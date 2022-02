Detuvieron al exjefe policial de La Libertad y miembros de la PNP que integrarían organización criminal

Lucas Núñez Córdova fue enviado a prisión como medida preventiva. Fotos: Andina

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad, que estuvo a cargo del fiscal provincial Luis Gustavo Guillermo Bringas, desarticuló durante un megaoperativo al exjefe policial de La Libertad, Lucas Núñez Córdova, y a miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), por ser presuntos integrantes de una organización criminal que operaba desde la III Macrorregión Policial La Libertad.

Según la fiscalía, esta organización criminal era liderada por el general PNP Lucas Núñez Córdova, exjefe de la III Macrorregión Policial La Libertad general PNP, a quien se le atribuye haber aprovechado la estructura de la institución y el poder de decisión e influencia que tenía como jefe para beneficiar a ciertos proveedores en procesos de compra directa durante el estado de emergencia sanitaria por la COVID-19.

Además de Núñez Córdova también fueron detenidos el exjefe del Área de Logística de esa región policial, el comandante PNP Raúl Tapia Aranda; y los suboficiales Wilson Llamo Corrales y Luis Romero Asenjo.

Y la orden de detención también fue ejecutada para los proveedores Giovanna Luna Rojas, Elena Puente Oliver, Yesenia Acuña Guillén, Luis Vásquez Muñoz, Lidia Romero Asenjo, Michel Lanao Salvatierra, Orfelina Morales Camargo, Luzgardo Sánchez Tisnado y Ayda León de Pretel.

ASÍ OPERABAN

El modus operandi de esta presunta organización criminal era a través del ruleteo de proveedores, es decir, las mismas empresas ganaban las contrataciones directas de manera intercalada. Para este fin, los investigados utilizaban cotizaciones y proformas de falsos proveedores para dar apariencia de pluralidad de postores y de precios.

Sin embargo, quienes eran invitados a cotizar para una misma contratación directa eran los proveedores estrechamente vinculados a esta organización, según la investigación fiscal.

Así fue el allanamiento a algunos domicilios de los policías. Foto: Andina

Las empresas eran representadas por esposas de algunos altos oficiales de la Policía Nacional con vínculo directo o cercano al entorno del general Núñez Córdova y, en otros casos, por relaciones entre efectivos policiales de mando con algún vínculo de amistad con el oficial desde su ingreso a la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional del Perú.

La operación de detención y allanamiento de inmuebles y oficinas e incautación de bienes de una presunta organización criminal se hizo de manera simultánea en viviendas y oficinas ubicadas en los distritos limeños de San Martín de Porres, San Borja, Santiago de Surco, San Juan de Lurigancho, La Molina y Chorrillos.

DICTAN 18 MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA

El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia, el juez Robert Mendieta dictó la medida de prisión preventiva por 18 meses contra Lucas Núñez Córdova, pese a que se declaró inocente frente al magistrado.

“Señor juez, se lo digo con mucha sinceridad, para mí, esto es letal, escuchar tantas acusaciones y tantas cosas, la verdad estoy consternado. De conocer a personas, el haber hablado por minutos con tres personas eso me hace un cabecilla de banda. Si hubiera hecho una investigación concienzuda, en estos dos años, hubiera podido probar que yo en Lambayeque me trasladé con todo el personal de logística o de administración a Piura y a ellos me los traje a Trujillo” , dijo.

Sin embargo, se determinó que el exjefe policial de La Libertad sea internado en el penal El Milagro, de Trujillo.

