterrizar frente a una maravilla mundial: Cusco, el ombligo del mundo. Es ahí donde conoce a Ariana, una aventurera mochilera interpretada por Stephanie Cayo que vive una vida completamente opuesta a la suya, libre de ataduras, que amará y odiará conforme se vayan conociendo.

Producida por Tondero y grabada en diversas locaciones de Cusco, Puno y Paracas, contará además con las participaciones de Wendy Ramos, Vicente Vergara, Renata Flores, Mayella Lloclla, Carlos Carlín, Amiel Cayo, Anaí Padilla, Jely Reategui, Nicolás Galindo, entre otros. Hasta que nos volvamos a encontrar se estrenará el 18 de marzo, en la plataforma de streaming Netflix.

Dirección y guion: Bruno Ascenzo

Producción general: Miguel Valladares

Producción ejecutiva: Jorge Constantino y Eric Jurgensen

Dirección de producción: Roxana Rivera y Diego Vives

Director de fotografía: Miguel Valencia

Production designer: Mario Frías

Música original: Lucho Quequezana

Elenco: Stephanie Cayo, Maxi Iglesias, Wendy Ramos, Vicente Vergara, Amiel Cayo, Anaí Padilla, Renata Flores, Jely Reategui, Carlos Carlín Alberik García, Mayella Lloclla, Muki Sabogal, Rodrigo Palacios,Nicolás Galindo.

Netflix, con presencia que supera los 190 países, 222 millones de personas con membresías de pago, produce la película junto a Tondero, empresa peruana que ha lanzado 30 películas en sus 14 años dentro del mercado nacional e internacional, teniendo 7 de las 10 películas más taquilleras del cine peruano. Han coproducido películas con España, México, Colombia, Argentina y Chile. Así como también, obras de teatro, espectáculos y conciertos.

MEMES

Como se esperaba, el lanzamiento del trailer de la primera producción original de Netflix en Perú generó una serie de reacciones en redes sociales. En Netflix aparecieron varios memes alusivos a la producción, algunos criticando y otros esperando que llegue el día de poder ver a Stephany Cayo y Maxi Iglesias en acción. Estas son algunas de las reacciones en Twitter.

CONFIRMAN ROMANCE

En diciembre pasado, la actriz peruana Stephanie Cayo confirmó su relación sentimental con el actor español Maxi Iglesias a través de Instagram. Recordemos que la artista se divorció del empresario Chad Campbell a inicios de este año.

Luego de anunciar públicamente que se separó de Chad, los rumores sobre un posible romance con Campbell acapararon las portadas de la prensa nacional y extranjera. Ambos actores lucían muy cariñosos en sus publicaciones.

Las especulaciones volvieron a cobrar fuerza luego de la boda de Macs Cayo, hermano de Stephanie, quien se casó el pasado fin de semana con Fiorella Giampietri. Por supuesto, a la famosa actriz se la vio en compañía de Maxi Iglesias, robándose todas las miradas.

Stephanie y Maxi fueron vistos en la boda de Macs Cayo, exchico reality de Combate. (Foto: Instagram/@Instarandula)

Para confirmar de una vez por todas que existe algo más que una simple amistad entre ellos, Stephanie compartió tres fotografías donde aparece abrazada y besando a Maxi, además escribió una tierna dedicatoria.

“Voy a ser súper cursi… Todo lo que venga desde el amor es hermoso. Tu cara es hermosa, tus ojos son para escribir un p*to poema, lo que muestras un sueño y lo que todos sabemos que puedes hacer. Pero lo más increíble de todo… que no mucha gente tiene la suerte de conocer, es todo lo que no muestras.. lo que llevas por dentro, que es in fi ni ta men te más hermoso. ( como si eso fuera posible)”, escribió Stephanie en su plataforma.

“Dos niños que actúan coinciden, en eso y muchas cosas más. Reconociéndose, se quieren en los lugares de sombra alimentando el alma con una amistad bonita, y se tocan el corazón con un amor que no requiere ni una sola explicación. Eres un regalo Maximiliano. Y el presente es eso. Un regalo”, finalizó en su mensaje.

