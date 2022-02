Miraflores: padre que arrebató a su hijo es sindicado como traficante de drogas en Estados Unidos

Secuestro en Miraflores.

El pasado jueves salieron a la luz impactantes imágenes sobre lo que en principio se creía que era un secuestro. En realidad, se trata de Luis Alfredo Orozco Oliveros que arrebató de los brazos de su madre al pequeño Tiago de solo cuatro años y que ha sido diagnosticado con autismo. El hecho ocurrió en la calle Petit Thouars en Miraflores.

Las autoridades peruanas están buscando a Orozco Oliveros, ciudadano estadounidense radicado en Los Ángeles. Según contó su exnovia y madre del niño, Glenda Mirez, le dio un puñetazo al momento que le arrebató al pequeño. En declaraciones a Panamericana Televisión dijo que las autoridades se negaron a otorgarle una orden de protección porque le faltaban varios documentos.

Dijo que se reunió con el padre del menor el martes y se negó a que se llevara a su hijo por una estadía prolongada e incluso amenazó con matarla. Según Mirez, Orozco Oliveros estaría involucrado en la venta de droga en Estados Unidos.

La madre del pequeño dijo que si bien no tenía una buena relación con el padre de su hijo, a quien conoció a través de su tío y su esposa durante unas vacaciones en Estados Unidos, no quería que sus diferencias se interpusieran en el camino. Fue precisamente en ese viaje y conforme la relación se hacía más seria que se dio cuenta que Orozco estaba involucrado en tráfico de drogas.

“Me estuvo amenazando días con que se lo iba a llevar y que si no dejaba que se llevara a mi hijo, me dijo que me iba a secuestrar, que les iba a hacer daño a mis abuelos o que los iba a matar”, dijo. “Me ha amenazado de muerte muchas veces”, agregó.

Según primeras pesquisas, el padre biológico del menor sería el principal sospechoso del secuestro.

LOS DESCARGOS DEL PADRE

El papá del menor se identificó como un ciudadano norteamericano llamado Luis Alfredo Orosco Oliveros. Narró que él, con la camiseta de la selección peruana puesta, fue quien se lo arrebató a su madre la tarde de ayer debido a que tiene la custodia absoluta del niño, también norteamericano de nacimiento, según lo expuesto por su progenitor.

En ese sentir, contó que ambos arribaron al Perú para que el niño pueda visitar a su madre. Pero cuando ya tenían que regresar a los Estados Unidos, la mujer no quiso devolver al infante e, incluso, lo derivaba a direcciones falsas para que no pueda encontrarlos.

“Cuando ya me tocaba regresar a los Estados Unidos, le dije a la mamá que ya nos tenemos que ir, pero ella me engañó con el domicilio, me dio una dirección falsa y me vi en desesperación por mi hijo, ella me bloqueó de todas sus cuentas y me dijo que no me lo devolvería”, indicó.

Al ver la negativa de la madre, Orosco Oliveros se dirigió a una comisaría para realizar la denuncia correspondiente, sin embargo, los policías le explicaron que legalizar todos los trámites podría demorar varias veces, por lo que le recomendaron que una mejor opción era tomar acción por su propia cuenta.

“Hablé con otros policías y 2 abogados, ellos me dijeron que aquí las leyes son muy lentas, así que me recomendaron que actuara por mis propias manos, porque aquí nadie me ayudaría porque soy norteamericano”, manifestó.

“Ella (la madre del niño) tiene viviendo en Perú cerca de 1 año y 5 meses. Yo ya tenía que regresar a mí país junto con mi hijo, por el hice todo. Tengo entendido que en Perú no existe secuestro entre padres, por lo tanto, si actué de esta manera es por desesperación”, continuó.

Antes de finalizar el vídeo, Luis Alfredo Orosco Oliveros aseguró que ya se encuentra de vuelta en Estado Unidos junto a su menor hijo. Indicó que regresará con toda la documentación legal a fin de defender su postura respecto a este incidente. “Pronto regresaré a Perú, pero mi hijo no vuelve más”, aseveró.

SEGUIR LEYENDO: